HSV-Fans feiern Derby-Held Heuer Fernandes

Die rund 1000 HSV-Fans im Weserstadion feierten Daniel Heuer Fernandes nach dem Abpfiff immer wieder mit Sprechhören. Es war eine Ehre, die sich der HSV-Torwart mehr als verdient hatte.

Das Torschussverhältnis lautete am Ende 17:6 für Werder. Gerade in der Zweiten Halbzeit gaben die Bremer mächtig Gas und warfen immer wieder alles nach vorne. An Heuer Fernandes kamen sie an diesem Abend aber nicht vorbei. Der 28-Jährige hielt seinen Kasten sauber, im ersten Durchgang hatte er zudem noch die Gelb-rote Karte gegen Weder-Kapitän Christian Groß herausgeholt.

Für Heuer Fernandes war es der erste HSV-Derby-Sieg

Keine Frage, Heuer Fernandes war neben Moritz Heyer der Mann des Spiels beim HSV. Für ihn war es der erste Derby-Sieg im HSV-Trikot. Dass er dabei am Ende auch noch ohne Gegentor blieb, machte für ihn den Abend noch ein bisschen süßer.

„Ferro hat ein überragendes Spiel gemacht, er hat überragend gehalten“, lobte Moritz Heyer den HSV-Schlussmann. Auch Trainer Tim Walter war zufrieden mit seinem Torwart: „Ich bin stolz auf ihn. Er hat das richtig gut gemacht.“