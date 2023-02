Klare Positionierung: Über dieses Banner der HSV-Fans werden die Bosse reden

Erstmals in dieser Saison war die Voith-Arena in Heidenheim ausverkauft. Dafür sorgten vor allem auch die HSV-Fans. Über 5000 Hamburg-Anhänger sollen unter den 15.000 Zuschauern gewesen sein. Statt eines Gästeblocks gab es gleich eine ganze Gäste-Tribüne. Die Unterstützung war top. Doch auch eine Botschaft wollten die Fans loswerden.

„Für einen Dinselfreien Aufsichtsrat“ stand auf einem großen Banner. Dazu gab es von der aktiven Fanszene des HSV ein ausführliches Statement, in dem sich klar gegen einen Platz für Detlef Dinsel im Aufsichtsrat positioniert wird.

MOPO

„Besonders die letzten Monate haben mal wieder erneut sehr eindrucksvoll gezeigt, wie zwei dubiose Investoren, Thomas Wüstefeld und Detlef Dinsel, dem HSV massiven Schaden zugefügt haben und dies auch aktuell tun“, heißt es in dem Statement, in dem die Ultras auch Jansen und sein Präsidium attackieren. „Wir fragen uns, warum das Präsidium (Jansen, Papenfuß, Wehmeyer) trotz aller Widerstände einen bekennenden Spekulanten in den AG-Aufsichtsrat hieven möchte, dessen Absichten im krassen Widerspruch zu den Interessen, Werten und Strukturen des e.V. stehen.“