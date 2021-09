Diesen Tag haben sie sich vorgemerkt, denn so groß war die Chance noch nie. Am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) könnten sich HSV-Mittelfeldmann David Kinsombi und Bruder Christian (kickt seit Sommer in Sandhausen) erstmals als Profis gegenüberstehen. Die Sache hat nur einen Haken: Keiner der beiden weiß, ob er auch wirklich ran darf …

Zum ersten Mal treten David (26) und sein vier Jahre jüngerer Bruder in derselben Liga an – weil Christian von Drittliga-Absteiger Uerdingen hoch in die Zweite Liga wechselte. Da wäre der Weg zum direkten Duell eigentlich frei. Aber kommt es auch dazu?

Hamburgs Kinsombi hatte zuletzt einen schweren Stand. Weil er seine Chancen zum Saisonstart unzureichend nutzte, rotierte er auf die Bank, blieb zuletzt in Heidenheim (0:0) ohne Einsatz. Kaum vorstellbar, dass er am Samstag beginnen wird.

Da hat Bruder Christian bessere Karten. Trainer Gerhard Kleppinger lobte: „Er verfügt über eine hohe Geschwindigkeit. Das könnte ein Schlüssel am Samstag werden.“ Es wäre Kinsombis Startelfdebüt.

Die Kinsombi-Brüder und der Trikottausch

Zum brüderlichen Trikottausch wird es anschließend in jedem Fall kommen. Im besten Fall mit zwei komplett verschwitzten Jerseys.