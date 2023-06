HSV droht der nächste Ausfall! Bekommt Montero noch ein Abschiedsspiel?

Es wird ein Rennen gegen die Zeit. Für das entscheidenden Relegationsrückspiel am Montag gegen den VfB Stuttgart droht dem HSV der nächste Ausfall. Diesmal hat es Jonas David erwischt. Als Ersatz könnte Javi Montero sein Debüt im Volkspark feiern – es wäre gleichzeitig sein Abschiedsspiel.

Am Samstag mischte David noch beim Training im Volkspark mit, dieses Bild änderte sich am Sonntag. Der Innenverteidiger klagte über Erkältungssymptome, holte sich beim HSV nur Medikamente ab und fuhr dann wieder nach Hause.

Jonas David verpasst HSV-Abschlusstraining vor Relegation

Das Abschlusstraining vor dem Stuttgart-Spiel hat David damit verpasst. Ob für ihn die Zeit bis zum Anpfiff reichen wird, ist unklar. Für Trainer Tim Walter keine leichte Situation.

Aufgrund des Hinspiel-Ergebnisses wäre es grundsätzlich eine Option, im Rückspiel nun auf eine Dreierkette in der Abwehr umzustellen. So hatte es Walter auch bereits erfolgreich in Heidenheim gemacht, als sein Team zur Pause mit 0:3 hinten lag. Damals allerdings war Noah Katterbach noch fit. Nun fehlt dem Trainer eigentlich das passende Personal dazu.

Die wahrscheinlichste Variante bei einem David-Ausfall wäre wohl, dass die Position einfach durch Montero ersetzt wird. Der Leih-Spieler von Besiktas Istanbul kam bislang in vier Partien für den HSV zum Einsatz und flog dabei zweimal vom Platz. Alle seine Einsätze waren auswärts. Nun wird der Spanier womöglich noch einmal im Volkspark gebraucht – bevor es für ihn zurück in die Türkei geht.