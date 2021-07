HSV braucht seine Treffer: Teroddes Tor-Flaute – nächster Gegner kommt genau richtig

Aufstieg in die Bundesliga mit dem HSV. Und als erster Profi überhaupt zum vierten Mal Torschützenkönig in der Zweiten Liga werden. Mit diesen beiden Zielen war Simon Terodde im vergangenen Sommer in Hamburg in die Saison gestartet. Beides ist auch nach 28 Spieltagen noch realistisch. Doch nun muss auch Terodde so langsam mal wieder liefern.

Mit 20 Toren führt der HSV-Stürmer weiterhin die Torschützenliste der Zweite Liga an. Der größte Konkurrent ist aktuell Serdar Dursun, der am Freitag für Darmstadt seinen 18. Treffer in dieser Saison erzielte.

Darmstadts Serdar Dursun und HSV-Stürmer Simon Terodde liefen sich ein heißes Duell beim Kampf umd die Torjägerkanone der Zweiten Liga. WITTERS Foto:

Für acht Tore hat Dursun in den letzten sechs Spielen gesorgt. Keine Frage, der gebürtige Hamburger ist gerade richtig gut drauf.

In der Hinrunde erzielte Terodde für den HSV 17 Tore

So gut lief es für Terodde zuletzt nicht. Der Stürmer hatte seine beste Zeit beim HSV bislang in der erster Saisonhälfte. 17 seiner 20 Saisontore erzielte der Angreifer in der Hinrunde.

Bei seinen letzten sieben Einsätzen für den HSV hat er nur für einen Treffer gesorgt.

Lässt Sandhausen HSV-Stürmer Terodde wieder jubeln?

Findet der 33-Jährige im Saisonfinale jetzt wieder in die Tor-Spur? Der nächste HSV-Gegner am kommenden Donnerstag scheint dafür auf jeden Fall wie gemacht zu sein. Sandhausen gehört zu Teroddes absoluten Lieblingsgegnern.

Mit Bochum, Stuttgart, Köln und dem HSV hat der Angreifer seine letzten sechs Spiele gegen den SVS alle gewonnen und dabei acht Treffer erzielt. Auch für die Hamburger traf er in der Hinrunde beim 4:0 gegen Sandhausen doppelt.