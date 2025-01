Als der HSV Anfang 2016 zum vorerst letzten Mal sein Winter-Quartier in Belek aufschlug, fing für Bakery Jatta alles an. Unmittelbar vor der Abreise in die Türkei hatte der damals 17 Jahre alte Gambier ein zweitägiges Probetraining im Volkspark absolviert und derart überzeugt, dass der HSV ihn nicht mehr gehen ließ. Neun Jahre später ist Jatta mit 179 Einsätzen Hamburgs Zweitliga-Rekordspieler und gab zuletzt dennoch Rätsel auf. Auch deshalb will sich Sportvorstand Stefan Kuntz nun in der Türkei mit Jatta zusammensetzen, um nach Lösungen zu forschen – und das ohne Tabus: Sogar die Frage eines Vereinswechsels könnte Thema werden.