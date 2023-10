HSV-Boss Boldt steht felsenfest zu Walter: „Er möchte sich entwickeln“

Nur ein Punkt aus drei Auswärtsspielen bei den Aufsteigern Elversberg, Osnabrück und Wehen Wiesbaden. Klar, dass die kritischen Stimmen im HSV-Umfeld wieder zunehmen. Intern aber steht man zusammen und auch felsenfest zu Tim Walter. Sportvorstand Jonas Boldt bescheinigt dem Trainer sogar eine positive Entwicklung.

In der Sendung „Sky90“ sprach Boldt über sein Verhältnis und den regelmäßigen Austausch mit Walter. „Wir haben ein sehr enges Verhältnis und können uns viele Dinge sagen“, so der HSV-Boss. „Das Schöne ist, dass man ihm es auch sehr direkt sagen kann und merkt, dass er sich entwickeln möchte.“

Boldt: Walter soll emotional bleiben

Insbesondere die Art und Weise, wie Walter am Seitenrand mit Unparteiischen umspringt, war schon häufiger Thema. „Man sieht, dass er vielleicht ein sehr emotionaler Trainer ist, der seine Mannschaft gut führt und sich manchmal ein Stück zurücknehmen muss“, urteilt Boldt. „Aber wenn man sieht, dass das seine Stärke ist, muss man sehen dass man es vielleicht kanalisiert – aber nicht komplett umstellt.“

Die klare Botschaft: Walter soll emotional bleiben. Nur nicht mehr ganz so oft, wie in seinen wildesten Zeiten. Eine Entwicklung, die in dieser Saison bereits zu verfolgen ist.