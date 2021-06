HSV beim 1. FC Heidenheim: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Gelingt dem Hamburger SV die Rückkehr in die Erfolgsspur? Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune tritt am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim an. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen hofft der HSV, an diesem Wochenende wieder einen Sieg bejubeln zu dürfen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, den 29. November 2020, um 13.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

HSV in Heidenheim live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV bei Sky beginnt am Sonntag, den 22. November 2020, um 13 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2. Moderator im Studio ist Yanick Erkenbrecher. Das Spiel des Hamburger SV können Sie live ab 13.30 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Klaus Veltman übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Alternativ zeigt Sky die Begegnung des HSV beim 1. FC Heidenheim auch ab 13.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 2 in einer Konferenz gemeinsam mit den anderen Spielen der 2. Bundesliga an diesem Nachmittag. Neben dem Hamburger SV in Heidenheim spielen außerdem der 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg Greuther Fürth (Kommentator: Jürgen Schmitz) und Hannover 96 gegen Holstein Kiel (Kommentator: Martin Weinberger).

HSV beim 1. FC Heidenheim: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 9. Spieltag

Datum : Sonntag, 29. November 2020

: Sonntag, 29. November 2020 Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

1. FC Heidenheim – HSV: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Nach dem perfekten Saisonstart des HSV in der 2. Bundesliga gab es zuletzt einen kleinen Dämpfer für die Hamburger. Zunächst gelangen ihnen fünf Siege in Folge, doch zuletzt kassierte der HSV nach zwei Unentschieden die erste Niederlage der Saison beim VfL Bochum (1:3). Heidenheim begann eher schwach und steht nach zwei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen im unteren Bereich der Tabelle der 2. Liga.

In der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV zuletzt keine guten Erinnerungen an den 1. FC Heidenheim. In der vergangenen Saison gab es zwei Niederlagen. Insgesamt ist die Bilanz dadurch negativ: Dem HSV gelang nur ein Sieg, außerdem gab es in vier Partien noch ein Unentschieden.

2. Bundesliga: Hamburger SV und Heidenheim – die Bilanz:

21.06.2020: 1. FC Heidenheim – HSV 2:1

2:1 06.12.2019: HSV – 1. FC Heidenheim 0:1

– 1. FC Heidenheim 0:1 16.02.2019: 1. FC Heidenheim – HSV 2:2

2:2 15.09.2018: HSV – 1. FC Heidenheim 3:2

HSV beim 1. FC Heidenheim: Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 13 Uhr live.