HSV bei Holstein Kiel: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Nach fünf Siegen und dem Unentschieden im Derby gegen St. Pauli steht für den HSV der siebte Spieltag in der 2. Bundesliga an. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune trifft im Montagsspiel der 2. Liga auf Holstein Kiel. Die Begegnung ist nicht nur ein Nordderby, sondern auch ein Topspiel – beide Mannschaften stehen weit oben in der Tabelle. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Montag, den 9. November 2020, um 20.30 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel. Die Partie zwischen dem HSV und Holstein Kiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Kanal sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

Holstein Kiel – HSV: Die 2. Bundesliga live im TV und Stream

Die Übertragung des Duells zwischen dem HSV und Holstein Kiel bei Sky beginnt am Montag, den 9. November 2020, um 20 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 & UHD. Moderator im Studio ist Stefan Hempel. Er wird die Begegnung ab 20.30 Uhr auch live als Kommentator begleiten. Experte ist Torsten Mattuschka.

HSV bei Holstein Kiel: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 7. Spieltag

Datum : Montag, 9. November 2020

: Montag, 9. November 2020 Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

HSV bei Holstein Kiel: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Für den HSV verlief der Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga nach Maß. An den ersten sechs Spieltagen gelangen fünf Siege und ein Unentschieden, die Hamburger sind noch immer ungeschlagen. Somit kann der HSV am Montagabend auch die Tabellenführung nicht verlieren. Auch Holstein Kiel steht nach drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage weit oben in der Tabelle.



In der 2. Bundesliga hat der HSV noch nie gegen Holstein Kiel gewinnen können. In vier Duellen in der 2. Liga gab es zwei Kieler Siege und zwei Remis. Der letzte Erfolg des HSV stammt noch aus dem DFB-Pokal – in der 1. Runde gab es 2007 einen klaren 5:0-Sieg.

2. Bundesliga: HSV und Holstein Kiel – die Bilanz:

08.06.2020: HSV – Holstein Kiel 3:3

09.11.2019: Holstein Kiel – HSV 1:1

1:1 23.12.2018: Holstein Kiel – HSV 3:1

3:1 03.08.2018: HSV – Holstein Kiel 0:3

– Holstein Kiel 0:3 05.08.2007: Holstein Kiel – HSV 0:5

Holstein Kiel – HSV: Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie immer können Sie das Spiel zwischen Holstein Kiel und dem HSV auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 20 Uhr live.