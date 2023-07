HSV bei den Glasgow Rangers: Warum das kein ganz normales Testspiel wird

Am Freitag nach dem Training hebt er ab, der Flieger nach Schottland. Bei den Glasgow Rangers bestreitet der HSV einen Tag später (15 Uhr) seine Generalprobe vor dem Ligastart gegen den FC Schalke 04 am 28. Juli. Für viele Fans aber ist es viel mehr als ein sportlicher Härtetest, es ist ein Freundschafts-Gipfel der allerfeinsten Art und Weise.

Lange, lange ist es her, seit das Duell der befreundeten Klubs zum letzten Mal stieg. Das verrät allein der Blick auf die Torschützen. Ein gewisser Heung-Min Son (heute 30) und Ivo Ilicevic (36) schossen den HSV im November 2011 zum 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel im Volkspark. Mindestens 600 HSV-Fans werden am Samstag erwartet, wenn es im Ibrox-Stadion zur Neuauflage kommt.

Mindestens 600 HSV-Fans reisen nach Schottland

„Es geht am Sonnabend nicht nur um den Sport“, sagt Supporters-Boss Sven Freese im Gespräch mit der MOPO. „Sondern darum, sich kulturell auszutauschen.“ Dafür haben die Fans einiges geplant. Am Freitagabend steigt direkt neben dem Ibrox-Stadion die offizielle „Welcome Party“ für die HSV-Fans, bei Musik und leiblichem Wohl soll die Freundschaft gefeiert werden. Es ist bei weitem nicht das einzige Event am Wochenende. „Es finden noch drei, vier Partys am Sonnabend statt“, sagt Freese und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Ich bin auf zwei eingeladen, da muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege.“

Have you got your tickets for our summer friendly against @HSV at Ibrox Stadium on Saturday, July 22?



️ Buy your tickets here: https://t.co/KsqgdYxgmT pic.twitter.com/h1exeKfZeO — Rangers Football Club (@RangersFC) July 11, 2023

Für Freese, der die Verkündung des Testspiels via Twitter mit „Ein Traum“ kommentierte, ist es nicht die erste Reise zum 55-fachen (!) schottischen Meister. „Ich fahre oft zu den Rangers. Für mich persönlich ist das Spiel am Sonnabend was ganz besonderes.“ Auch beim Europa-League-Finale 2022, als die Rangers im Elfmeterschießen Eintracht Frankfurt unterlagen, war Freese in Sevilla dabei.

Freundschaft zwischen HSV und Glasgow Rangers besteht seit den 1970ern

Die Freundschaft zwischen dem HSV und den Rangers, sie ist eine der ältesten in Europa. Schon seit den 1970-Jahren besteht zwischen den Fanszenen ein enger Draht (und damit länger als zwischen dem FC St. Pauli und Celtic Glasgow), seit 2021 gibt es schließlich die offizielle Kooperation beider Vereine. Die macht es möglich, dass der HSV seit einigen Tagen in seinen Shops erstmals offizielles Merchandise zusammen mit den Rangers anbietet.

Ein echter Freundschafts-Gipfel also, was da zum Abschluss der Sommervorbereitung auf den HSV wartet. Auch wenn Tim Walter wohl Freese in einem Punkt widersprechen würde: Für den Trainer geht es in Glasgow auch darum, den letzten sportlichen Feinschliff anzulegen.

Bereits nach dem Spiel geht es für den HSV-Tross wieder zurück nach Hamburg, am Sonntag steht schließlich das Volksparkfestival auf dem Plan. Das wird der ein oder andere Fan verpassen – um mit den Freunden und Freundinnen in Glasgow auf die Freundschaft anzustoßen.