In Spanien wird beim HSV nicht nur auf dem Platz, sondern auch am Kader der Zukunft gearbeitet. Dass in Sotogrande noch der erste Winterzugang präsentiert wird, ist unwahrscheinlich. Eine andere Kader-Entscheidung steht hingegen kurz bevor.

Mit Bilal Yalcinkaya hat der HSV in Spanien auch seinen U17-Weltmeister dabei. Die Eindrücke schilderte das 17-jährige Top-Talent gegenüber den Vereinsmedien so: „Natürlich ist ein erstes Profi-Trainingslager für uns Nachwuchsspieler ein Highlight. Es ist sehr intensiv und anstrengend, aber wir genießen es und sind einfach glücklich, hier dabei sein zu können – und das wollen wir mit guter Trainingsleistung zurückzahlen.“

Aufsaugen, arbeiten, abliefern – Im Trainingslager des @hsv sind in Fabio #Balde, Otto #Stange und Bilal #Yalcinkaya aktuell drei Jungs dabei, die zum ersten Mal überhaupt in einem Camp mit den Profis am Start sind.



Zur Story: https://t.co/rQFf8hqwLp#nurderHSV #HSVYoungTalents pic.twitter.com/N2zFmhnWfS — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) January 9, 2024

Der HSV will Yalcinkaya bekanntlich langfristig binden. Läuft es nach Plan, soll der Offensivspieler noch in dieser Woche seinen auslaufenden Vertrag verlängern. Nur noch ein finaler Gipfel steht an.

Katterbach-Entscheidung wohl erst Ende Januar

Beim Blick auf mögliche Zugänge bleibt Noah Katterbach ein Thema. Der HSV ist an dem Außenverteidiger weiter dran. Beim Köln-Test gegen Essen stand er zuletzt zwar in der Startelf, seine FC-Zukunft ist dennoch ungewiss. Eine Entscheidung fällt aber wohl erst Ende Januar.

Spannend: Ex-St. Pauli-Trainer Timo Schultz, der in Köln Steffen Baumgart beerbt hat, hat bei der Personalie Katterbach nun ein Wörtchen mitzureden. Zumal der FC wegen der Transfersperre keine Neuen holen darf.