HSV-Aufstieg wohl wieder verspielt: Bröckelt jetzt der Zusammenhalt mit den Fans?

Mit 57.000 Zuschauern war das Volksparkstadion beim Nord-Duell gegen Kiel am Samstagabend zum siebten Mal in dieser Spielzeit komplett ausverkauft. Trotz des enttäuschenden Spielverlaufs gab es für die HSV-Profis während der 90 Minuten einen starken Support. Erst nach dem Abpfiff drehte sich die Stimmung, einzelne Fans pfiffen und verließen teilweise vorzeitig das Stadion. Den Unmut bekamen die Spieler dann vor allem auch beim Gang vor die Nordtribüne zu spüren.

Wie geht es nun weiter? Hat die Niederlage gegen Kiel und die damit verbundene Tatsache, dass auch in dieser Saison mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Aufstieg in die Bundesliga verpasst wird, Spuren hinterlassen? Bröckelt jetzt der zuletzt so starke Zusammenhalt?

„Die Niederlage tut noch weh, aber wir stehen zusammen und machen gemeinsam weiter für unseren Verein“, heißt es in einem kurzen Statement des HSV Supporters Clubs. Im Klartext bedeutet das: Auch am kommenden Samstag beim nun anstehenden Auswärtsspiel in Braunschweig wird es von den Rängen wieder die volle Unterstützung geben. Richtige Gradmesser mit Blick auf die Zukunft werden aber wohl ohnehin erst die noch zwei verbleibenden Heimspiele in dieser Saison.

Das Derby im Volkspark kann ungemütlich werden

Am 3. Mai kommt der FC St. Pauli zum Stadtderby in das Volksparkstadion. Theoretisch möglich ist, dass der Stadtnachbar dann den Aufstieg in die Bundesliga feiert. Für den HSV könnte es am Freitag nächster Woche in jedem Fall sehr ungemütlich werden.

Sollte gegen St. Pauli wie zuletzt im Kiel-Spiel die Leistung wieder nur bedingt stimmen, dürfte die Geduld einiger Anhänger schon im Laufe der Partie aufgebraucht sein. Zumindest die Gefahr ist da, dass ein Derby-Pleite das Fass zum Überlaufen bringen würde. Ein Derby-Sieg könnte auf der anderen Seite allerdings auch für einige schmerzhafte Aufritte in den vergangenen Wochen ein wenig entschädigen.

Vorverkaufsstart für das letzte HSV-Heimspiel

Ebenfalls sehr spannend wird das Bild im Volksparkstadion beim letzten HSV-Heimspiel der Saison am 19. Mai gegen Nürnberg. An diesem Dienstag beginnt der Mitgliedervorverkauf für das Spiel. Normalerweise sollte das Saisonfinale ein Selbstgänger sein. Bei der Aussicht, dass es für den HSV dann wahrscheinlich um nichts mehr gehen wird, könnten sich das diesmal ändern und viele Plätze unbesetzt bleiben. Damit würde es der HSV dann gleichzeitig auch verpassen, einen neuen Besucherrekord in dieser Saison aufzustellen. Für diesen müsste auch das Spiel gegen Nürnberg nahezu ausverkauft sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt geht es um die HSV-Zukunft: Sportvorstand Boldt trifft erste Entscheidung!

Ob die bislang so treuen Anhänger da mitmachen, ist bei der aktuellen sportlichen Lage höchst ungewiss.