Dieses Wochenende tat allen Fans des HSV richtig weh. Zunächst der endgültige Aufstiegs-K.o. in Paderborn (0:1), anschließend dann die Jubelarien der Nord-Rivalen Holstein Kiel und St. Pauli, die ihrerseits den Sprung ins Oberhaus perfekt machten. Schlimmer geht es nicht, für den HSV wird diese Saison als größte Schmach seiner Klubgeschichte in die Annalen eingehen. Umso dringlicher müssten nun Entscheidungen gefällt werden, damit es in der kommenden Serie besser läuft. Doch der Aufsichtsrat des Vereins gibt bei der Lösungsfindung ein mehr und mehr desaströses Bild ab.

Jonas Boldt war nach der Pleite in Paderborn nicht zum Reden zu Mute. Anders als nach dem Derbysieg gegen St. Pauli (1:0) in der Woche zuvor, suchte der HSV-Sportvorstand diesmal zügig den Gang in die Umkleidekabinen und vermied es, seine Sicht der Dinge zum Besten zu geben. Das lag zum einen sicherlich an der gerade erfahrenen Enttäuschung, zum anderen aber vermutlich auch daran, dass Boldt schlicht keine Lust hatte, Fragen nach seiner eigenen Zukunft beantworten zu müssen.

Was er da noch nicht wusste: Seine Chancen, beim HSV weitermachen zu dürfen, sind trotz des sportlich so fürchterlichen Wochenendes um einiges gestiegen.

Bleibt Jonas Boldt HSV-Vorstand?

HSV-Boss Jonas Boldt geht in Paderborn enttäuscht vom Platz. WITTERS HSV-Boss Jonas Boldt geht in Paderborn enttäuscht vom Platz.

Das liegt vor allem daran, dass der Mann, der als Top-Kandidat der Kontrolleure galt, ist raus. Jörg Schmadtke steht für einen HSV-Posten nicht mehr zur Verfügung (TV-Sender Sky berichtete zuerst davon). Kann passieren, so ist das Geschäft. Doch die Gründe, warum der 60 Jahre alte Ex-Boss des VfL Wolfsburg keine Lust mehr auf den HSV-Job hat, werfen Fragen auf und kein gutes Licht auf den Aufsichtsrat.

Drei HSV-Aufsichtsräte trafen sich mit Schmadtke

Ganz offensichtlich wissen die Räte selbst nicht so genau, was sie eigentlich wollen. Diesen Eindruck soll der für die Gespräche zuständige Personalrat um Kontrolleurs-Boss Michael Papenfuß und seine Kollegen Michael Frömming und Stephan von Bülow bei seinem Treffen mit Schmadtke vermittelt haben. Am Ende blieb der Eindruck eines Gremiums haften, dass hin- und hergerissen und unentschlossen ist.

Ein Sextett, auf das es jetzt ankommt: Henrik Köncke, Lena Schrum, Markus Frömming, Stephan von Bülow, Michael Papenfuß und Hans-Walter Peters (v.l.) bilden den Aufsichtsrat des HSV. WITTERS / MOPO Ein Sextett, auf das es jetzt ankommt: Henrik Köncke, Lena Schrum, Markus Frömming, Stephan von Bülow, Michael Papenfuß und Hans-Walter Peters (v.l.) bilden den Aufsichtsrat des HSV.

Eine Tendenz, die den erfahrenen Schmadtke dazu bewogen haben soll, von der Möglichkeit, beim HSV zu beginnen, Abstand zu nehmen. Nach mehreren Tagen Bedenkzeit, die die Kontrolleure ihm einräumten, entschied er sich gegen ein Engagement beim Zweitligisten, das ihn eigentlich enorm gereizt hätte.

Schmadtke, so ist zu hören, hätte im Volkspark einiges „auf links“ drehen und auch unangenehme Personal-Entscheidungen treffen wollen, um echte Veränderungen herbeizuführen. Allein: Der totale Wille der Räte, genau das auch zu wollen, soll in dem Gespräch mit ihm in letzter Konsequenz nicht spürbar gewesen sein.

Bierhoff und Magath werden nicht zum HSV kommen

Ob die Kontrolleure Schmadtke wirklich als Boldt-Nachfolger hätten haben wollen oder nicht – die Situation wird durch die Absage des Routiniers noch komplizierter. Denn es gibt kaum adäquate Alternativen. Zuvor wurde bereits kurzzeitig der Name Oliver Bierhoff gehandelt, doch der Ex-DFB-Sportdirektor hat keinerlei Ambitionen, zum HSV zu wechseln. Felix Magath würde gern, doch die Räte haben ihrerseits kein Interesse an einer Zusammenarbeit.

Und nun? Am Ende könnte Boldt derjenige sein, der zuletzt lacht. Weil sich der zögerliche und zerrissene Aufsichtsrat nicht auf einen Nachfolger einigen kann. Ob Boldt allerdings gut beraten ist, unter diesen Voraussetzungen und nach fünf von ihm zu verantwortenden gescheiterten Aufstiegsversuchen einen neuen Anlauf nehmen zu wollen, steht auf einem anderen Blatt.

HSV-Trainer Baumgart setzt auf Veränderungen im Kader

Bleibt die Frage, wann der Aufsichtsrat kommunizieren wird, wie und mit welchen Personen er sich die Zukunft des HSV vorstellt. Erstmals in seiner Zweitliga-Geschichte hat der Verein recht frühzeitig Planungssicherheit und weiß, in welcher Liga er künftig spielen wird. Eine Chance, die es zu nutzen gilt, wie Trainer Steffen Baumgart nach der Pleite in Paderborn feststellte. Zahlreiche Vertragsgespräche stehen an, das Gesicht der Mannschaft wird sich nicht nur aus Baumgarts Sicht erheblich verändern müssen, soll der Sprung nach oben im kommenden Jahr endlich gelingen.

Viele Fragen, die nach Beantwortung schreien. Dazu bräuchte es allerdings zunächst mal einen Aufsichtsrat, der weiß, wie er sich die Zukunft des Vereins vorstellt. Ein wichtiger Schritt soll in der neuen Woche gesetzt werden Das „Abendblatt“ berichtet, dass die Kontrolleure Boldt und seinen für die HSV-Finanzen zuständigen Vorstandskollegen Eric Huwer zum Ende der neuen Woche zur Saison-Analyse bitten möchten. Anschließend soll dann über Boldts Zukunft entschieden werden.