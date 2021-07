HSV – SV Darmstadt 98: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Der Hamburger SV kämpft in der 2. Bundesliga weiter um den Aufstieg. Am 28. Spieltag hofft die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune auf wichtige drei Punkte gegen den SV Darmstadt 98. Die Hamburger wollen dabei Platz zwei in der Tabelle festigen und den Anschluss an die Tabellenspitze der 2. Liga herstellen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Freitag, den 9. April 2021, um 18.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SV Darmstadt 98 wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket. Bei anderen Anbietern wie DAZN, Eurosport Player oder Amazon ist das Spiel nicht zu sehen.

HSV gegen Darmstadt live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells des HSV gegen Darmstadt 98 bei Sky beginnt am Freitag, den 9. April 2021, um 18 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1. Moderator im Studio ist Hartmut von Kameke. Das Spiel des Hamburger SV gegen den SV Darmstadt 98 können Sie live ab 18.30 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 2 sehen. Jürgen Schmitz übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Eigentlich plante Sky für die Partie zwischen Hamburg und Darmstadt auch eine Konferenz mit dem anderen Spiel der 2. Bundesliga am Freitagabend. In der 2. Liga sollte am 28. Spieltag außerdem zeitgleich die SpVgg Greuther Fürth gegen den SV Sandhausen spielen (Kommentator: Klaus Veltman). Aufgrund von Corona-Fällen befindet sich die Mannschaft von Sandhausen aber in Quarantäne, sodass die DFL das Spiel abgesagt hat. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.

Hamburger SV gegen Darmstadt: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 28. Spieltag

Datum : Freitag, 9. April 2021

: Freitag, 9. April 2021 Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

HSV – SV Darmstadt 98: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Nachdem der Hamburger SV lange Zeit die Tabellenführung der 2. Bundesliga innehatte, geriet das Ziel Bundesliga-Aufstieg mit der Niederlage bei den Würzburger Kickers (2:3) und im Derby gegen den FC St. Pauli (0:1) ins Stocken. Zuletzt blieb der HSV aber gegen Holstein Kiel (1:1), beim VfL Bochum (2:0), gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) und bei Hannover 96 (3:3) viermal in Folge ungeschlagen. Darmstadt steht mit 32 Punkten auf Platz 12 der Tabelle im unteren Mittelfeld der 2. Liga.

Simon Terodde traf gegen Darmstadt doppelt und beendete den Negativlauf des HSV. Getty Images Foto:

Gegen Darmstadt 98 hat der HSV eine weitgehend positive Bilanz. In bislang 15 Pflichtspielen gab es acht Siege für die Hamburger, vier Unentschieden und drei Niederlagen. In der 2. Bundesliga ist die Bilanz mit zwei Erfolgen, zwei Remis und einer Pleite jedoch etwas ausgeglichen. In der Hinrunde setzte sich der HSV dank eines Doppelpacks von Torjäger Simon Terodde mit 2:1 durch.

2. Bundesliga: Hamburger SV und SV Darmstadt 98 – die Bilanz:

HSV gegen Darmstadt 98: Liveticker für das Spiel der 2. Liga

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und Darmstadt 98 auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Freitag rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 18 Uhr live.