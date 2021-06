HSV – Sandhausen 4:0: Klarer Sieg! Hamburg springt zurück an die Tabellenspitze

Der HSV hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zurückerobert! Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune besiegte den SV Sandhausen in der Englischen Woche mit 4:0 (1:0) und springt nach dem zweiten Sieg in nur vier Tagen zurück auf Platz eins der Tabelle. Simon Terodde (30./67.), Amadou Onana (78.) und Josha Vagnoman (90.+2.) erzielten die Treffer für die Hamburger, die den Sieg vor allem ihrer großen Effektivität vor dem Tor zu verdanken hatten.

Denn eigentlich erwischten die Gäste aus Sandhausen den besseren Start in die Partie und hätten schon früh durch Alexander Esswein (5./7.) in Führung gehen können. Mit zunehmender Spieldauer fand der HSV aber immer besser ins Spiel und übernahm etwas mehr die Kontrolle über Ball und Gegner.

Mit der ersten echten Gelegenheit gingen die Hamburger dann auch direkt in Führung. Simon Terodde nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Gästeabwehr und verwertete eine Flanke von Jeremy Dudziak aus kürzester Distanz zum 1:0 (30.).

Es blieb allerdings für eine sehr lange Zeit die einzige gefährliche Szene des HSV. Stattdessen war es Sandhausen, das sich auch nach dem Seitenwechsel offensiv deutlich gefährlicher zeigte und insbesondere in den Minuten kurz nach der Pause auf den Ausgleich drängte.

Doch der HSV bestach an diesem Abend vor allem durch Effektivität. Nach einer Hereingabe von Tim Leibold von der linken Seite klärte Diego Contento zu kurz und direkt in den Fuß von Terodde, der sich nicht zweimal bitten ließ und mit dem zweiten Hamburger Torschuss der Partie den zweiten Treffer erzielte (67.).

Auch nach dem 2:0 gab Sandhausen nicht auf und warf alles nach vorne. Die Treffer fielen aber weiter auf der Gegenseite: Nach einem Pass des eingewechselten David Kinsombi überlupfte der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Amadou Onana Sandhausen-Keeper Rick Wulle sogar zum 3:0 (78.). Für den Schlusspunkt sorgte schließlich Josha Vagnoman mit seinem Kopfballtor nach Vorarbeit von Bobby Wood (90.+2.).

Weil Greuther Fürth (0:4 gegen Darmstadt) und der VfL Bochum (0:2 in Hannover) patzten, gelingt dem HSV der Sprung zurück an die Tabellenspitze der 2. Liga. Holstein Kiel könnte Platz eins aber schon am Mittwoch wieder zurückerobern – die Nordrivalen werden dann gegen den 1. FC Nürnberg gefordert sein.

Das Spiel zum Nachlesen

90.+2 Min Der nächste Treffer für den HSV! Wood legt den Ball im Strafraum gefühlvoll in die Mitte, wo Vagnoman per Kopf vollstrecken darf. Der perfekte Schlusspunkt aus Sicht des HSV!

90.+2 Min Tor für den HSV! Vagnoman macht das 4:0!

90. Min Die letzten Augenblicke der Partie laufen, zwei Minuten werden nachgespielt. Es sieht danach aus, als würde der HSV dieses Ergebnis über die Zeit bringen.

88. Min Und auch bei Sandhausen gibt es eine personelle Umstellung: Esswein geht runter, Scheu ist neu dabei.

88. Min Der HSV wechselt noch einmal: Jatta ersetzt Dudziak für die Schlussminuten.

87. Min Für Ulreich kann es aber weitergehen.

86. Min Diekmeier trifft Ulreich mit einem Schuss aus kurzer Distanz unglücklich im Gesicht. Der HSV-Keeper muss auf dem Platz behandelt werden.

84. Min Sandhausen tauscht gleich dreifach: Zenga, Bouhaddouz und Ouahim sind neu dabei, Nartey, Biada und Contento verlassen das Feld.

83. Min Beim HSV wird nun noch einmal fleißig gewechselt: Wood und Jung bekommen noch ein paar Minuten, Terodde und Gjasula haben Feierabend.

81. Min Vagnoman versucht es noch einmal! Von der rechten Seite zieht der Außenverteidiger ins Zentrum und schließt von der Strafraumkante ab, verfehlt das Tor jedoch knapp.

80. Min Das dürfte wohl die Vorentscheidung gewesen sein. Mit drei Torschüssen machen die Hamburger mutmaßlich alles klar – und das, obwohl sie vor allem zu Beginn des zweiten Durchgangs Mühe hatten, die Offensive der Gäste in den Griff zu bekommen.

79. Min Beim Pass von Kinsombi kam Contento zudem zu spät und holte den Hamburger unschön von den Beinen. Dafür gibt es nachträglich die Gelbe Karte – und Kinsombi muss behandelt werden.

78. Min Dritter Torschuss, drittes Tor! Kinsombi spielt den Ball sehenswert von der rechten Seite in die Mitte auf Onana, der sich gegen gleich drei Gegenspieler durchsetzt und die Kugel dann aus zwölf Metern über den herauseilenden Torhüter Wulle ins Tor lupft. 3:0 für den HSV!

78. Min Tor für den HSV! Onana erhöht auf 3:0!

77. Min Auch Terodde wird nun verwarnt, weil er sich zu lautstark beschwert.

76. Min Die Schlussphase läuft. Was ist noch möglich in dieser Partie? Hat der HSV mit den beiden Treffern schon für die Vorentscheidung gesorgt oder kommt Sandhausen noch einmal zurück?

74. Min Jetzt sieht auch Gjasula die Gelbe Karte nach einem Foul tief in der eigenen Hälfte. Wie schon häufig in dieser Begegnung bleibt der Freistoß aber ungefährlich, weil er zu kurz in den Strafraum fliegt und problemlos geklärt werden kann.

72. Min Die Gäste rennen jetzt noch einmal an und versuchen, die Partie irgendwie zu drehen. Die Chancen dafür waren ja bereits da, doch der HSV ist an diesem Abend die effektivere Mannschaft.

71. Min Bitter aus Sicht von Sandhausen: Das war der zweite Torschuss der Hamburger in diesem Spiel. Und beide Versuche führten letztlich zum Tor.

69. Min Eine strittige Entscheidung, aber eine klare Fehlentscheidung ist es mutmaßlich nicht, das Tor zu geben. Und deshalb wird der Schiedsrichter auch nicht vom Videoassistenten korrigiert – der Treffer zählt!

68. Min Der Treffer wird noch einmal überprüft, weil Vagnoman nach der Klärungsaktion von Contento möglicherweise passiv im Abseits stand und das Sichtfeld von Torhüter Wulle beeinträchtigt haben könnte.

67. Min Der HSV liegt mit 2:0 in Führung! Über die linke Seite marschiert Leibold nach vorne und flankt in die Mitte. Dort kann Contento gegen Vagnoman zwar klären, schlägt den Ball aber direkt in den Fuß von Terodde. Am Elfmeterpunkt steht der Torjäger richtig und schließt wuchtig ab zum 2:0.

67. Min Tor für den HSV! Terodde erhöht auf 2:0!

65. Min Nicht schlecht! Biada nimmt sich der Sache an und tritt den Freistoß aus zentraler Position, zirkelt den ruhenden Ball allerdings ein paar Meter drüber.

64. Min Nächste Gelbe Karte: Onana trifft Nartey in aussichtsreicher Position schmerzhaft am Fuß und sieht dafür zurecht eine Verwarnung. Das gibt Freistoß – und könnte gefährlich werden.

62. Min Den Hamburgern ist es in der zweiten Halbzeit bislang noch gar nicht gelungen, offensiv gefährlich zu werden. Überhaupt war das Führungstor durch Terodde in der 30. Minute die einzige echte Großchance in dieser Begegnung.

61. Min Immerhin gelingt es dem HSV inzwischen wieder etwas, sich aus der Abwehrarbeit in Dauerschleife zu befreien. Das Spiel hat sich wieder mehr ins Mittelfeld verlagert und der hohe Offensivdruck der Gäste hat ein wenig nachgelassen.

59. Min Vergleichsweise früher Doppelwechsel beim HSV: Kinsombi und Onana kommen neu ins Spiel, Hunt und Wintzheimer müssen runter. Eine eher defensivere Umstellung von Trainer Thioune.

58. Min Nächste Verwarnung für den HSV, diesmal für Ambrosius. Er hatte Esswein mit dem linken Arm umgerissen.

56. Min Wieder geht es über Biada und Behrens, die zentral die Lücke in der HSV-Abwehr suchen. Weil sie sie nicht finden, versucht es Esswein mit einer Flanke von der linken Seite. Diese landet aber in den Armen von HSV-Keeper Ulreich.

55. Min Die ersten zehn Minuten dieser zweiten Hälfte sind wirklich bemerkenswert. Der HSV kann sich überhaupt nicht mehr befreien, Sandhausen schnürt die Hamburger rund um den eigenen Strafraum fest und unterbindet jeden Versuch der Befreiung sofort.

53. Min Wintzheimer bringt Contento an der Seitenlinie zu Fall. Den fälligen Freistoß schlägt Biada als Flanke in die Mitte, einmal mehr ist die Hereingabe aber zu kurz und kann von den Hausherren aus der Gefahrenzone geklärt werden.

52. Min Den Eckball können die Hamburger klären, aber Sandhausen lässt den HSV jetzt kaum noch aus der eigenen Defensive heraus. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte drücken die Gäste nun regelrecht auf den Ausgleich.

51. Min Wieder Nartey! Esswein erobert per Grätsche im Mittelfeld den Ball von Hunt, woraufhin Nartey in Richtung Strafraum marschiert. Sein Schuss aus der Distanz wird leicht abgefälscht, es gibt die nächste Ecke.

50. Min Wie schon im ersten Durchgang beginnt Sandhausen sehr zielstrebig, diesmal aber mit dem Unterschied, dass sie den HSV kaum an den Ball kommen lassen. Sie machen hier direkt deutlich, dass sie noch nicht aufgegeben haben.

48. Min Gute Chance für die Gäste! Nartey schließt aus etwas mehr als 20 Metern ab und zwingt Ulreich zu einer guten Parade. Allerdings prallt der Ball direkt vor die Füße von Behrens, der jedoch zu lange zögert und nicht abstauben kann.

47. Min Beide Mannschaften haben zur Pause nicht gewechselt, die gleichen 22 Spieler wie vor der Halbzeit sind auch nun wieder auf dem Feld.

46. Min Weiter geht’s im Volksparkstadion, die zweite Hälfte läuft.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause im Volksparkstadion! Der HSV führt mit 1:0 gegen den SV Sandhausen – und das geht in Ordnung. Zwar gelang den Gästen aus Sandhausen ein besserer Start, als sie direkt sehr offensiv begannen und beinahe früh in Führung gegangen wären. Zunehmend fing sich der HSV aber und erarbeitete sich mehr und mehr Spielanteile, sodass der Treffer durch Simon Terodde (30.) mit der ersten echten Hamburger Chance folgerichtig war. Noch ist aber alles offen in dieser Begegnung, weil auch Sandhausen stets gefährlich ist und überhaupt nicht schlecht auftrat im ersten Durchgang. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45. Min Und eine weitere Minute wird nachgespielt.

44. Min Eine Minute noch bis zur Pause. Biada setzt sich im Laufduell gegen Leibold unfair ein und begeht damit ein Offensivfoul. Das hätte eine gute Chance werden können – wird vom Unparteiischen aber sofort unterbunden.

42. Min Leistner verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung, sodass der SVS blitzschnell umschalten darf. Behrens schließt von der Strafraumgrenze ab, aber Ulreich ist mit beiden Fäusten zur Stelle. Im Nachfassen hat der HSV-Keeper die Kugel sicher.

41. Min In den Parallelspielen läuft es übrigens auch aus Sicht des HSV. Fürth (gegen Darmstadt) und Bochum (in Hannover) liegen jeweils mit 0:1 zurück. Damit wären die Hamburger aktuell wieder an der Tabellenspitze.

39. Min Fast das 1:1! Paurevic, der eben beim Gegentreffer noch unglücklich aussah, kommt nach einer der vielen Ecken der Gäste zum Kopfball. Sein Versuch vom Elfmeterpunkt fliegt nur knapp über die Latte.

38. Min Das Führungstor hat dem HSV gut getan. Sandhausen versucht sich, in die Begegnung zurückzukämpfen, doch die Hamburger bleiben weiter die spielbestimmende Mannschaft an diesem Abend.

36. Min Eine missglückte Diekmeier-Flanke von der rechten Seite fliegt in Richtung Tor, aber erneut ist Ulreich aufmerksam und lässt sich nicht überraschen.

35. Min Der erste Eckstoß bringt nichts ein, doch die Gäste bekommen noch eine zweite Chance von der Eckfahne. Auch diese Flanke landet auf dem Kopf der Hamburger und wird damit nicht gefährlich.

34. Min Esswein! Der Angreifer der Sandhäuser versucht es einfach mal zentral aus der Distanz, doch Ulreich ist zur Stelle und wehrt den Schuss zur Ecke ab.

33. Min Hartes Einsteigen im Mittelfeld von Heyer gegen Linsmayer. Für das Zuspätkommen gibt es die erste Gelbe Karte in dieser Partie.

31. Min Was für eine kuriose Szene. Paurevic ging einfach nicht in den Flankenball – und ließ Terodde damit gewähren. Der Torjäger des HSV stand dabei auch nicht im Abseits. Alles regelkonform, der Treffer zählt!

30. Min Der HSV führt gegen Sandhausen! Dudziak darf auf der linken Seite ins Dribbling gehen und kann von Diekmeier nicht am Flanken gehindert werden. Die Kugel kullert durch den Fünfmeterraum, Paurevic klärt den Ball nicht – und am zweiten Pfosten darf Terodde aus kürzester Distanz einschieben.

30. Min Tor für den HSV! Terodde schießt den HSV in Führung!

29. Min Bester Angriff des HSV bisher! Gjasula steckt den Ball gut durch auf Dudziak, der vor dem Sechzehner noch einmal querlegen kann auf Hunt. Letzterer nimmt die Kugel direkt, verfehlt das Tor aus rund 20 Metern jedoch knapp.

28. Min Der Standard ist allerdings viel zu kurz, der HSV kann problemlos klären.

27. Min Dafür könnte es nun auf der Gegenseite gefährlich werden. Heyer foult Esswein in der Nähe des Strafraums, es gibt Freistoß auf der linken Außenbahn.

26. Min Leibold wird auf der linken Seite tief in der gegnerischen Hälfte angespielt und geht ins Duell gegen Diekmeier, stellt sich dabei jedoch nicht geschickt an. Er bringt den ehemaligen Hamburger zu Fall, der Unparteiische entscheidet auf Offensivfoul.

24. Min Dudziak setzt sich nun mal auf der linken Seite durch und kommt zum Flanken, erreicht damit aber keinen Mitspieler. Röseler bereinigt die Situation und klärt den Ball sicher.

23. Min Auffällig ist in den ersten Minuten, dass beide Teams sehr intensive Zweikämpfe führen und hart zur Sache gehen. Bislang findet aber trotz der Härte alles in einem sehr fairen Rahmen statt.

21. Min Inzwischen ist der HSV etwas besser in der Partie und übernimmt mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Die Hamburger haben mehr als drei Viertel des Ballbesitzes in ihren Reihen, schaffen es allerdings noch nicht, damit so richtig Gefahr zu entwickeln.

19. Min Sandhausen kontert über Taffertshofer und ist auf dem Weg, in der gegnerischen Hälfte in Überzahl zu geraten. Gjasula ist jedoch zur Stelle und unterbindet den Konter. Das hätte gefährlich werden können.

18. Min Und da wird es direkt brenzlig! Aus der Distanz kommt Vagnoman zum Abschluss, aber der Versuch rutscht an allen vorbei ins Toraus. Heyer verpasst knapp am zweiten Pfosten.

17. Min Dudziak schlägt den Ball jedoch nicht in die Mitte, sondern führt den ruhenden Ball kurz aus. Der führt nur zum Eckstoß.

16. Min Wieder geht es über Vagnoman und über die rechte Seite. Linsmayer wirft sich in die Flanke und bekommt den Ball dabei an den Arm, mit dem er sich abstützt. Es gibt Freistoß aus aussichtsreicher Position für die Hamburger.

14. Min Es blieb allerdings der einzige Versuch des HSV bislang in diesem Spiel. Sandhausen hatte dagegen gleich vier Schüsse zu verzeichnen in den ersten Minuten – und darunter waren mit Essweins Doppelchance (5./7.) schon zwei gute Gelegenheiten.

12. Min Gute Idee von Hunt, der Vagnoman auf dem rechten Flügel mitnimmt. Contento wirft sich in die flache Hereingabe und es gibt die erste Ecke für den Ball. Diese landet bei Leistner, aber sein Distanzschuss fliegt deutlich über das Tor.

10. Min Jetzt kombiniert der HSV mal nach vorne, doch Dudziak wird beim Eindringen in den Strafraum von zwei Gegenspielern gestoppt und verliert den Ball.

9. Min Die Gäste erwischen den besseren Start in dieser Partie und tauchten hier gleich mehrmals schon gefährlich vor dem Tor des HSV auf. Auf der Gegenseite warten die Hamburger noch auf ihren ersten Abschluss.

7. Min Wieder Esswein! Diesmal verliert Heyer den Ball an Behrens, der einmal mehr Esswein anspielt. Sein Schuss wird leicht abgefälscht und geht knapp über das Tor.

5. Min Was für eine Gelegenheit für Sandhausen zu Führung! Diekmeier erobert den Ball nach einem misslungenen Befreiungsschlag von Ulreich und setzt Biada in Szene, der den Ball querlegen will, dabei aber von Hunt gestört wird. Im zweiten Versuch bringt er die Kugel im Strafraum zu Esswein, doch sein Schuss wird im letzten Augenblick abgeblockt.

4. Min Erster Eckball für die Gäste aus Sandhausen, Biada bringt den ruhenden Ball in die Mitte. Dort findet er aber keinen Mitspieler, der HSV kann klären.

2. Min Für den HSV geht es an diesem Abend bekanntlich um die Tabellenspitze. Bei einem Sieg winkt Platz eins für die Hamburger.

1. Min Der Ball rollt!

Anpfiff!

– Die Mannschaften sind da! In wenigen Augenblicken geht es los im Volksparkstadion.

– Schiedsrichter der Begegnung ist Timo Gerach aus Landau. Der 34-Jährige pfiff bislang erst eine einzige Partie der Hamburger – und zwar am 26. Oktober 2018. Damals gewann der HSV mit 1:0 in Magdeburg – David Bates kassierte die Gelb-Rote Karte.

– Sandhausen beginnt mit dieser Aufstellung: Wulle – Röseler, Paurevic, Linsmayer – Diekmeier, Nartey, Taffertshofer, Contento – Biada – Esswein, Behrens

– Sonny Kittel hingegen könnte nach seiner Rotsperre eigentlich wieder zurückkehren – fehlt allerdings erneut im Aufgebot der Hamburger. Coach Thioune hat ihn nicht für den Kader der Partie nominiert.

– Damit wechselt Trainer Daniel Thioune nur auf einer einzigen Position im Vergleich zum Darmstadt-Spiel: Aaron Hunt ersetzt Khaled Narey in der ersten Elf.

– Und so startet der HSV ins Spiel: Ulreich – Vagnoman, Leistner, Heyer, Ambrosius, Leibold – Gjasula – Hunt, Dudziak – Terodde, Wintzheimer

– Böse Erinnerungen haben die HSV-Fans vor allem an das bislang letzte Aufeinandertreffen. Hier im Volkspark kassierten die Hamburger am letzten Spieltag der Vorsaison eine schmerzhafte 1:5-Niederlage, mit der sie den Aufstieg in die Bundesliga verspielten.

– Sandhausen dagegen hat ganz andere Sorgen. Die Gäste stecken im Tabellenkeller fest, sammelten nur elf Punkte aus den ersten elf Spielen. Das Ergebnis: Als 15. könnte man im schlimmsten Fall bis auf Rang 17 abrutschen.

– Das bedeutet, dass nun sogar wieder Platz eins möglich wäre. Aktuell steht der HSV auf Rang vier – hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Holstein Kiel (Mittwoch gegen Nürnberg), liegt einen Zähler hinter Greuther Fürth (parallel gegen Darmstadt) und ist punktgleich mit dem VfL Bochum (parallel in Hannover).

– An diesem Dienstagabend wollen die Hamburger dabei die Trendwende bestätigen: Nach drei Niederlagen in Folge gelang am Wochenende wieder ein 2:1-Sieg in Darmstadt.

– Es ist Englische Woche für den HSV – nur drei Tage nach dem Duell in Darmstadt müssen die Hamburger nun zu Hause gegen den SV Sandhausen ran.

– Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV empfängt den SV Sandhausen im Volksparkstadion, Anstoß ist um 18.30 Uhr.