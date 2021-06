HSV – Randers FC 1:2: Trotz Wintzheimer-Tor: HSV verliert Testspiel kurz vor Schluss

Der HSV hat das dritte Testspiel der Vorbereitung kurz vor dem Ende verloren. Gegen den Randers FC unterlagen die Hamburger in dreimal 30 Minuten mit 1:2 (0:1, 1:1). Emil Riis (30.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Manuel Wintzheimer im zweiten Drittel ausgeglichen (53.). Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte André Römer den Siegtreffer für den dänischen Klub.

Nach einem starken Beginn der Gäste kam die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune immer besser in die Partie und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. Der Rückstand, praktisch mit dem ersten Pausenpfiff, kam überraschend, weil die Randers-Profis ihre erste echte Gelegenheit direkt nutzten.

Im zweiten Drittel erzielte der eingewechselte Wintzheimer den verdienten Ausgleich für den HSV, der den Gastgebern gut tat. Zwar waren die Hamburger dem Siegtor näher, doch wie schon im ersten Durchgang nutzten die Dänen ihr effektives und schnelles Umschaltspiel und trafen kurz vor dem Ende zum Sieg.

Für den HSV war es der letzte Test vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich am kommenden Montag. Im dritten Vorbereitungsspiel musste das Team dabei nach dem 0:2 gegen Midtjylland schon die zweite Niederlage hinnehmen.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

89. Min Es scheint nicht so, als würde für den HSV in der Offensive noch etwas gelingen. Schiedsrichter Ittrich schaut bereits auf die Uhr.

88. Min Der HSV hat jetzt nur noch wenige Minuten Zeit, um den Rückstand noch einmal zu korrigieren. Was geht noch für die Hamburger?

86. Min War das der Lucky Punch für den Randers FC? Römer wird zentral vor dem Strafraum angespielt, hat Zeit und Platz und legt sich den Ball zurecht. Von der Strafraumkante kann er die Kugel platziert links unten im Tor unterbringen, Pollersbeck kommt nicht mehr an den Schuss.

86. Min Tor für den Randers FC! Römer trifft zum 1:2!

85. Min Der Eckstoß bringt nichts ein, weil die Gäste per Kopf im Strafraum klären können. Beim zweiten Ball steht Opoku schließlich im Abseits.

84. Min Auf der anderen Seite flankt Opoku mit dem linken Fuß scharf in die Mitte. Erneut ist ein dänischer Verteidiger zur Stelle, es gibt nur Eckball.

83. Min Narey sucht noch einmal Hinterseer auf der rechten Seite, der es mit einem flachen Pass ins Zentrum versucht. Die Hereingabe wird allerdings von gleich zwei Randers-Verteidigern abgefangen.

81. Min Aktuell gibt es nur noch wenige Höhepunkte in den Offensivreihen der beiden Teams. Neun Minuten sind noch zu spielen – und es ist weiterhin alles offen.

77. Min Dreizehn Minuten vor dem Ende hat der HSV weiter klar die Spielkontrolle und ist die bessere Mannschaft. Der echte Zug zum Tor fehlt den Hamburgern aber in den vergangenen Minuten.

74. Min Der HSV lässt den Ball jetzt munter durch die eigenen Reihen laufen und kombiniert in der gegnerischen Hälfte. Die Lücke in der Abwehr des Randers FC haben die Hamburger aber noch nicht gefunden.

71. Min Wieder tritt Fabisch aktiv in Szene, wird auf dem linken Flügel von Kinsombi angespielt. Er legt sich den Ball auf den rechten Fuß und nimmt Maß, doch sein Aufsetzer wird zwar gefährlich, kann aber von Calgren erneut abgewehrt werden.

70. Min Für die HSV-Fans könnte das Warten bald ein Ende haben: Terodde macht sich abseits des Platzes warm und könnte womöglich gleich seine HSV-Premiere feiern.

68. Min Guter Eckball von Amaechi! Die Flanke von der rechten Seite fliegt scharf in den Fünfmeterraum, doch Calgren passt auf und lenkt den Ball um den zweiten Pfosten herum ins Toraus.

67. Min Während Fabisch und Kinsombi ins zentrale Mittelfeld rücken, orientiert sich Gjasula durch die Einwechslungen jetzt eher in die Innenverteidigung.

64. Min Wieder Wintzheimer! Nach einem dicken Fehlpass der Randers-Defensive kommt Wintzheimer unverhofft völlig frei zum Abschluss, doch er verfehlt das Tor um wenige Meter.

63. Min Opoku hat auf dem linken Flügel mal Platz und nimmt den eingewechselten Fabisch mit. Dessen Flanke fliegt scharf in den Strafraum, findet dort aber keinen Abnehmer.

61. Min Der HSV hat einmal gewechselt: Hinterseer ist neu dabei und hat auch die Kapitänsbinde übernommen. Auch Fabisch, Kinsombi und Narey dürfen sich noch eine halbe Stunde beweisen. Dafür sind Ambrosius, Dudziak, Leibold und Onana vom Feld gegangen.

61. Min Weiter geht’s!

Anpfiff zum 3. Drittel!

Und dann ist erneut Pause, diesmal geht es mit 1:1 zum kurzen Durchschnaufen auf die Auswechselbänke. Den Ausgleich haben sich die Hamburger verdient, weil sie mehr vom Spiel haben und sich nun auch zunehmend Chancen erspielen. In ein paar Minuten startet das letzte Drittel im Volkspark.

Pause in Hamburg!

59. Min Eine Minute ist noch auf der Uhr, bis es zum zweiten Mal eine kleine Pause geben wird. Inzwischen hat es im Volkspark zu regnen begonnen, der Platz wird nasser.

56. Min Das 1:1 hat dem HSV gut getan, die Hamburger spielen jetzt etwas selbstbewusster nach vorne. Vieles geht über die linke Seite mit Leibold und Amaechi.

55. Min Zu hartes Einsteigen von Gjasula im Mittelfeld – und es gibt nun auch für den HSV-Zugang die Gelbe Karte.

53. Min Ausgleich für den HSV! Leibold sucht Wintzheimer mit einem sehenswerten langen Pass tief aus der eigenen Hälfte. In der Spitze kommt Wintzheimer mit dem Kopf an den Ball und befördert ihn mit einem Flugkopfball aus fast 20 Metern über Keeper Calgren hinweg ins Tor.

53. Min Tor für den HSV! Wintzheimer trifft zum Ausgleich!

50. Min Was für eine Chance für den HSV! Gjasula schließt aus gut 20 Metern ab und scheitert mit seinen Flachschuss noch an Torhüter Calgren. Im Nachschuss scheitert Dudziak aus wenigen Metern aber ebenfalls am starken Keeper.

46. Min Vier Neue sind beim HSV nun auf dem Platz: Pollersbeck, Gjasula, Vagnoman und David kommen für die verbleibenden 45 Minuten, dafür sind Mickel, Hunt, Wood und Jatta draußen.

45. Min Amaechi! Zentral vor dem Strafraum kommt der HSV-Youngster an den Ball, doch seinen Schuss kann Calgren im Randers-Tor parieren.

44. Min Beim HSV bahnt sich ein vierfacher Wechsel an. Unter anderem dürfte Pollersbeck gleich als neuer Keeper aufs Feld kommen.

42. Min Wieder ist es Hunt mit einer Ecke, doch einmal mehr passt der starke Keeper Calgren auf und steigt höher als die HSV-Angreifer im Strafraum, um den Ball abzufangen.

41. Min Aus der zweiten Reihe versucht es Opoku, doch sein Schuss aus knapp 25 Metern fliegt deutlich über das Tor.

38. Min Unnötige Aktion von Wintzheimer: Nach einem Ballverlust im gegnerischen Strafraum gegen Nielsen hakt der HSV-Angreifer gegen seinen Gegenspieler nach und sieht zurecht die Gelbe Karte.

36. Min Jatta setzt Dudziak ein, der auf der linken Seite bis zur Grundlinie marschiert. Seine Flanke sucht Wintzheimer, doch Calgren im Tor der Dänen fängt die Hereingabe ab.

34. Min Der HSV bleibt weiter die Mannschaft mit einem klaren Übergewicht an Ballbesitz. Randers setzt die Hamburger früh unter Druck und lauert darauf, mit schnellem Umschaltspiel in die Offensive zu kommen – so wie schon beim 0:1.

32. Min Noch hat es keine Wechsel gegeben, Trainer Thioune vertraut auf die gleiche Elf wie vor der ersten Pause.

31. Min Und es geht direkt weiter!

Anpfiff zum 2. Drittel!

Mit dem ersten Pausenpfiff liegt der HSV zurück. Eigentlich kamen die Hamburger immer besser in die Partie und hatten mehr vom Spiel, doch der Randers FC belohnte sich für einen sehr guten Angriff. Es war gleichzeitig auch die letzte Aktion im ersten Drittel – in wenigen Augenblicken geht es weiter mit dem zweiten von insgesamt drei Durchgängen.

Pause in Hamburg!

30. Min Randers führt! Kallesöe kommt auf dem rechten Flügel an den Ball und flankt ihn scharf in den Fünfmeterraum. Dort lauert Riis, der die Kugel annehmen und mit einem zweiten Kontakt an Mickel vorbei ins Tor schieben kann.

30. Min Tor für den Randers FC! Riis bringt die Gäste in Führung!

29. Min In der gleich anstehenden Drittelpause dürfte es mutmaßlich die ersten Wechsel geben. Trainer Thioune wird vermutlich auch an diesem Nachmittag wieder zahlreiche Dinge ausprobieren und möglichst viele Spieler testen.

27. Min Die Hamburger kontrollieren die Partie, ohne aber echte Torchancen zu erzwingen. Häufig fehlt es an der Präzision des letzten Passes oder an dem Mut, es vielleicht einmal aus der zweiten Reihe zu probieren.

25. Min Der HSV sucht weiter sehr geduldig nach einer Lücke in der Abwehrreihe von Randers. Dudziak schickt Wintzheimer auf der rechten Seite, doch die Hereingabe findet keinen Abnehmer.

22. Min Noch acht Minuten sind zu spielen im ersten der insgesamt drei Dritteln an diesem Nachmittag. Gespielt wird heute nicht klassisch in zwei Halbzeiten à 45 Minuten, sondern stattdessen über dreimal 30 Minuten.

19. Min Gute Chance für Hunt! Eine Flanke von der rechten Außenbahn wird länger und länger und fliegt gefährlich in den Fünfmeterraum von Randers. Torhüter Calgren passt aber auf und lenkt den Ball über die Latte.

18. Min Wegen der Corona-Pandemie sind keine Zuschauer auf dem Trainingsgelände des HSV im Volkspark zugelassen. Sportdirektor Michael Mutzel, U21-Trainer Pit Reimers und Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch lassen sich den Test aber allesamt nicht entgehen und sind live vor Ort.

16. Min Nach den sehr aktiven Anfangsminuten des Randers FC hat der HSV nun zunehmend die Kontrolle über das Spiel übernommen und kommt immer häufiger in die Offensive. Noch fehlt aber die erste echte Großchance der Hamburger.

14. Min Die Ecke kommt scharf in die Mitte, findet dort aber keinen Abnehmer. Auch den zweiten Ball kann Wintzheimer auf der Gegenseite nicht verwerten.

13. Min Auf dem linken Flügel spielt Leibold einen Doppelpass mit Jatta und bekommt die Kugel an der Grundlinie zurück. Seine Flanke wird allerdings im letzten Augenblick geblockt, es gibt nur Eckball.

11. Min Leibold wird auf der rechten Seite zu hart im Zweikampf gestellt und kommt zu Fall. Den fälligen Freistoß tritt er selbst, doch seine Flanke in die Mitte landet in den Armen von Torhüter Calgren.

8. Min Hunt gewinnt den Ball im Mittelfeld und leitet einen guten Angriff über die rechte Seite ein. Über Dudziak gelangt die Kugel zu Wood, der aber mit dem Rücken zum Tor steht und nicht zum Abschluss kommt.

6. Min Mistrati! Nach einer Flanke von der linken Seite kommt der Angreifer des Randers FC zum Kopfball, aber sein Versuch aus wenigen Metern fliegt knapp über das Tor. Gute Gelegenheit für die Gäste!

5. Min Wieder wird es gefährlich im HSV-Sechzehner, weil die Dänen früh pressen und die Hamburger Abwehr unter Druck setzen. Greve marschiert bis zur Grundlinie, scheitert aber mit seinem Rückpass in die Mitte.

3. Min Randers taucht erstmals im Strafraum des HSV auf. Riis wird zentral vor dem Sechzehner angespielt, doch sein Abschluss ist zu unplatziert und kein Problem für Mickel im Tor.

2. Min In den ersten Augenblicken der Partie ist zu erkennen, dass Opoku auf der Rechtsverteidiger-Position getestet wird. Stattdessen rückt Dudziak in die Mittelfeldkette der Hamburger.

1. Min Der Ball rollt, los geht’s im Volkspark!

Anpfiff!

– Randers beginnt mit dieser Aufstellung: Calgren – Nielsen, Römer, Kallesöe, Riis, Marxen, Lauenborg, Kopplin, Mistrati, Greve, Klüysner

– Auch HSV-Zugang Simon Terodde steht erst einmal nicht in der Startelf, sondern muss sich mit seinem Debüt in Hamburg noch ein wenig gedulden. Er dürfte mutmaßlich im Laufe der Partie seine Premiere im HSV-Trikot feiern.

– In der Kapitänsfrage gibt HSV-Trainer Thioune zunächst einmal Dudziak das Vertrauen. Gjasula, der zuletzt die Binde trug, sitzt zunächst auf der Bank.

– Der HSV startet mit folgender Startelf: Mickel – Dudziak, Onana, Ambrosius, Leibold – Opoku, Hunt, Amaechi – Jatta, Wintzheimer, Wood

– Einen besonderen Modus wird es beim Test gegen Randers geben: Gespielt wird nicht klassisch, sondern in 3 x 30 Minuten.

– Beim HSV könnte es zu gleich zwei Premieren kommen: Trainer Daniel Thioune dürfte mutmaßlich David Kinsombi als neuen Kapitän ausprobieren – und womöglich auch direkt den neuen Angreifer Simon Terodde, der erst vor wenigen Tagen zum HSV wechselte.

– Wie schon bei den ersten Testspielen wird die Partie wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen. Für den HSV wird es der letzte Test vor der Abreise in das Trainingslager nach Österreich am kommenden Montag.

– Nach dem 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock und der 0:2-Niederlage gegen den dänischen Meister FC Midtjylland wartet auf den HSV heute das dritte Testspiel der laufenden Vorbereitung. Der Gegner kommt wie schon vor zwei Tagen aus Dänemark – der Randers FC ist in Hamburg zu Gast.

– Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Sonnabend! Der HSV testet gegen den Randers FC aus Dänemark, Anstoß ist um 16 Uhr.