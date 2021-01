HSV – Paderborn 3:1: Nächster Sieg! Hamburg verteidigt die Tabellenführung

Der HSV bleibt auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen und setzt sich weiter an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga fest. Gegen den SC Paderborn feierte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune einen 3:1 (2:1)-Sieg im heimischen Volksparkstadion und hat damit nun wieder vier Punkte Vorsprung als Tabellenführer der 2. Liga. Moritz Heyer (8.) und Sonny Kittel (22./53.) erzielten die Hamburger Tore, Sven Michel (41.) traf zwischenzeitlich für Paderborn.

Wie schon beim 4:3-Sieg des HSV im Hinspiel bot die Partie, die wegen der Corona-Pandemie erneut ohne Zuschauer im Volksparkstadion stattfand, reichlich Spektakel. Moritz Heyer brachte die Hamburger nach einem von Simon Terodde verlängerten Eckball schon früh per Kopf in Führung (8.).

Die Hamburger begannen mit viel Tempo und legten wenig später erneut durch eine Standardsituation nach: Sonny Kittel verwandelte einen direkten Freistoß aus über 25 Metern zum 2:0 für den HSV (22.).

Allerdings blieben die Gäste aus Paderborn stets gefährlich und gaben sich trotz des Rückstands nicht auf. Stattdessen zahlten sich die Bemühungen kurz vor dem Seitenwechsel aus – Sven Michel verwertete einen Abpraller und verkürzte für den SCP (41.).

Die zweite Hälfte begann mit einer Kuriosität: Weil ein Loch im Tornetz zunächst geflickt werden musste, verzögerte sich der Wiederanpfiff um einige Minuten. Dann allerdings warf der HSV alles nach vorne und belohnte sich nach einer sehenswerten Kombination über Bakery Jatta, Terodde und Jeremy Dudziak mit dem zweiten Treffer von Kittel zum 3:1 (53.).

Das Bild der ersten Halbzeit setzte sich aber auch nach dem Seitenwechsel fort. Hamburg führte verdient, doch Paderborn gab sich nicht auf und witterte weiter seine Chance. Gute Gelegenheiten von Dennis Srbeny (58./69.) wurden von HSV-Torhüter Sven Ulreich vereitelt, David Kinsombi (78.) und Manuel Wintzheimer (81./89.) verpassten auf Hamburger Seite die vorzeitige Entscheidung.

Der HSV verteidigt damit nicht nur die Tabellenführung in der 2. Liga, sondern baut den Vorsprung außerdem wieder auf vier Punkte aus und kann auch am 19. Spieltag nicht von Platz eins verdrängt werden. Zum neunten Mal in Folge blieben die Hamburger nun schon ungeschlagen.

Das Spiel zum Nachlesen



Abpfiff!



90.+4 Min Die letzten Augenblicke laufen. Das dürfte es wohl gewesen sein.

90.+3 Min Schon wieder Wintzheimer! Nach einem Kittel-Zuspiel hat der Joker die nächste Gelegenheit, scheitert aber erneut an Zingerle. Er wäre ohnehin im Abseits gewesen.

90.+2 Min Srbeny spielt nochmal Terrazzino im Strafraum an, doch die Hamburger stehen defensiv sicher und lassen nun nichts mehr zu.

90.+1 Min Vier Minuten Nachspielzeit wird es geben. Dann sind dem HSV die nächsten drei Punkte sicher.

90. Min Nochmal Hunt aus der Distanz, doch Zingerle pariert auch diesen Versuch sehenswert. Es gibt nur Ecke.

89. Min Wintzheimer taucht nochmal gefährlich vor dem Tor auf, doch Hünemeier rettet erneut auf der Linie und verhindert das 1:4 aus Sicht der Gäste.

88. Min Die letzten Augenblicke der Partie laufen. Inzwischen deutet alles darauf hin, als würde sich hier nicht mehr allzu viel am Ausgang der Begegnung ändern.

87. Min Dreifache Auswechslung bei Hamburg: Jung, Hunt und Narey bekommen noch Kurzeinsätze, Dudziak, Terodde und Kinsombi verlassen das Feld.

86. Min Es wird gleich noch einmal munter gewechselt beim HSV. Gleich drei Profis machen sich bereit.

84. Min Paderborn kann den ganz hohen Druck, den sie zwischenzeitlich auf den HSV ausübten, allerdings nicht mehr aufrecht erhalten. Die Hamburger kontrollieren die Partie nun weitestgehend und wollen nichts mehr anbrennen lassen.

83. Min Die Schlussphase läuft, noch wenige Minuten sind zu spielen. Bringt der HSV den Vorsprung über die Zeit und verteidigt damit die Tabellenführung?

81. Min Wintzheimer muss für die Entscheidung sorgen! Terodde behält die Übersicht und legt im Strafraum gut quer, doch der Joker scheitert an Zingerle. Den Nachschuss klärt Hünemeier auf der Linie.

80. Min Doppelwechsel bei Paderborn: Mit Heller und Terrazzino kommen zwei neue Offensive, Führich und Antwi-Adjei gehen runter.

78. Min Kinsombi kann das 4:1 machen! Die zweite Welle rollt, Kittel steckt den Ball durch zu Dudziak. Im Fünfmeterraum legt er quer für Terodde, doch Ananou wirft sich in den Pass. Dann kommt Kinsombi zum Abschluss, verfehlt das Tor jedoch knapp.

77. Min Wieder könnte es gefährlich werden nach einer Ecke, doch die Dudziak-Hereingabe kann Schonlau per Kopf klären.

76. Min Und das ist nun auch so: Mit Jatta muss schon der zweite HSV-Profi verletzungsbedingt raus, Wintzheimer ist neu dabei.

75. Min Jatta sitzt auf dem Rasen und wird intensiv behandelt. Es sieht danach aus, als wäre er derjenige, der runter muss.

74. Min Beim HSV wird gleich Wintzheimer für die Offensive kommen und noch ein paar Minuten Spielzeit bekommen.

73. Min Siebzehn Minuten sind noch zu spielen. Der HSV führt verdient mit 3:1, doch die Gäste haben noch nicht aufgegeben und wittern ihre Chance. Was geht noch in dieser Partie?

71. Min Nächste Auswechslung bei den Gästen: Justvan kommt für Thalhammer in die Partie.

69. Min Ulreich verhindert den Anschluss! Wieder hat Srbeny von der Strafraumgrenze die Gelegenheit und schließt aus halbrechter Position gefährlich ab, doch der HSV-Keeper passt auf und pariert den Schuss mit einem guten Reflex.

68. Min Der fällige Freistoß von der rechten Seite bringt aber nichts ein, die Hereingabe kann von den Paderbornern geklärt werden.

67. Min Auch der zweite Joker der Paderborner sieht schnell Gelb: Eine Grätsche von Ingelsson gegen Dudziak ahndet der Unparteiische mit einer Verwarnung.

65. Min Die Gäste haben sich aber weiter nicht aufgegeben und fühlen noch einmal vor, was in diesem Spiel noch möglich ist. Entschieden scheint die Partie noch nicht.

63. Min Paderborn hat die Chance! Ambrosius kann eine Flanke von der linken Seite nicht entscheidend klären, sodass Srbeny zum Abschluss kommt. Sein Schuss wird aber abgefälscht.

62. Min Dudziak zieht auf dem linken Flügel vorbei an Hünemeier und flankt in die Mitte, wo die Paderborner zunächst klären können. Der zweite Versuch von Kittel landet in den Armen von Zingerle.

60. Min Und bei seiner ersten Aktion wenige Sekunden nach seiner Hereinnahme tritt Okoroji Heyer auf den Fuß. Dafür gibt es direkt Gelb.

59. Min Nun gibt es den Wechsel: Okoroji und Ingelsson kommen für Michel und Collins in die Partie.

58. Min Paderborn wird gleich reagieren und doppelt wechseln. Zunächst hat Srbeny aber die Chance zum erneuten Anschluss, schießt aus zwölf Metern aber zentral auf Ulreich, der den Ball unter sich begräbt.

56. Min Und der HSV macht weiter, erneut über den rechten Jatta-Flügel. Diesmal findet die Flanke aber keinen Abnehmer.

55. Min Ist das schon die Vorentscheidung? Die Hamburger geben in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit Vollgas und verdienen sich damit den dritten Treffer. Gelingt Paderborn erneut ein Comeback?

53. Min Ein perfekter Spielzeug endet im 3:1 für den HSV! Von der rechten Seite bringt Jatta den Ball in die Mitte, wo Terodde den Ball abschirmt und auf Dudziak ablegt. An der Strafraumgrenze behält Dudziak die Übersicht und setzt Kittel auf der linken Seite ein, der die Kugel in die lange Ecke schiebt.

53. Min Tor für den HSV! Kittel macht das 3:1!

52. Min Der HSV kommt gut aus der Pause und macht deutlich, hier möglichst schnell das 3:1 zu erzielen und damit vielleicht für eine vermeintliche Vorentscheidung zu sorgen.

51. Min Terodde! Der Torjäger taucht nach einer Kopfball-Vorlage von Jatta rechts im Strafraum auf, doch wieder ist Zingerle zur Stelle und pariert den Versuch.

49. Min Dudziak hat die Riesenchance zum 3:1! Mit einem klasse Spielzug setzt Dudziak Kinsombi im Strafraum ein, der den Ball mit der Hacke auf Terodde ablegt. Dieser legt eine weitere Station zurück auf Dudziak, der aus zentraler Position abschließt, aber an einem guten Reflex von Zingerle scheitert.

47. Min Das ging nun fast ein wenig unter: Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine zurückgekehrt.

46. Min Abseits des Feldes wird noch einmal das lange Ende des Kabelbinders abgeknipst, damit sich niemand verletzt. Jetzt ist alles spielbereit.

46. Min Mit etwas Verspätung startet nun der zweite Durchgang!

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

- Es sieht danach aus, als könnte es jetzt gleich weitergehen.

- Kurios: Jetzt wird mit einem Kabelbinder das Loch im Tornetz repariert.

- Die zweite Hälfte kann noch nicht weitergehen. Das Tornetz muss zunächst repariert werden, weil es ein Loch am Außennetz entdeckt wurde.

Pause im Volksparkstadion! Mit einem 2:1 für den HSV geht es in die Kabinen. Die Hamburger legten einen Blitzstart hin und gingen durch Moritz Heyer (8.) verdient früh in Führung. Sonny Kittel (22.) legte in der Mitte der ersten Hälfte per direktem Freistoß sogar den zweiten Treffer nach. Die Gäste aus Paderborn blieben aber gefährlich und gaben sich nicht auf, sodass Sven Michel (41.) kurz vor der Pause den Anschluss erzielte und für den zweiten Durchgang alles offen ließ. In einer Viertelstunde geht's weiter!

Halbzeit!

45.+3 Min Paderborn versucht es noch einmal mit Antwi-Adjei und einem langen Einwurf von der rechten Seite. In der Mitte lauert Thalhammer, doch sein Kopfball ist nicht druckvoll genug und Ulreich hat keine Probleme.

45.+1 Min Aus Paderborner Sicht kam der Treffer genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit dem 1:2 ist plötzlich wieder alles offen im zweiten Durchgang.

45. Min Vier Minuten werden nachgespielt, was mutmaßlich in erster Linie auf die beiden Verletzungsunterbrechungen von Leistner und Kinsombi zurückzuführen ist.

44. Min Gute Chance zum 2:2! Collins setzt sich im Eins-gegen-Eins gegen Jatta durch und darf flanken, doch seine flache Hereingabe scharf vor dem Tor von Ulreich rutscht durch den Strafraum hindurch und ins Toraus.

42. Min Der Anschluss ist nicht unverdient, weil Paderborn seit dem Rückstand in der achten Minute viel nach vorne arbeitet und sich trotz des 0:2 nicht aufgegeben hat. Droht hier wieder so ein turbulentes Spiel wie in der Hinrunde?

41. Min Paderborn ist zurück im Spiel! Schonlau spielt einen langen Pass auf den rechten Flügel, wo Führich alleine gelassen wird und viel Platz und Zeit hat. Seinen Schuss aus spitzem Winkel kann Ulreich noch parieren, doch Michel staubt in der Mitte ab und verkürzt zum 1:2.

41. Min Tor für Paderborn! Michel trifft zum Anschluss!

39. Min Kittel bringt den Ball von der linken Seite gefährlich in den Fünfmeterraum hinein, wo Gyamerah hinter Collins lauert. Er wird aber sofort zurückgepfiffen, weil er im Abseits stand.

38. Min Gute Nachrichten für die Hamburger: Für Kinsombi kann es zunächst weitergehen.

37. Min Kinsombi wird von Schonlau unglücklich getroffen und wird nun ebenfalls auf dem Platz behandelt. Muss auch er vorzeitig raus?

35. Min Schon früh in diesem Spiel hat es zwei Tore gegeben – eine Überraschung ist das bei dieser Paarung nicht. Zwischen dem HSV und Paderborn fallen häufig viele Treffer, zuletzt ja auch im Hinspiel – damals gab es einen 4:3-Sieg für den HSV.

33. Min Die ganz großen Torchancen hat es abgesehen von den beiden Hamburger Treffern aber nicht gegeben. Die Partie spielt sich häufig im Mittelfeld ab an diesem Nachmittag.

31. Min Kinsombi startet den nächsten Versuch und schließt zentral aus der Distanz ab, kann Zingerle im Paderborner Tor aber nicht vor ernste Probleme stellen.

30. Min Nach einer halben Stunde ist das Ballbesitzverhältnis sehr ausgeglichen. Der HSV gewinnt mehr Zweikämpfe, ist aber nicht unbedingt klar überlegen. Allerdings trafen die Hamburger zweimal nach einem Standard.

28. Min Antwi-Adjei wird auf Rechts in die Spitze geschickt und könnte in den Strafraum einmarschieren, doch der Assistent entscheidet schnell auf Abseits. Das hätte eine gute Gelegenheit werden können.

27. Min Nächster Eckball für die Gäste, Führich schlägt die Kugel hoch in die Mitte. Ulreich ist aufmerksam und faustet den Ball weg.

25. Min Für Kittel war es übrigens das vierte Tor in der laufenden Saison. Nach Terodde ist er damit der zweiterfolgreichste Torschütze des HSV.

24. Min Der zweite Treffer der Hamburger kommt mitten in die bisher beste Phase der Paderborner in diesem Spiel. Die Gäste fanden gerade immer besser in die Partie, kassieren durch Kittels Tor nun aber den nächsten Rückschlag.

22. Min Statistisch gesehen betrug die Torwahrscheinlichkeit des Treffers gerade mal drei Prozent. Kittel aber ließ sich die Chance nicht nehmen – und machte das zweite Tor für den HSV.

21. Min Der HSV legt nach und führt mit 2:0! Nach einem Foul an Dudziak in der Vorwärtsbewegung gibt es Freistoß für den HSV rund 25 Meter vom Tor entfernt. Kittel macht es direkt, die Zwei-Mann-Mauer dreht sich vom Ball weg und die Kugel springt einmal kurz vor Zingerle auf und schlägt platziert links im Tor ein.

21. Min Tor für den HSV! Kittel erhöht auf 2:0!

19. Min Der HSV entlastet sich mal mit einem Angriff über die rechte Seite. Jatta flankt, doch die Hereingabe landet am Außennetz.

18. Min Die Gäste aus Paderborn stecken aber nicht zurück und halten jetzt dagegen. Seit einigen Minuten sind sie es, die den Ball konstant in der gegnerischen Hälfte halten können.

16. Min So ist es: Leistner muss ausgewechselt werden. Onana kommt für ihn ins Spiel.

15. Min Leistner ist am Boden und muss behandelt werden. Offenbar kann es für ihn nicht weitergehen.

14. Min Führich bringt die Ecke in die Mitte, doch die Hamburger können die Situation klären. Beim zweiten Ball ist Ulreich mit der Faust zur Stelle.

13. Min Paderborn muss darauf nun die richtige Reaktion zeigen. Antwi-Adjei versucht es mal aus der Distanz, doch sein Schuss wird von Leistner zum Eckstoß abgefälscht.

11. Min Schon zu diesem frühen Zeitpunkt hatte sich das 1:0 allerdings etwas angedeutet. Es war bereits der vierte Torschuss der Hamburger in diesem Spiel – nach nur acht Minuten.

9. Min SCP-Torhüter Zingerle kam zwar noch dran, doch der Ball war bereits im Tor. Schiedsrichter Siebert zeigt sofort an, dass die Kugel die Linie überschritten hatte. Für Heyer ist es das zweite Saisontor.

8. Min Der HSV führt früh in diesem Spiel! Wieder ist es ein Eckball von der rechten Seite, diesmal halbhoch von Dudziak auf den kurzen Pfosten. Dort verlängert Terodde die Kugel mit dem Hinterkopf auf den zweiten Pfosten, wo Heyer richtig steht und aus wenigen Metern einköpfen darf.

8. Min Tor für den HSV! Heyer macht das 1:0!

7. Min Die Hamburger machen von Beginn an viel Druck und übernehmen direkt die Spielkontrolle. Diesmal ist es Heyer aus der zweiten Reihe, doch sein Schuss wird abgeblockt.

6. Min Erste Halbchance für den HSV! Diesmal führt Dudziak einen Eckstoß kurz aus auf Kittel, dessen Flanke gefährlich durch den gegnerischen Strafraum fliegt. Terodde kommt per Kopf aber nicht richtig ran.

4. Min Kittel schlägt die Ecke flach in die Mitte, doch Ambrosius wird dort zugestellt und kommt nicht zum Abschluss.

3. Min Der HSV sucht erstmals den Weg in den gegnerischen Strafraum, Kittel ist es über die halblinke Position. Seine Flanke wird zunächst abgefangen, doch nach dem Seitenwechsel auf die rechte Außenbahn gibt es den ersten Eckball für die Hamburger.

2. Min Hamburg spielt an diesem Nachmittag im weißen Heimtrikot, Paderborn agiert komplett in Schwarz.

1. Min Der Ball rollt im Volksparkstadion!

Anpfiff!

- Die Mannschaften sind da und stehen in der Mitte des Volksparkstadions bereit zum Anstoß. Gleich kann's losgehen!

- Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert aus Berlin. Der Sportwissenschaftler leitete in der Vergangenheit bereits elf Spiele mit HSV-Beteiligung – mit sehr positiver Bilanz aus Sicht der Hamburger (sieben Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen).

- Paderborn beginnt mit folgender Elf: Zingerle - Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins - Schallenberg, Thalhammer - Führich, Srbeny, Antwi-Adjei - Michel

- Damit wechseln die Hamburger einmal durch im Vergleich zum Düsseldorf-Remis: Statt Khaled Narey darf Bakery Jatta im Angriff ran.

- Der HSV startet mit folgender Aufstellung: Ulreich – Gyamerah, Leistner, Ambrosius, Leibold – Kinsombi, Heyer, Dudziak – Jatta, Terodde, Kittel

- Eine positive Statistik aus Sicht des HSV: Vier der vergangenen fünf Duelle konnten die Hamburger für sich entscheiden, darunter das spektakuläre 4:3 in der Hinrunde. Aber: die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war besonders schmerzhaft – das 1:4 in Paderborn besiegelte den Nichtaufstieg in der Vorsaison.

- Die Paderborner stecken nach dem 1:1 gegen Holstein Kiel weiter im Mittelfeld der Tabelle fest und sind aktuell Neunter. Nach oben und unten hat der SCP allerdings jeweils ein gutes Polster.

- Seit acht Spielen hat der HSV nicht mehr verloren und thront damit weiter an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Gegen Paderborn soll nun im Idealfall Spiel Nummer neun folgen.

- Zum Abschluss der Englischen Woche geht es gegen den HSV zu Hause gegen den SC Paderborn. Nach dem 4:2 in Braunschweig und dem 0:0 in Düsseldorf soll die weiße Weste dieser Englischen Woche auch an diesem Samstag gewahrt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Samstag! Der HSV empfängt den SC Paderborn im heimischen Volksparkstadion, Anstoß ist um 13 Uhr.