HSV – Osnabrück 5:0: Historisch! Hamburg feiert höchsten Zweitliga-Sieg

Der HSV bleibt auch im dritten Spiel des Jahres 2021 ungeschlagen und hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga fulminant zurückerobert. Gegen den VfL Osnabrück gelang der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ein klarer 5:0 (2:0)-Sieg im heimischen Volksparkstadion. Sonny Kittel (16.), Bakery Jatta (41./48.) und Josha Vagnoman (54.) erzielten die Treffer für die Hamburger, Maurice Trapp unterlief zudem ein Eigentor (61.).

Von der ersten Minute an war der HSV die dominante Mannschaft in einer Partie, die wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weiter vor leeren Rängen im Volkspark ausgetragen werden musste. Osnabrück kam kaum aus der eigenen Defensive heraus und schaffte es selten, sich zu befreien.

Die Führung für die Hamburger war daher nur folgerichtig. Über die rechte Seite setzte Josha Vagnoman David Kinsombi zentral vor dem Tor ein. Dieser hatte das Auge für den besser postierten Sonny Kittel, der den Ball mit viel Gefühl im Tor unterbringen konnte (16.). Mit dem ersten Torschuss der Partie schoss Kittel den HSV in Führung.

Die Gäste aus Osnabrück brauchten einen Augenblick, um sich von dem Treffer zu erholen. Dann aber kam der VfL etwas besser ins Spiel und erzielten durch Christin Santos nach einer Ecke den vermeintlichen Ausgleich, der aber zurecht wegen eines vorausgegangenen Handspiels des Osnabrücker Angreifers nicht anerkannt wurde (28.).

Besser machte es Bakery Jatta auf der Gegenseite. Nach einer scharfen Flanke von Jeremy Dudziak vom linken Flügel, die VfL-Torhüter Philipp Kühn nur nach vorne abwehren konnte, staubte Jatta zum 2:0 ab und baute den Vorsprung des HSV weiter aus (41.).

Nach der Pause spielten sich die Hamburger dann in einen Rausch. Erst legte Jatta per Kopf seinen zweiten Treffer nach (48.), dann erhöhte Josha Vagnoman nach einem Sololauf (54.). Zu allem Überfluss unterlief Maurice Trapp dann auch noch ein Eigentor zum 5:0 (61.).

Der VfL Osnabrück schaffte es nur noch selten, selbst Akzente zu setzen. Stattdessen spielte der HSV die Partie sicher zu Ende und machte so einen persönlichen Rekord-Sieg perfekt. Das 5:0 war der höchste Sieg in der Zweitliga-Geschichte des HSV.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90. Min Die letzten Augenblicke der Partie laufen. Gründe für eine allzu lange Nachspielzeit gibt es nicht.

88. Min Nicht ungefährlich! Leistner muss am kurzen Pfosten per Kopf hin, nächste Ecke für den VfL. Diesmal kann der HSV endgültig klären.

87. Min Osnabrück will den Ehrentreffer. Der ebenfalls eingewechselte Henning tankt sich durch und schlägt zwei Haken, doch sein Schuss aus zentraler Position wird abgefälscht. Es gibt nur Eckball.

86. Min Amenyido geht ins Dribbling und schließt aus der Distanz nochmal ab, wird aber geblockt.

85. Min Jetzt haben die Hamburger doch mehrere Gänge heruntergefahren und spielen die Partie sicher zu Ende. Osnabrück ist bemüht, in der Defensive in den verbleibenden Schlussminuten nicht mehr viel zuzulassen.

83. Min Ambrosius versucht es per Fallrückzieher! Der Eckstoß ist erneut gefährlich, kann aber zunächst geklärt werden. Ambrosius steht mit dem Rücken zum Tor und setzt zum Fallrückzieher an, doch Kühn hat mit dem Versuch keine Probleme.

82. Min Wintzheimer wird auf dem rechten Flügel geschickt und flankt in die Mitte. Die Hereingabe wird abgefälscht, es gibt Ecke.

80. Min Da muss Ulreich hin! Der HSV-Keeper streckt sich und faustet die scharfe Freistoßflanke sicher ab. Santos wäre einschussbereit gewesen.

79. Min Kerk versucht es nochmal per Ecke, aber Jung ist zur Stelle und kann klären. Dann setzt er sich jedoch zu hart gegen Engel ein, es gibt Freistoß für den VfL.

77. Min Die Schlussphase ist angebrochen, 13 Minuten sind noch regulär zu spielen. Entschieden dürfte die Partie mutmaßlich sein.

76. Min Bemerkenswert ist aber, dass der HSV das Fußballspielen nicht eingestellt hat. Die Hamburger haben zwar einen Gang heruntergeschaltet, spielen aber weiter und lassen den VfL nicht ins Spiel zurückkommen.

74. Min Der letzte Wechsel bei den Gastgebern: Jung kommt für Heyer ins Spiel.

72. Min Hunt tritt den Freistoß selbst und zielt auf den kurzen Pfosten, findet dort aber keinen Abnehmer.

71. Min Der HSV bekommt nochmal einen Freistoß in der Nähe des Strafraums, Hunt wurde von Amenyido zu Fall gebracht.

70. Min Nächster Doppelwechsel bei den Hamburgern. Wintzheimer und Hunt dürfen noch 20 Minuten ran, Kittel und Dudziak machen Platz.

68. Min Für den HSV wäre das 5:0 übrigens der höchste Zweitliga-Sieg in der Geschichte. Der bislang höchste Erfolg stammt vom 26. Oktober 2019, als man mit 6:2 gegen den VfB Stuttgart gewann. Zuletzt gewannen die Hamburger am 6. Oktober 2013 mit 5:0 – damals in der Bundesliga in Nürnberg.

66. Min Wieder wird es gefährlich nach einer HSV-Ecke, Kittel findet Ambrosius. Dieser stützt sich im Zweikampf aber auf und der Unparteiische entscheidet zurecht auf Offensivfoul.

64. Min Der VfL bekommt mal eine Verschnaufpause in Form einer Ecke von Kerk. Er tritt den ruhenden Ball scharf vor das Tor, doch Ulreich ist da und faustet die Kugel sicher weg.

62. Min Auch bei Osnabrück gibt es die nächste Umstellung: Henning ersetzt Reis.

62. Min Und der HSV wechselt nun durch: Narey und Wood kommen ins Spiel, Jatta und Terodde haben Feierabend.

61. Min Jetzt kommt alles zusammen beim VfL Osnabrück. Nach einer Flanke von Kittel von der Strafraumgrenze will Trapp im Luftduell gegen Terodde klären, verlängert die Kugel aber ins eigene Tor. 0:5 aus Sicht der Gäste!

61. Min Tor für den HSV! Trapp unterläuft ein Eigentor zum 5:0!

60. Min Der HSV kontrolliert die Partie weiter und hat mit vier Toren jetzt noch mehr Selbstbewusstsein als schon vor dem Seitenwechsel. Die Osnabrücker bemühen sich nun, irgendwie weiter dagegenzuhalten.

58. Min Doppelwechsel auf Seiten des VfL: Reichel und Ihorst ersetzen Wolze und Schmidt.

57. Min Auf einmal hat Santos die Chance zum 1:4! Kerk flankt sehenswert aus der Drehung in die Mitte, wo Santos einläuft. Er hält den Fuß hin, doch seine Direktabnahme landet über dem Tor.

56. Min Osnabrück muss reagieren und wird gleich noch einmal wechseln. Jetzt müssen die Gäste aufpassen, dass es hier in Hamburg nicht zu deutlich wird.

54. Min Vagnoman macht das 4:0 für den HSV! Mit einem Sololauf über die rechte Seite lässt Vagnoman Wolze stehen und schiebt den Ball dann am Fünfmeterraum aus spitzem Winkel ins lange Eck. Doppelschlag für den HSV!

54. Min Tor für den HSV! Vagnoman legt das 4:0 nach!

53. Min Wieder nicht ungefährlich! Kittel tritt den Freistoß von der rechten Seite und findet Ambrosius, der aber nicht genug Druck hinter den Kopfball bekommt. Dadurch bekommt er die Kugel nicht aufs Tor, Osnabrück kann klären.

52. Min An der Seitenlinie holt Reis Kinsombi von den Beinen und sieht damit die erste Verwarnung des Spiels.

50. Min Der Matchplan, den sich die Osnabrücker in der Halbzeit zurechtgelegt haben, ist damit zunichte gemacht worden. Der HSV erwischt den perfekten Start in die zweite Halbzeit – und Jatta erzielt seine Saisontore drei und vier.

48. Min Doppelpack von Bakery Jatta! Kittel tritt einen Eckball von der rechten Seite und Jatta steigt neun Meter vom Tor entfernt am höchsten. Der Hamburger Flügelspieler wird da viel zu alleine gelassen, darf hochsteigen und nickt den Ball beinahe unbedrängt ins Tor. 3:0!

48. Min Tor für den HSV! Jatta macht das 3:0!

47. Min Schmidt hat gleich den ersten Abschluss für die Gäste und versucht es zentral aus der Distanz, doch Ulreich steht gut und hat den Schuss sicher.

46. Min Damit haben die Osnabrücker in der Defensive von Dreier- auf Viererkette umgestellt. Der HSV ist unverändert im Vergleich zum ersten Durchgang.

46. Min Die Gäste aus Osnabrück haben doppelt gewechselt: Taffertshofer und Amenyido sind neu auf dem Feld, Gugganig und Blacha kehrten dagegen nicht aus der Kabine zurück.

46. Min Weiter geht's im Volksparkstadion.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Hamburg! Mit einer 2:0-Führung geht der HSV in die Pause – und das ist verdient. Von der ersten Minute an haben die Hamburger das Geschehen auf dem Platz kontrolliert und waren besonders in der Anfangsphase klar überlegen. Folgerichtig fiel das 1:0 durch Sonny Kittel nach 16 Minuten. Zwar wurde Osnabrück etwas besser, doch Bakery Jatta legte kurz vor dem Seitenwechsel (41.) den zweiten Treffer nach. Ist das bereits die Basis für drei Punkte für die Hamburger? In einer Viertelstunde geht's weiter!

Halbzeit!

44. Min Noch ist aber eine Minute zu spielen in der ersten Hälfte. Der HSV will die Zwei-Tore-Führung jetzt in die Pause bringen.

43. Min Jetzt dürften die Hamburger etwas beruhigter in die Kabine gehen. Kurz vor dem Seitenwechsel hat der HSV noch einmal nachgelegt – und damit für eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang gesorgt.

41. Min Der HSV baut die Führung aus! Ein sehenswerter Angriff über die linke Seite über Leibold und Dudziak endet in einer scharfen Flanke, die Torhüter Kühn nur nach vorne abwehren kann. Jatta geht volles Risiko, nimmt den abprallenden Ball direkt – und bringt ihn wuchtig im Tor unter. 2:0!

41. Min Tor für den HSV! Jatta macht das 2:0!

39. Min Sechs Minuten sind noch zu spielen bis zur Pause. Der HSV kontrolliert weiter das Spielgeschehen und macht nicht den Anschein, als würde man bis zum Seitenwechsel noch etwas zulassen.

38. Min Kittel steckt den Ball gut durch auf Leibold, der alleine im Strafraum marschieren kann. Als er Engel abschüttelt, setzt er seinen Arm allerdings regelwidrig ein – und Schiedsrichter Schlager entscheidet auf Offensivfoul.

36. Min Was Hamburg aber noch fehlt, ist der letzte Pass. Meist will dieser noch nicht so recht gelingen – und dementsprechend gab es bislang auch kaum Abschlüsse, die wirklich gefährlich wurden.

34. Min Der HSV setzt die Gäste früh unter Druck, sobald diese versuchen, ihr Spiel aufzubauen. Dadurch erobern die Hamburger immer wieder frühzeitig den Ball zurück.

33. Min In der Blitztabelle haben die Hamburger nun wieder die Spitze übernommen und könnten damit am nächsten Wochenende in Braunschweig aus eigener Kraft Hinrunden-Meister der 2. Liga werden.

31. Min Allerdings bleibt es dabei: Der HSV ist in dieser ersten halben Stunde die bessere Mannschaft und hat sich die Führung verdient. Aufpassen müssen die Hamburger nur, weil Osnabrück in den vergangenen Minuten so langsam etwas besser ins Spiel findet.

29. Min Santos ärgert sich, dass sein vermeintlicher Treffer aus wenigen Metern nicht zählt. Bei der Ballannahme hatte er jedoch die Hand zur Hilfe genommen.

28. Min Der Ball liegt im Tor des HSV – doch der Treffer für Osnabrück zählt nicht. Kerk flankt die Kugel mit der ersten Ecke des VfL in die Mitte, am zweiten Pfosten sie schiebt Santos über die Linie. Der Unparteiische entscheidet aber sofort auf Handspiel.

26. Min Wieder will sich der HSV mit einer Kombination über die rechte Seite durch die Abwehr spielen, aber erneut steht Engel richtig und hat seinen Fuß dazwischen.

25. Min Kinsombi schickt Leibold mit einem guten Pass in die Spitze, wo allerdings Engel aufpasst. Er kann den Ball im Zweikampf mit Leibold klären und bekommt dafür sogar einen Abstoß.

23. Min Osnabrück hat den Rückstand noch nicht verdaut und wirkt nun verunsicherter. Der HSV dagegen will den Schwung mitnehmen und vielleicht direkt den zweiten Treffer nachlegen.

21. Min Terodde taucht erstmals gefährlich im Strafraum auf. Nach einer langen Flanke, die beinahe zum Torschuss wird, steigt er direkt neben dem linken Pfosten hoch. Dort verpasst Terodde den Ball aber knapp.

19. Min Fast das 2:0! Schmidt spielt einen riskanten Rückpass auf Torhüter Kühn, der knapp neben seinem Tor steht – Schmidt hatte das aber nicht gesehen. Der Keeper muss mit einer Grätsche retten. Das war knapp!

18. Min Damit bringen die Hamburger ihre spielerische Überlegenheit nun zum ersten Mal vor das Tor und wandeln sie in etwas Zählbares um. Für Kittel war es das dritte Saisontor.

16. Min Der HSV liegt vorne! Mit der ersten echten Torchance erzielt Sonny Kittel das 1:0. Über die rechte Seite spielt Vagnoman den Ball ins Zentrum auf Kinsombi. Dieser hat das Auge für den freistehenden Kittel neben sich, der die Kugel aus zwölf Metern gefühlvoll rechts oben im Tor unterbringt.

16. Min Tor für den HSV! Kittel macht das 1:0!

15. Min Einzig lässt sich festhalten: Der HSV hat den Ball. Und das zu 71 Prozent in der ersten Viertelstunde. Den meisten Ballbesitz haben die Hamburger aber in der eigenen Hälfte.

13. Min Beide Mannschaften haben es noch nicht geschafft, gefährlich im oder in der Nähe des gegnerischen Strafraums aufzutauchen. Noch wartet das Spiel auf seine erste gute Torchance.

12. Min Selbst HSV-Keeper Ulreich wird nun regelmäßig in das Aufbauspiel mit eingebunden. Die Osnabrücker lassen Hamburg weiter gewähren und warten ab, was dem HSV einfällt.

10. Min Die Ausgangssituation ist klar: Bei einem Unentschieden bleibt der HSV einen Punkt hinter Tabellenführer Bochum. Ein Sieg und die Gastgeber würden wieder auf Platz eins klettern.

8. Min Schon dreimal probierten es die Hamburger per Ecke, konnten die Standards aber bisher noch nicht so richtig zu einer Gefahr entwickeln.

7. Min Der HSV startet mit viel Ballbesitz und versucht, das Spiel zunächst ruhig in den eigenen Reihen aufzubauen. Osnabrück steht tief und öffnet bislang noch keine Lücke.

5. Min Wieder ist es eine Ecke von rechts, diesmal bringt Dudziak die Flanke in die Mitte. Erneut sind die Osnabrücker aber zur Stelle und können klären.

4. Min Mit einem langen Einwurf von der rechten Seite sucht Dudziak Terodde im Strafraum, aber der Torjäger des HSV kann sich im Zweikampf nicht durchsetzen und kommt nicht zum Kopfball.

2. Min Die erste Aktion des HSV über die rechte Seite führt direkt zum ersten Eckball. Kittel tritt ihn, doch der Kopfball von Leistner ist nicht gefährlich.

1. Min Der Ball rollt im Volksparkstadion!

Anpfiff!

- Die Mannschaften sind bereit und erwarten schon die Seitenwahl. In wenigen Augenblicken geht's los!

- Nicht im Kader des HSV steht an diesem Abend Lukas Hinterseer. Der HSV bestätigte, dass Hinterseer unmittelbar vor einem Wechsel steht.

- Osnabrück geht mit dieser Startelf ins Rennen: Kühn – Engel, Beermann, Trapp, Wolze – Reis, Gugganig, Blacha – Kerk, Schmidt – Santos

- Damit verändert Trainer Daniel Thioune seine Mannschaft auf keiner einzigen Position und schickt dieselbe Elf wie in Nürnberg aufs Feld.

- Der HSV startet mit folgender Aufstellung: Ulreich – Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold – Heyer, Kinsombi, Dudziak – Kittel, Jatta, Terodde

- In der 2. Liga wartet der HSV immer noch auf einen Sieg gegen Osnabrück: In der Vorsaison blieb es bei einem Unentschieden (1:1) und einer Niederlage (1:2). In beiden Partien stand Thioune damals noch als VfL-Trainer an der Seitenlinie.

- HSV-Trainer Daniel Thioune weiß, dass er und seine Mannschaft eine schwere Aufgabe gegen seinen Ex-Klub vor sich haben. „Entscheidend wird sein, dass wir den Gegner stressen“, erklärte Thioune seinen Matchplan. „Wir müssen viel Energie auf den Platz bringen, weil wir das vom Gegner erwarten dürfen.“



- Die Osnabrücker könnten einen Sieg ebenso gut gebrauchen: Der Elftplatzierte würde mit drei zusätzlichen Punkten mindestens um drei Ränge verbessern, bei einem hohen Sieg könnten es sogar bis zu fünf Plätze werden – und man würde auf einmal wieder oben anklopfen.

- Ein 3:1-Sieg gegen Nürnberg reichte dem VfL Bochum, um am HSV vorbei auf Rang eins zu klettern. Um die Spitzenposition zurückzuerobern, müssen die Hamburger nun nachziehen und zu Hause gegen Osnabrück einen Dreier einfahren.

- Am vergangenen Wochenende war es dem HSV mit einem 1:1-Unentschieden in Nürnberg gelungen, die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zu verteidigen. Nun hat die Konkurrenz vorgelegt – kann der HSV das parieren?

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV empfängt den VfL Osnabrück zum Montagsspiel der 2. Liga, Anstoß ist um 20.30 Uhr.