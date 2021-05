HSV – Braunschweig 4:0: Versöhnlicher Saisonausklang mit Terodde-Tor

Nach dem verpatzten Aufstieg ging es für den HSV am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2020/21 um nichts mehr. Gegen Eintracht Braunschweig gewann die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch im Schongang mit 4:0. Sonny Kittel (7./21.), Robin Meißner (45.) und Simon Terodde (76.) trafen. Braunschweig muss den bitteren Gang in die dritte Liga antreten.

Das Spiel zum Nachlesen:



Abpfiff! Der HSV schlägt ein schwaches Braunschweig mit 4:0. Die Eintracht steigt damit in die dritte Liga ab.

+++Bochum steigt in die Bundesliga auf! Zulj versenkt einen Freistoß gegen Sandhausen im Netz.+++

90. Min. Terodde noch einmal! Der Stürmer tankt sich durch und scheitert aus kurzer Distanz an Fejzic.

87. Min. Noch ein Wechsel bei Braunschweig. Kleeberg ersetzt Wiebe.

+++Fürth führt mit 3:2 gegen Düsseldorf und steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Kiel schafft immerhin den Anschluss gegen Darmstadt, Bartels markiert das 2:3.+++

84. Min. Pfosten! Heil setzt Terodde gut in Szene, der scheitert mit seinem Linksschuss nur am rechten Pfosten.

81. Min. Meißners Distanzversuch bleibt ungefährlich.

+++Aue führt gegen Osnabrück. Der VfL muss also aller Voraussicht nach gegen den FC Ingolstadt in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Bochum hingegen steht unmittelbar vor dem Aufstieg, führt mit 2:1 gegen Sandhausen.+++

78. Min. Noch ein Wechsel beim HSV. Toni Leistner kommt für Jonas David, der heute ein gutes Spiel gemacht hat.

77. Min. Unterdessen hat Braunschweig gewechselt, Kammerbauer kam für Kroos.

76. Min. Simon Terodde macht sich ein Abschiedsgeschenk. Nach einem langen Ball bleibt der 33-Jährige vor Fejzic eiskalt und hebt den Ball zum 4:0 ins Tor. Sein 24. Saisontreffer.

76. Min. Tor für den HSV! Terodde trifft zum 4:0.

75. Min. Beste Möglichkeit für Braunschweig im zweiten Durchgang. David stoppt einen Distanzversuch direkt vor die Füße von Otto, der verzieht aus wenigen Metern knapp.

+++Darmstadt legt in Kiel nach, führt jetzt schon mit 3:1 an der Förde!+++

73. Min. Nächster Wechsel beim HSV. Moritz-Broni Kwarteng kommt für Kinsombi.

+++Fürth springt auf den direkten Aufstigsplatz! Ex-HSV-Profi Julian Green traf vor wenigen Augenblicken zum 2:2. Weil Kiel zurückliegt, würde Fürth ein Remis reichen. Der HSV rückt auf den vierten Rang vor.+++

70. Min. Ben Ballas Linksschuss ist keine Gefahr für Ulreich.

68. Min. Gute Chance zum Anschluss! Nach einer feinen Kombination kommt Otto im Strafraum zum Abschluss. Ulreich kann den Ball nur abklatschen lassen und kann dann im letzten Moment vor Kupusovic klären.

+++Aue gleicht gegen Osnabrück aus! Der VfL rutscht damit auf den Relegationsplatz ab.+++

65. Min. Doppelwechsel bei den Gästen. Für May und Kaufmann kommen Ziegele und Kupusovic.

64. Min. Nächster Wechsel beim HSV. Für Doppelpacker Kittel kommt Ogechika Heil.

63. Min. Braunschweig zieht mal einen Eckball, der bringt aber nichts ein.

+++Jetzt zeigt auch Bochum Nerven! Sandhausen gleicht durch Behrens aus, bleibt aber auf dem Relegationsplatz, weil Osnabrück in Aue noch führt.+++

61. Min. Schöner langer Ball von David, Behrendt und Fejzic haben Kommunikationsprobleme, sodass der Braunschweiger Verteidiger den Ball knapp neben das eigene Tor köpft.

61. Min. Bär foult Narey im Mittelfeld, Freistoß für den HSV.

+++Düsseldorf führt wieder gegen Fürth – fast gleichzeitig schießt Dursun Darmstadt in Kiel mit 2:1 in Führung. Jetzt würde Fürth in Düsseldorf wieder ein Unentschieden reichen, um wegen der besseren Tordifferenz sich an Kiel vorbeizuschieben. Ein irres Aufstiegsfinale!+++

57. Min. Nächste gute Gelegenheit für Meißner. Leibolds aufgesetzte Hereingabe kann der Youngster letztlich nicht richtig verwerten, daneben.

+++Fürth hat derweil in Unterzahl gegen Düsseldorf ausgeglichen, Hrgota traf vom Punkt aus zum 1:1. Für den direkten Aufstieg bräuchte das Kleeblatt einen weiteren Treffer.+++

53. Min. Erste Möglichkeit für Terodde! Nach einem langen Ball von Kinsombi legt Jatta den Ball für den Topknipser auf, der versucht Fejzic zu tunneln und scheitert am Braunschweiger Schlussmann.

50. Min. Kinsombi wälzt sich nach einem Zusammenstoß mit Ben Balla am Boden, muss am Oberschenkel behandelt werden. Der Mittelfeldmann kann aber weitermachen.

+++Darmstadt gleich gegen Holstein Kiel aus! Serdar Dursun erzielte soeben seinen 26. Saisontreffer, ist damit jetzt drei Tore vor Simon Terodde. Weil Fürth zurückliegt, bliebe Holstein aber Zweiter.+++

49. Min. Es gibt Schiedsrichterball für den HSV, nachdem der Unparteiische einen Angriff der Hamburger aus Versehen unterbunden hatte.

47. Min. Es geht rustikal weiter. May foult Kittel auf Höhe des Mittelkreises.

46. Min. Der zweite Durchgang läuft!

- Horst Hrubesch wechselt zweimal zur Halbzeit. Simon Terodde und Khaled Narey kommen für Manuel Wintzheimer und Jan Gyamerah.

- Der HSV führt zur Halbzeit mit 3:0 gegen Eintracht Braunschweig, das jetzt schon ein Wunder braucht, um den Abstieg in die 3. Liga noch zu verhindern. Sonny Kittel schnürte einen Doppelpack, Robin Meißner traf quasi mit dem Halbzeitpfiff zum 3:0. Die Ergebnisse auf den anderen Plätzen zur Halbzeit ergeben, dass Holstein Kiel neben dem VfL Bochum direkt in die erste Liga aufsteigt, währen Greuther Fürth in der Relegation auf den 1. FC Köln träfe. Braunschweig braucht mindestens vier Tore um nicht mehr direkt abzusteigen.

45. Min. Kittels Ecke köpft van Drongelen direkt auf den linken Fuß von Meißner. Der Youngster nimmt den Ball direkt und nagelt ihn unter die Latte. Der dritte Treffer ins Folge für Meißner. Danach ist Halbzeit.

45. Min. Und der mündet im 3:0! Tor für den HSV! Robin Meißner trifft schon wieder.

45. Min. Wintzheimer schickt Jatta noch einmal auf die Reise, Wiebe kann den Hamburger abkochen. Es gibt noch einmal Ecke für den HSV.

42. Min. Behrendt kommt nach einem Kroos-Freistoß zum Kopfball – neben das Tor.

++Der VfL Bochum führt inzwischen dank eines Treffers von Pantovic mit 1:0 gegen den SV Sandhausen.+++

40. Min. Kittel ist überall zu finden. Der Doppelpacker klärt gegen Kaufmann in der eigenen Hälfte, es gibt Eckball für die Gäste. Der bringt nichts ein.

39. Min. Eintracht setzt sich mal am HSV-Strafraum fest, May kommt gleich zweimal frei zum flanken – beide Male köpft Jonas David den Ball aus der Gefahrenzone.

38. Min. Da war mehr drin! Meißner zieht in den Braunschweiger Strafraum ein und schließt selbst ab, anstatt noch einmal quer zu legen. Dabei bekommt der Youngster keinen Druck hinter den Ball, der rechts neben das Tor kullert.

36. Min. Interimstrainer Horst Hrubesch ist am Spielfeldrand wieder lautstark zu hören.

34. Min. Wiebe klärt in höchster Not vor Wintzheimer, grätscht den Ball fair ab.

32. Min. Gyamerah fängt einen Ball von Ben Balla ab und schickt Jatta auf die Reise – Braunschweig kann klären.

30. Min. Nächste Möglichkeit für Braunschweig, die hier keineswegs aufstecken. Der Abschluss von Bär missrät allerdings völlig, rechts drüber. Auch Ottos Versuch aus der Distanz wenige Augenblicke später kommt nicht auf das Tor von Sven Ulreich.

+++Dämpfer für Greuther Fürth! Das Kleeblatt liegt mit 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf hinten. Damit müssten die Fürther in die Relegation, Düsseldorf zieht wieder am HSV vorbei auf den vierten Rang. Und auch Osnabrück führt, erzielte vor wenigen Augenblicken die Führung in Aue, klettert damit auf den 15. Platz, überholt Sandhausen .+++

27. Min. Kaufmann schlägt eine lange Flanke in den Sechszehner – Bär wird etwas überrascht und verpasst knapp.

24. Min. Heyer foult Nikolaou, trifft den Braunschweiger dabei im Bauchbereich. Glück für den HSV-Profi, dass es hier keine gelbe Karte gibt.

24. Min. Für Braunschweig ist es ein gehöriger Nackenschlag im Abstiegskampf. Die Niedersachsen brauchen mindestens drei Tore.

22. Min. Fast im Gegenzug der Anschluss! David kommt gegen Kaufmann nicht hinterher, der setzt seinen Abschluss aus knapp 13 Metern aber über das Hamburger Tor.

22. Min. Der HSV baut seine Führung aus – und das mit einer schönen Kombination. Auf der Außenbahn kommt Manuel Wintzheimer an den Ball, der legt auf Robin Meißner. Der Youngster setzt Sonny Kittel in Szene, der May ins Leere laufen lässt und mit links aus kurzer Distanz zum zweiten Mal trifft.

21. Min. Tor für den HSV! Doppelpack von Sonny Kittel!

+++ Unterdessen führt Jahn Regensburg mit 1:0 gegen den FC St. Pauli und distanziert Braunschweig auf sieben Punkte. Holstein Kiel macht dank des Tores von Janni Serra gegen Darmstadt vor wenigen Augenblicken die Tür zur Bundesliga weit auf.+++

18. Min. Diakhite bekommt die Hereingabe an den Oberschenkel – daneben.

17. Min. Otto bekommt mal ein wenig Platz und schließt direkt ab. Van Drongelen kann mit dem Kopf klären, Eckball für die Gäste.

16. Min. Braunschweig jetzt mal mit einer längeren Ballbesitzphase.

12. Min. Was für eine Gelegenheit für Meißner! Wiebe spielt einen zu kurzen Rückpass, der junge HSV-Angreifer passt auf und fängt das Zuspiel ab. Er schiebt den Ball allerdings aus etwas spitzem Winkel knapp am langen Eck vorbei.

11. Min. Der HSV macht in den ersten Minuten das Spiel und verdient sich bereits die frühe Führung gegen die Eintracht.

9. Min. Braunschweig ist jetzt gefordert. Aktuell sind die Gäste direkt in die 3. Liga abgestiegen, man braucht zwei Tore.

8. Min. Schöner Treffer von Kittel! Aus 20 Metern hebt er die Kugel über die Mauer ins Tor. Torhüter Fejzic kommt nicht mehr ran.

7. Min. Tor für den HSV! Sonny Kittel schlenzt den Freistoß ins Tor.

7. Min. Gute Freistoßposition direkt vor dem Strafraum für den HSV nach einem Foul von Otto an Wintzheimer. Der Gefoulte steht zusammen mit Tim Leibold und Sonny Kittel am Ball…

6. Min. Es geht rustikal weiter. Kroos foult Heyer auf Höhe des Mittelkreises.

5. Min. Kuriose Szene! Van Drongelen vertändelt den Ball in der gegnerischen Hälfte, Kroos riecht den Braten, sieht dass Ulreich zu weit aus dem Tor steht und haut von der Mittellinie einfach mal drauf. Ulreich pflückt den Ball runter.

4. Min. Gute Verlagerung von Wintzheimer auf Kittel. Der drängt in den Strafraum ein und setzt zur Flanke an – zu weit.

2. Min. Otto senst Kinsombi rabiat um, Freistoß für den HSV.

1. Min. Kaufmann kann einen langen Ball von Ben Balla nicht kontrollieren.

1. Min. Anpfiff! Die Partie läuft.

- Der HSV wird anstoßen.

- Schiedsrichter der Partie ist heute Patrick Alt.

- Simon Terodde und Torwarttrainer Kai Rabe wurden gestern intern verabschiedet.

- Im MOPO-Liveticker werden wir Sie auch über alle relevanten Zwischenstände auf den Nebenplätzen im Auf- und Abstiegskampf informieren.

- Bei Braunschweig fehlen heute prominente Namen wie Nick Proschwitz, Martin Kobylanski, Lasse Schlüter und Benjamin Kessel im Kader. „Nach dem Würzburg-Spiel haben wir gelitten, hatten schwere Trainingswoche. Der Trainer hat dann in die Mannschaft reingehorcht und so entschieden“, sagte Braunschweigs Sportchef Peter Vollmann.

- Braunschweig-Trainer Daniel Meyer schickt folgende Elf ins Rennen: Fejzic – Wiebe, Behrendt, Diakhite, May – Nikolaou, Ben Balla – Kaufmann, Kroos, Bär – Otto.

- Simon Terodde sitzt damit nur auf der Bank. Der 33-Jährige verlässt den HSV nach der Saison, wechselt zum FC Schalke 04.

- So startet der HSV: Ulreich – Gyamerah, David, van Drongelen, Leibold – Kinsombi, Heyer, Kittel, Jatta, Wintzheimer – Meißner.

- Nicht im HSV Kader steht heute Jeremy Dudziak. Der 25-Jährige wude von Horst Hrubesch aussortiert, nachdem er wiederholt zu spät zu Mannschaftssitzungen kam.

- Moin und herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker zum Heimspiel des HSV gegen Eintracht Braunschweig. Hier verpassen Sie keine Highlights vom Spiel.