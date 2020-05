HSV – Bielefeld 0:0: Leibold trifft nur den Pfosten: Gipfeltreffen endet torlos

Jede Menge vergebener Chancen, aber keine Tore: Das Gipfeltreffen der 2. Liga zwischen dem HSV und Arminia Bielefeld endet 0:0. Damit hält der Tabellenführer aus Ostwestfalen die Hamburger auf Sieben-Punkte-Distanz, der HSV konnte seinen Vorsprung auf Platz drei trotzdem ausbauen – denn der VfB Stuttgart unterlag im Parallelspiel mit 2:3 in Kiel.

Die Möglichkeiten zum Sieg waren vorhanden: Schon nach sechs Minuten hatte Joel Pohjanpalo eine Chance, die mit Fug und Recht als hundertprozentige bezeichnet werden darf. Nachdem Fabian Kunze mit dem Ball am Fuß als letzter Mann ausgerutscht war, lief er alleine auf Stefan Ortega zu, der den Schuss des Finnen mit dem Fuß abwehrte.

Auf der Gegenseite vertändelte Reinhold Yabo die erste Bielefelder Torannäherung (8.). Martin Harnik, anstelle von Bakery Jatta in der Startelf, scheiterte in derselben Minute wie Pohjanpalo an Ortega.

Harnik vergibt erneut, Klos mit der Chance für Bielefeld

Wenig später war es erneut der Österreicher Harnik, der nach einem hohen Pass von Letschert im Strafraum an den Ball kam, allerdings nicht genügend Druck hinter seinen Abschluss bekam (12.).

Bis zur Pause beruhigte sich die Begegnung, weil der HSV die Gäste nicht mehr so forsch und früh im Spielaufbau attackierte wie noch zu Beginn. Die beste Chance der Arminia vor dem Pausenpfiff besaß Fabian Klos, der nach Vorlage von Cebio Soukou nicht genau genug zielte (27.).

Leibold völlig frei: HSV-Verteidiger nur an den Pfosten

Die zweite Hälfte startete ähnlich turbulent wie der erste Durchgang: Letschert schlug einen langen Ball auf Sonny Kittel, der diesen volley nahm und nur knapp über das Bielefelder Tor zielte (46.).

HSV-Noten gegen Bielefeld: Drei Profis erhalten eine Zwei, einer bekommt eine Fünf



Kittel selbst legte die nächste Chance mit einer Flanke von der linken Seite auf, diesmal war es Pohjanpalo, der seinen Kopfball aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen konnte (48.).

Das dickste Ding der zweiten Halbzeit vergab Linksverteidiger Tim Leibold nach Harniks Flanke von der rechten Seite: Am Fünfmeterraum stehend köpfte der 26-Jährige den Ball an den Pfosten – die letzte richtig große Chance des Gipfeltreffens.

Nächstes HSV-Topspiel in Stuttgart: VfB ohne Didavi

Trotz des Remis geht der HSV mit einem Punkt Vorsprung in das Duell mit dem drittplatzierten VfB Stuttgart am Donnerstag, weil die Schwaben in Kiel mit 2:3 unterlagen. Der VfB muss in dem Spiel auf Kapitän Daniel Didavi verzichten, der mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Das Spiel zum Nachlesen:

Dann ist Schluss im Volksparkstadion. Der HSV verpasst trotz zahlreicher Großchancen – Leibold traf den Pfosten, Pohjanpalo vergab freistehend gegen Ortega – den Sieg gegen Tabellenführer Bielefeld und kann den Rückstand nicht verkürzen.

Abpfiff!

90. +3 Min Letschert mit einem Distanzschuss, Ortega taucht ab und pariert.

90. +3 Min Jatta tankt sich rechts durch, doch wieder kann Bielefeld seine Flanke klären.

90. +2 Min Leibold flankt auf Kinsombi, der den Ball in den Rücken bekommt und ihn nicht kontrollieren kann.

90. +1 Min Drei Minuten lässt Schiedsrichter Zwayer nachspielen.

90. Min Die Schlussminute läuft.

89. Min Auf der Gegenseite schickt Hartl Klos, der von drei Hamburger abgelaufen wird.

88. Min Kittel erhält den Ball freistehend an der Strafraumgrenze. Weil ihm der Ball bei der Annahme an die Hand springt, wird die Szene abgepfiffen.

87. Min Schipplock foult van Drongelen und sieht dafür die zweite Gelbe Karte des Spiels.

86. Min In Kiel wird es noch einmal spannend. Stuttgart verkürzt auf 2:3.

85. Min Der HSV bereinigt die Situation.

84. Min Hartl flankt, Heuer Fernandes ist mit einer Faust da. Es gibt Ecke.

82. Min Jatta findet mit einem feinen Pass in den Strafraum Vagnoman, der abgedrängt wird und keinen gefährlichen Schuss mehr zu Stande bringt.

80. Min Unterdessen trauen sich die Bielefelder im Volksparkstadion offensiv wieder mehr zu und werden aktiver. Die Partie ist zehn Minuten vor Schluss offen.

79. Min Doppelschlag im Parallelspiel: Holstein Kiel führt durch zwei Tore gegen den VfB Stuttgart mit 3:1!

78. Min Klos versucht es von der Strafraumgrenze mit einem wuchtigen Schuss aus der Drehung, Heuer Fernandes wehrt ab.

77. Min Kopfballduell zwischen Pieper und Hinterseer, der Hamburger Stürmer kommt zu spät und knallt in den Bielefelder. Es wird härter.

76. Min Bakery Jatta kommt für Martin Harnik in die Partie.

76. Min Ecke für Bielefeld: Hartl bringt den Ball, der HSB kann klären.

73. Min Schipplock steht sofort im Fokus. Nach einem langen Ball kommt Heuer Fernandes aus dem Tor gestürmt und vor dem Bielefelder an die Kugel, der den HSV-Schlussmann umrammt.

72. Min Nächster Wechsel der Gäste: Der Ex-Hamburger Sven Schipplock ersetzt Fabian Kunze.

70. Min Bielefeld zieht sich inzwischen fast ausschließlich in die eigene Hälfte zurück und greift erst auf Höhe der Mittellinie an.

67. Min Der HSV lässt den Ball durch die Viererkette laufen und zieht plötzlich das Tempo an. Harnik flankt von der rechten Seite, der aufgerückte Leibold steht auf Höhe des Fünfmeterraums und köpft an den Pfosten. Spätestens das hätte die Führung sein müssen.

65. Min Auch Bielefeld wechselt doppelt: Reinhold Yabo und Cebio Soukou verlassen den Platz, Jonathan Clauss und Andreas Voglsammer sind neu im Spiel.

64. Min Letschert versucht Vagnoman mit einem Chip-Ball zu schicken, sein Ball gerät zu lang und landet im Toraus.

62. Min Leibold mit einer weiten Flanke von der linken Seite, Harnik bringt aber keinen Druck hinter seinen Kopfball.

60. Min Doppelwechsel beim HSV: David Kinsombi und Lukas Hinterseer kommen für Joel Pohjanpalo und Jeremy Dudziak.

59. Min Kittel hat links im Strafraum viel Platz, sein Versuch wird geblockt.

58. Min Neuigkeiten aus Kiel: Der VfB Stuttgart gleicht per Foulelfmeter aus. Neuer Spielstand: 1:1.

56. Min Freistoß für Bielefeld von der Mittellinie: Hartl schlägt einen langen Ball in den Strafraum, am Ende gibt es Abstoß.

54. Min Traumhafte Kombination über die linke Offensivseite des HSV: Kittel steckt am Ende der Pass-Stafette für Leibold durch, der halbhoch in die Mitte flankt. Wieder ist Ortega da.

52. Min Hunt flankt mit dem rechten Fuß, Ortega ist schneller als Pohjanpalo am Ball.

50. Min Bielefeld kontert über Kunze, der seine flache Flanke von der rechten Seite zu nah ans HSV-Tor bringt.

49. Min Wie schon zu Beginn des ersten Durchgangs setzt der HSV die Gäste sehr früh im Spielaufbau unter Druck.

48. Min Die nächste Möglichkeit! Kittel flankt von der linken Seite mit Schnitt vor den Bielefelder Kasten. Am langen Pfosten steht Pohjanpalo völlig frei und setzt seinen Kopfball ohne Druck neben das Tor.

46. Min Keine Minute ist gespielt, da schlägt Letschert einen hohen Ball auf Kittel. Der nimmt den Ball mit links volley und knallt die Kugel nur knapp über das Tor der Gäste. Gute Chance.

46. Min Zwayer gibt die zweite Hälfte frei. Beide Mannschaften spielen ohne Wechsel weiter.

Die Akteure sind zurück auf dem Rasen. Gleich geht's weiter.

Im Parallelspiel liegt Stuttgart indes weiter mit 0:1 in Kiel hinten und ist seit der 45. Minute in Unterzahl: Daniel Didavi flog mit Gelb-Rot vom Platz. Er wird dem VfB damit auch am Donnerstag gegen den HSV fehlen.

Die Statistiken zur Pause: Der HSV brachte 92 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler, Bielefeld 87 Prozent. Die Arminen gewannen 70 Prozent der Zweikämpfe, der HSV hatte 56 Prozent Ballbesitz.

Felix Zwayer pfeift pünktlich zur Pause. Nach 45 Minuten sind keine Tore gefallen, wenngleich es dazu reichlich Möglichkeiten gab. Die beste vergab Joel Pohjanpalo frei vor Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega nach sechs Minuten. Auch Martin Harnik hätte den HSV in Führung bringen können (8., 12.). Bielefeld agierte zu Beginn zurückhaltender als die Gastgeber, kam im Laufe der ersten Hälfte dennoch zu Chancen: Reinhold Yabo vertändelte den Ball in aussichtsreicher Position (8.), Kapitän Fabian hätte in der 27. Minute treffen können.

Halbzeit!

45. Min Zum wiederholten Male hat Dudziak im Mittelfeld viel Platz und ignoriert erneut den durchstartenden Vagnoman, der rechts sehr viel Raum gehabt hätte.

42. Min Auffallend: Bis kurz vor der Pause gab es erst vier Fouls. Das vorerst letzte hatte es aber in sich: Pohjanpalo grätscht Klos im Kampf um den Ball von hinten um und sieht dafür die Gelbe Karte.

41. Min Der HSV spielt in der Offensive nicht mehr so konzentriert wie zu Beginn des Spiels. Erst landet van Drongelens Pass in Richtung Strafraum beim Gegner, Sekunden später spielt Hunt den nächsten Fehlpass.

39. Min Dudziak dribbelt sich durchs Mittelfeld und an mehreren Gegenspielern vorbei. Sein Lauf endet im Bielefelder Strafraum mit einem Ballverlust.

37. Min Harnik köpft die Kugel aus dem eigenen Sechzehner.

36. Min Der aufgerückte Hartherz wird beim Flankenversuch von Fein geblockt. Es gibt Ecke.

35. Min Nach einem Bielefelder Ballverlust im Mittelfeld hat der HSV die Chance, schnell umzuschalten. Kittels Pass auf Harnik ist aber zu unpräzise.

34. Min Hunt versucht es aus der Distanz und hält aus 23 Metern halblinker Position knallhart drauf. Ortega ist zur Stelle.

32. Min Leibold hat auf der linken Seite nach einem Flankenwechsel viel Platz und bringt den Ball von da flach in den Strafraum. Keine Gefahr.

31. Min Die Passquote des HSV liegt nach etwas mehr als einer halben Stunde bei 93 Prozent. Ein starker Wert. Bei Bielefeld kommen bisher 85 Prozent aller Anspiele zum Mitspieler.

30. Min Dudziak schickt Harnik rechts, seine flache Hereingabe befördern die Gäste aus dem eigenen Strafraum.

27. Min Bielefeld mit der großen Chance: Soukou wird mit einem Steilpass in den Strafraum geschickt, scheint das Laufduell gegen van Drongelen eigentlich verloren zu haben, setzt aber zur Grätsche an und legt so für Klos vor. Der Stürmer schießt aus kurzer Distanz zu unplatziert, Heuer Fernandes kann parieren.

26. Min Bakery Jatta, heute wegen des Fastenmonats Ramadan und seiner deswegen nicht perfekten Fitness nicht in der Startelf, und Jairo Samperio beginnen derweil schon mit dem Aufwärmen.

25. Min Der HSV lässt den Ball durch seine Ketten laufen – die erste ruhige Phase dieses Topspiels.

23. Min Die Gäste befreien sich gerade etwas vom hohen Druck des HSV, auch weil Heckings Team nicht mehr ganz so hoch anläuft.

22. Min Die Bielefelder mal mit einem Angriffsversuch über die rechte Seite, van Drongelen läuft Klos locker ab und holt sich den Ball.

21. Min Der HSV kombiniert sich fein durch das Mittelfeld, Dudziak schießt aus 20 Metern halblinker Position weit über das Tor der Bielefelder.

19. Min Erneut kurz ausgeführt, erneut pflückt Ortega die Flanke aus der Luft.

19. Min Pohjanpalo holt die nächste Ecke heraus.

17. Min Der HSV macht gehörig Druck, schnürt die Gäste in der eigenen Hälfte ein.

14. Min Zwei Ecken in Folge für den HSV. Bielefeld kann klären.

13. Min Gute Nachrichten für beide Mannschaften kommen unterdessen aus Kiel: Dort führen die „Störche” seit der siebten Minute gegen den VfB Stuttgart.

12. Min Nächste gute Chance für den HSV! Nach einem Missverständnis in der DSC-Abwehr spitzelt Harnik den Ball wenige Meter vor dem Tor stehend auf den Kasten, Pieper kann klären.

11. Min Wieder wird es gefährlich. Bielefeld führt von rechts kurz aus und flankt, am zweiten Pfosten steht Nilsson völlig frei. Er kann den Kopfball aber nicht richtig drücken.

10. Min Hartel bringt die Ecke, Prietls Schuss wird gerade so abgeblockt. Nächste Ecke.

10. Min Nun auch die erste Ecke für die Gäste.

8. Min Die nächsten zwei Chancen! Erst dringen die Bielefelder in den HSV-Sechzehner ein, Yabo vertändelt den Ball aber zehn Meter vor dem Tor freistehend. Der HSV kontert, Harnik schließt von rechts ab. Wieder hält Ortega.

6. Min Ganz anders die nächste Szene! Innenverteidiger Kunze rutscht mit dem Ball am Fuß als letzter Mann aus, Pohjanpalo läuft frei auf Bielefeld-Schlussmann Ortega zu, der den flachen Abschluss von der Strafraumgrenze mit dem rechten Fuß zur Ecke lenkt.

5. Min Der kurz ausgeführte Standard bringt keine Gefahr.

4. Min Kittel mit einem Seitenwechsel auf Vagnoman, der dribbelt in den Strafraum und wird dabei aufgehalten. Es gibt die erste Ecke für den HSV.

2. Min Erste Annäherung ans Gästetor: Harnik flankte von rechts – allerdings zu weit.

2. Min Letschert schlägt einen langen Ball in den Arminia-Strafraum, Ortega ist zu Stelle.

1. Min Bielefeld lässt den Ball zunächst durch die eigenen Reihen laufen.

Anpfiff!

- Fabian Klos hat die Seitenwahl gewonnen, Bielefeld wird anstoßen.

- Zunächst halten die Anwesenden noch eine Schweigeminute für die Todesopfer der Coronavirus-Pandemie ab.

- Die Mannschaften sind eingelaufen und stehen bereit. Gleich geht's los.

- Das erste Geisterspiel des HSV vor heimischer Kulisse hat eine weitere Premiere zu bieten: Erstmals wird der neu verlegte Rasen im Volksparkstadion bespielt.

- Ein besonderes Auge wird der HSV auf Bielefelds Kapitän Fabian Klos werfen müssen: Er führt die Torschützenliste der 2. Liga mit 17 Treffern an und legte seinen Kollegen schon neun Tore vor.

- Schiedsrichter der heutigen Partie ist Felix Zwayer, seine Assistenten sind Daniel Riehl und Markus Haecker. Vierter Offizieller ist Max Burda.

- Dieter Hecking kann vor dem Spiel keinen „richtigen Favoriten ausmachen. Ich sehe das Spiel 51 zu 49 für uns“, sagte er.

- Bielefeld hat in der gesamten Saison erst eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen: Im Dezember kassierten die Arminen ein 0:3 auf St. Pauli. Trotzdem führen die Ostwestfalen die Auswärtstabelle der 2. Liga an.

- Auch statistisch ist heute ein echtes Topspiel zu erwarten: Es treffen nicht nur der Erste und Zweite der Tabelle aufeinander – Bielefeld stellt mit 51 Toren in 26 Spielen und 25 Gegentreffern den besten Angriff und die beste Defensive der Liga. Der HSV rangiert in beiden Wertungen knapp dahinter (50 Tore, 30 Gegentreffer).

- Das Hinspiel endete übrigens nach Toren von Lukas Hinterseer und Fabian Klos 1:1.

- Im Vergleich zum 1:1 gegen Osnabrück wechselt Neuhaus dreimal: Cebio Soukou, Fabian Kunze und Patrick Weihrauch rücken für Cedric Brunner (gelbgesperrt), Jonathan Clauss und Nils Seufert in die erste Elf.

- Uwe Neuhaus stellt seine Bielefelder wie folgt auf: Ortega – Kunze, Pieper, Nilsson, Hartherz – Prietl, Weihrauch, Hartel – Soukou, Klos, Yabo

- Einen weiteren Wechsel im Vergleich zum 2:2 in Fürth nimmt Hecking in der Defensive vor: Rick van Drongelen ersetzt Jordan Beyer.

- Anders als vergangene Woche in Fürth beginnt damit auch wieder Sonny Kittel. Der Offensivmann war bis zuletzt fraglich, weil seine Freundin hochschwanger im Krankenhaus liegt und er deswegen gestern das Abschlusstraining verpasste. Außerdem steht Martin Harnik überraschend in der Startelf. Bakery Jatta und Jairo Samperio müssen für ihn und Kittel weichen.

- Inzwischen ist die Aufstellung der Gastgeber da. HSV-Trainer Dieter Hecking schickt folgende Startelf in Topspiel: Heuer Fernandes – Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold – Fein, Hunt, Dudziak – Harnik, Pohjanpalo, Kittel

- HSV-Sportchef Jonas Boldt, der heute übrigens seit genau einem Jahr im Amt ist, will dem Spiel trotzdem keine zu große Bedeutung mit Blick auf den Ausgang der Saison zumessen. „Bei den noch ausstehenden acht Spieltagen sind für jeden Klub 24 Punkte zu holen. Da ist es schon unwahrscheinlich, dass Vorentscheidungen fallen”, sagte er.

- „Uns würde eine Niederlage weniger ausmachen”, sagte vor dem Spiel Arminia-Trainer Uwe Neuhaus, der mit einem Punkt „sehr gut leben” kann. „Der wesentlich größere Druck liegt beim HSV”, betonte der 60-Jährige.

- Mit einem Sieg könnten die Hamburger den Rückstand auf die Arminen auf vier Punkte verkürzen. Gleichzeitig kann Bielefeld den Vorsprung mit einem Dreier ausbauen.

- Herzlich Willkommen im Liveticker zum Gipfeltreffen der 2. Liga. Der HSV, aktuell Tabellenzweiter und punktgleich mit dem Dritten Stuttgart, empfängt Spitzenreiter Arminia Bielefeld.