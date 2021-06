Horror-Bilanz gegen Kiel: Der HSV muss seinen Angstgegner besiegen

Mit diesem Gegner hat der HSV in der Zweiten Liga nicht nur eine Rechnung offen. Holstein Kiel kommt am Montag in den Volkspark. Viel zu feiern gab es bei diesem Aufeinandertreffen für die Hamburger in den letzten Jahren nicht. Es ist ein echter Angstgegner.

Im Sommer 2019 gelang Holstein Kiel im Volksparkstadion ein historischer Erfolg. Mit 3:0 besiegten die Störche die Hamburger im ersten Zweitliga-Spiel der HSV-Geschichte.

Vier weitere Duelle hat es seitdem zwischen beiden Vereinen in Liga zwei gegebene. Gewinnen konnten die Hamburger nie. Die gruselige Bilanz aus HSV-Sicht gegen Kiel in der Zweiten Liga: zwei Niederlagen, drei Remis.

Späte Gegentore in den letzten beiden HSV-Spielen gegen Kiel

Holstein Kiel ist damit der einzige aktuelle Zweitligist, gegen den die Hamburger noch kein Spiel in Liga zwei gewinnen konnten. Es ist wie verflucht.

Ziemlich bitter waren für den HSV die letzten beiden Begegnungen. Am 30. Spieltag der vergangenen Saison führte der HSV im Volkspark gegen Kiel bis zur 93. Minute mit 3:2, dann traf Lee Jae Sung zum Ausgleich. In der Hinrunde dieser Spielzeit führte der HSV in Kiel bis zur 91. Minute mit 1:0, dann sorgte Joshua Mees für das 1:1.

HSV-Trainer Thioune hat gegen Kiel noch nie verloren

Und diesmal? Bricht der HSV endlich den Kiel-Fluch und kann den ersten Sieg gegen die Störche in Liga zwei holen?

Zumindest Trainer Daniel Thioune sollte wissen, wie das funktioniert. Er hat gegen Kiel noch nie verloren. Vor dem 1:1 mit dem HSV in der Hinrunde feierte Thioune als Osnabrück-Trainer gegen die Störche zwei ziemlich klare Siege (4:2 und 4:1).