Ludovit Reis gehört beim HSV ohne Zweifel zu den Gewinnern der ersten Saisonhälfte. Nach kurzer Eingewöhnungsphase hat sich der niederländische U21-Nationalspieler im Mittelfeld der Hamburger festgespielt. Vor der Pause stand er in neun Spielen in Folge in der Startelf des HSV. Im Volkspark ist man sich sicher, dass der HSV noch viel Freude an Reis haben wird. Ähnlich sieht das Rafael van der Vaart, wie der 38-Jährige im Gespräch mit der MOPO verrät.