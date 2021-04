Hochrechnung : So viele Punkte braucht der HSV noch für den Aufstieg

Am Wochenende konnten die HSV-Profis noch mal entspannen. Nun geht es mit Vollgas in die heiße Saison-Phase. Sechs Spiele stehen noch an. Am Donnerstag geht es mit dem Gastspiel in Sandhausen los. Für den Aufstieg gibt es beim HSV einen 12-Punkte-Plan.

Einen direkten Aufstiegsplatz haben die Hamburger am Freitag verloren. Fürth zog durch das 2:2 in Darmstadt am HSV vorbei. Die Franken stehen nun mit 51 Punkten nach 28 Spielen auf Rang zwei, die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune hat in 28 Spielen „nur“ 50 Zähler geholt und ist Dritter. Vieles spricht dafür, dass Fürth bis zum Saisonende der heißeste HSV-Konkurrent im Kampf um Platz zwei bleiben wird. Die MOPO hat mit Blick auf die bisherige Ausbeute in dieser Saison eine Hochrechnung für den Endspurt gemacht. Das Ergebnis: Der HSV sollte zumindest noch zwölf Punkte holen.

Fürth holt im Saison-Endspurt noch elf Punkte

Die Rechnung ist einfach: Mit 51 Zählern aus 28 Spielen hat Fürth in dieser Saison einen Punkteschnitt von 1,82 pro Partie. Wird dieser Schnitt gehalten, werden die Franken aus den letzten sechs Spielen noch elf Punkte holen. Ein Zähler mehr würde den Hamburgern reichen, um mit dem besseren Torverhältnis an Fürth in der Tabelle vorbeizuziehen.

HSV mit guter Hinrunden-Bilanz gegen die nächsten Gegner

Mut macht: In der Hinrunde hat der HSV gegen die nun noch sechs anstehenden Gegner fünf Siege und ein Remis geholt. Sollte das jetzt erneut gelingen, wäre es wohl gleichbedeutend mit dem Aufstieg. Fürth holte in der Hinrunde gegen die noch verbleibenden sechs Gegner drei Siege, zwei Niederlagen und ein Remis. Also genau die elf Punkte, die es auch beim Blick auf die Punktausbeute in der kompletten Saison im Endspurt für die Franken geben würde.

Das könnte Sie auch interessieren: Teroddes Tor-Flaute – nächster Gegner kommt genau richtig

Der 12-Punkte-Plan für den Aufstieg. Läuft alles wie auf dem Rechenschieber, wird der HSV mit dieser Ausbeute Fürth im Endspurt wieder überholen.

„Herz.Schlag.Verein“ – der HSV-Podcast der MOPO Im MOPO-Podcast „Herz.Schlag.Verein“ sprechen wir jeden Sonntagabend auf sehr unterhaltsame Weise mit einem prominenten HSV-Fan – nicht fachlich über Fußball, sondern über weit mehr als nur den HSV. Und dabei erfahren wir oft sehr private Geschichten unserer bekannten Gäste. Eine neue Folge gibt's jeden Sonntag um 18 Uhr auf allen Podcast-Portalen – zum Beispiel hier bei MOPO.de, Apple Podcasts, Spotify, Deezer und vielen anderen.

Auch Heidenheim, Kiel und Düsseldorf sind noch im Aufstiegsrennen



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bleibt noch die Frage offen, ob auch andere Mannschaften im Kampf um den Aufstieg oben noch eingreifen? Kiel hat mit zwei Spielen weniger als Fürth und der HSV nur vier Punkte Rückstand auf die Hamburger, allerdings durch die Corona-Quarantäne auch ein Stressprogramm im Endspurt. Ebenfalls noch dabei sind Heidenheim und Düsseldorf. Einen Schnitt von über zwei Punkte pro Partie brauchen beide Teams in den letzten Spielen, um noch mal in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen.​