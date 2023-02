Hitziges Nord-Duell wird für den HSV auch zu einem Freundschafts-Spiel

Wenn der HSV am Sonntag (13.30 Uhr) zum nächsten Liga-Spiel bei Hansa Rostock antritt, wird das Ostseestadion mit 26.500 Zuschauern komplett ausverkauft sein. Beide Seiten erwarten eine hitzige Atmosphäre und freuen sich darauf. Vor und nach dem Spiel dürfte es hingegen auch einige sehr herzliche Szenen geben.

Das Nord-Duell an der Ostsee wird für den HSV auch zum großen Wiedersehen. Und das ist erster Linie mit positiven Gedanken. An erster Stelle ist dabei der Name Rick van Drongelen zu nennen. Der Niederländer machte zwischen 2017 und 2021 insgesamt 95 Spiele für den HSV. Am Sonntag tritt der 24-Jährige nun erstmals als Gegner in einem Pflichtspiel gegen die Hamburger an. Viele Umarmungen wird es vor und nach dem Spiel geben. Es ist kein Geheimnis, dass van Drongelen der HSV immer noch sehr am Herzen liegt. Zu einigen Spielern wie Bakery Jatta hat er weiterhin viel Kontakt.

Mit van Drongelen will ein ehemaliger Hamburger am Sonntag verhindern, dass der HSV Tore schießt. Mit Lukas Hinterseer würde ein anderer Rostock-Profi hingegen sicher gerne gegen den HSV treffen. Der ehemalige HSV-Stürmer (2019 bis 2021) spielt seit vergangenem Sommer für Hansa, wartet an der Ostsee allerdings noch auf den Durchbruch. Wie van Drongelen kennt er noch einige Profis aus dem Kader der Hamburger.

Verhoek und Glatzel waren früher Stumpartner

Am Sonntag wird Hinterseer höchstwahrscheinlich zumindest zunächst auf der Bank sitzen. Der Platz im Sturm ist in Rostock aktuell von John Verhoek besetzt. Dieser dürfte sich wiederum sehr auf das Wiedersehen mit HSV-Angreifer Robert Glatzel freuen. In der Saison 2017/18 gingen beide gemeinsam für den 1. FC Heidenheim auf Torejagd.

Damit nicht genug der anstehenden Begegnungen aus der Vergangenheit. Hansas Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen stand bekanntlich früher im HSV-Tor und machte zwischen 2001 und 2005 insgesamt 114 Pflichtspiele für die Hamburger. Sonny Kittel dürfte sich zudem auf das Wiedersehen mit Rostock-Coach Patrick Glöckner freuen. Der 46-Jährige gehörte zu seinen Trainern im Nachwuchsbereich bei Eintracht Frankfurt und war damit eine nicht ganz unwichtige Person zu Beginn seiner Karriere.