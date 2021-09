Hitzewelle in Hamburg: So plant Thioune das Training bei 30 Grad

Die Hitzewelle hat Hamburg fest im Griff. Pünktlich zum Vorbereitungsstart des HSV kehrt der Hochsommer ein. Trotz der Temperaturen von über 30 Grad wird am Volkspark auch heute wieder zweimal trainiert. Neu-Trainer Daniel Thioune lässt den HSV schwitzen!

Natürlich nicht, ohne die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Immer wieder werden die Einheiten für Trinkpausen unterbrochen, der Rasen wird regelmäßig gesprengt, um nicht zu vertrocknen und stumpf zu werden. Vor den Einheiten werden die Spieler gefragt, ob sie sich bereit fühlen – und dann wird geackert.

Trinkpausen gehören beim HSV-Training dazu. WITTERS Foto:

Abkühlung ist erst ab der kommenden Woche in Sicht. Bis dahin werden die HSV-Profis weiter in der Hitze schwitzen. So auch am Freitag, wenn gegen den Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck der zweite Test der Vorbereitung ansteht.