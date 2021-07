Historische HSV-Klatsche: Das wurde aus den Regensburg-Verlierern

Der 23. September 2018 ist in die HSV-Geschichte eingegangen. Mit 0:5 gingen die Hamburger gegen den SSV Jahn Regensburg unter, höher verloren die Rothosen zuhause nie. Von den elf Spielern, die damals in der Startelf standen, sind nur noch drei in Hamburg unter Vertrag. Was wurde aus den Regensburg-Verlierern?

Julian Pollersbeck: Beim HSV nur noch dritte Wahl

Julian Pollersbeck ist Ersatztorwart beim HSV. WITTERS Foto:

Julian Pollersbeck wurde im Sommer beim HSV degradiert, ist nur noch die Nummer Drei. Im Winter wollte der 25-Jährige neu angreifen, ein Muskelfaserriss warf ihn allerdings zurück.

Gotoku Sakai: Glücklich in Japan

Gotoku Sakai ist seit Sommer für Vissel Kobe am Ball. imago images/AFLOSPORT Foto:

Der Ex-Kapitän erlebte einen Horror-Abschied beim HSV, wurde am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Duisburg (3:0) nach dem verpassten Aufstieg gnadenlos ausgepfiffen. Seit Sommer spielt er in der Heimat bei Iniesta-Klub Vissel Kobe und feierte den Kaiserpokalsieg.

Leo Lacroix: Einsatzlos in Frankreich

Leo Lacroix spielt beim AS St. Etienne keine Rolle. imago images/PanoramiC Foto:

Der Leihspieler kehrte nach der großgewachsene Schweizer zurück zu Stammklub AS St. Etienne, wartet dort aber immer noch auf seinen ersten Ligue 1-Einsatz in dieser Saison.

Rick van Drongelen: Der Vizekapitän darf wieder ran



Rick van Drongelen ist zweiter Kapitän beim HSV. WITTERS Foto:

Der Niederländer kehrt gegen den Jahn für den verletzten Ewerton zurück in die Startelf, nachdem er zuletzt seinen Stammplatz verloren hatte. In dieser Saison bislang mit 23 Einsätzen.

Douglas Santos: Brasilianer spielte Champions League

Douglas Santos ist für Zenit St. Petersburg am Ball. imago images/Russian Look Foto:

Der Linksverteidiger wechselte im Sommer für 12,5 Millionen Euro zu Zenit St. Petersburg, spielte mit den Russen sogar in der Champions League. Aktuell Tabellenführer.

Matti Steinmann: Hamburger fand sein Glück auf der anderen Seite der Welt

Matti Steinmann kickt in Neuseeland bei Wellington Phoenix. imago images/AAP Foto:

Für das HSV-Eigengewächs war das Regensburg-Debakel der letzte Auftritt bei den Profis. Er wechselte zunächst auf Leihbasis nach Dänemark, im vergangenen Sommer dann fest zu Wellington Phoenix nach Neuseeland.

Lewis Holtby: Fanliebling aktuell in der Reha

Lewis Holtby ist bei den Blackburn Rovers glücklich geworden imago images/PA Images Foto:

Die Zeit des Fanlieblings beim HSV endete mit einem Knall. Vor dem Aufstiegs-Endspiel bei Union weigerte sich Holtby, sich auf die Bank zu setzen, und wurde suspendiert. Schließlich unterschrieb er bei den Blackburn Rovers – und ackert aktuell nach einer Knieverletzung in der Reha.

Orel Mangala: Plötzlich ärgster HSV-Konkurrent

Orel Mangala liegt aktuell in der Tabelle vor dem HSV. imago images/Sportfoto Rudel Foto:

Orel Mangala kehrte im Sommer nach seiner Leihe zu Stammklub Stuttgart zurück – und blieb so in der Zweiten Liga. Bei den Schwaben ist der Belgier Stammspieler und liegt aktuell drei Punkte vor dem HSV.

Tatsuya Ito: Belgien-Wechsel verpufft

Tatsuya Ito wartet weiter auf seinen Durchbruch. imago images/Pro Shots Foto:

Tatsuya Ito verließ den HSV gen Belgien, kommt bei der VV St. Truiden aber nicht über eine Jokerrolle hinaus. Bei allen seinen sieben Einsätzen wurde der 22-Jährige eingewechselt, er wartet noch auf seine erste Torbeteiligung.

Hee-Chan Hwang: Koreaner in England begehrt

Hee-Chan Hwang startet in Salzburg durch. imago images/Eibner Europa Foto:

Seine Entwicklung dürfte die HSV-Verantwortlichen sprachlos zurücklassen. Der Koreaner explodierte nach seiner Rückkehr zu Red Bull Salzburg, kommt bislang auf acht Ligatore in 16 Einsätzen – und traf zudem in der Champions League dreimal! Premier-League-Klub Wolverhampton war im Winter bereit, 27 Millionen für den Stürmer hinzublättern.

Aaron Hunt: Kapitän kämpft um neuen Vertrag

Aaron Hunt kämpft um einen neuen Vertrag. WITTERS Foto:

Der HSV-Kapitän kämpft um eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages. Bislang kommt der 33-Jährige in der laufenden Runde erst auf 13 Einsätze (drei Tore).

