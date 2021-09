Der Volkspark feiert Moritz Heyer. Und das mehr als zu Recht. Mit seinem Last-Second-Tor gegen Sandhausen sorgte der Defensiv-Spezialist für den ersten HSV-Heimsieg in dieser Saison. Ganz nebenbei entwickelt er sich immer mehr zum Torjäger.

Es lief die sechste Minute der Nachspielzeit und Heyer brachte das Volksparkstadion mit seinem Tor zum 2:1 fast zum Explodieren. „Es ist immer geil, ein Spiel so kurz vor Schuss zu gewinnen. Die Fans haben richtig Gas gegeben. So laut habe ich sie hier noch nicht gehört. Mit dem 2:1 ist alles rausgekommen. Es ist sehr schön, mit den Fans diesen Moment zu genießen“, strahlte Heyer nach dem Abpfiff.

Für Heyer war es schon das dritte HSV-Tor in dieser Saison

Für Heyer war es bereits das dritte HSV-Tor in dieser Saison. Auch beim 3:1 auf Schalke und beim 2:2 gegen Darmstadt hatte er getroffen. Dabei war er unter Tim Walter lange nicht mal Stammspieler, stand nur bei drei der bislang sechs Liga-Spielen in der Startelf.

Heyer sieht den HSV auf dem richtigen Weg

Auch das passt zu Heyer: Groß in den Vordergrund stellen wollte er sich trotz seines Siegtreffers gegen Sandhausen nicht. Vielmehr lobte er die Mannschaft. „Wir reden immer von Entwicklung, heute hat man eine Entwicklung gesehen. So wie wir zurückgekommen sind. Das war nicht einfach, nachdem wir kurz vor Schluss das 1:1 bekommen hatten“, betonte der 26-Jährige, der einerseits zwar anmerkte, dass aufgrund der vielen Chancen das Spiel früher hätte entschieden werden müssen, das Team sieht er aber weiterhin auf dem richtigen Weg. „Wenn wir so weitermachen, ist es schwer für jeden Gegner gegen uns zu spielen“, schickt er schon mal eine Warnung nach Bremen, wo der HSV am kommenden Samstagabend zum Derby antritt. „Wir müssen einfach uns treu bleiben.“

Heyer wird dabei ein wichtiger Faktor bleiben. In der Abwehr, im defensiven Mittelfeld und auch als Torschütze. Sein Saisonrekord liegt übrigens bei sechs Treffern. Die Fans können sich also durchaus auf noch ein paar mehr Heyer-Treffer freuen.