Am Donnerstag steigt der HSV in die Rückrundenvorbereitung ein. Einem dürfte es schon in den Füßen – oder besser gesagt – in den Händen kribbeln: Torwart Daniel Heuer Fernandes. Der 29-Jährige fiel seit Ende Oktober, als er sich beim Pokalspiel in Nürnberg (4:2 i. E.) eine Kapselverletzung zuzog, aus. Im neuen Jahr will Heuer Fernandes ins HSV-Tor zurückkehren – und nebenbei seine persönliche Zukunft klären.

Der Vertrag des Deutsch-Portugiesen läuft im Sommer aus. Gespräche über eine Verlängerung laufen seit Wochen. Die herausragenden Leistungen von Heuer Fernandes vor seiner Verletzung sind natürlich auch anderen Klubs aufgefallen. Auch Klubs aus der ersten Liga zeigen am ehemaligen U21-Nationaltorwart Portugals Interesse. Der erste Ansprechpartner war aber stets der HSV. Und das bleibt auch so.

Heuer Fernandes soll beim HSV verlängern