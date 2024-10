Heuer Fernandes bleibt die HSV-Eins: So fand Baumgart zu seiner Entscheidung

Einmal Stammkeeper und zurück. Obwohl Matheo Raab am Mittwoch im Pokal in Freiburg (1:2) überzeugte, wird Daniel Heuer Fernandes am Sonntag gegen Nürnberg zwischen den Pfosten stehen. Eine harte Entscheidung für den Stellvertreter, die aus Sicht des Trainers allerdings Sinn macht.

„Zu 99,9 Prozent wird Ferro im Tor stehen“, hatte Steffen Baumgart nach der Partie in Freiburg erklärt und damit auch schon seine Entscheidung vorweggenommen. Offenbar noch bevor Raab davon erfuhr, denn der 25-Jährige sagte unmittelbar davor: „Ich werde alles dafür tun, auch im Ligabetrieb im Kasten zu stehen. Den Rest muss der Trainer entscheiden.“

HSV-Keeper Raab muss eine harte Entscheidung schlucken

Hart für Raab, unterm Strich aber eine verständliche Entscheidung. Zwar wollte sich Baumgart nach den Wechselspielen der Vormonate zuletzt nicht auf eine klare Nummer eins festlegen. Die Tendenz, dass Heuer Fernandes in der Liga im Tor bleibt, gab es aber ohnehin. Daran änderte auch die Mitschuld des Schlussmanns am zweiten Gegentor in Elversberg nichts. Unterm Strich war das Baumgart zu wenig, um einen erneuten Keeper-Wechsel in der Liga für vertretbar zu halten. Die Gefahr: Ansonsten würde in nächster Zeit bei jedem kleinen Patzer eine erneute Diskussion aufflammen.

Dazu kommt: Hätte Baumgart Heuer Fernandes jetzt gleich wieder rasiert, hätte dies das Verhältnis der beiden möglicherweise nachhaltig beschädigen können. Der sechs Jahre jüngere Raab gilt zwar als aufstrebend und ehrgeizig, aber auch als geduldiger.

Die beiden HSV-Keeper wechselten sich in dieser Saison ab

Die Nummer eins bleibt also im Kasten. Erlangt der HSV nun aber auch endlich mal wieder Konstanz in der Kiste? Die Angelegenheit hat sich zur fast schon unendlichen Geschichte entwickelt. Im Frühjahr (noch unter Baumgarts Vorgänger Tim Walter) löste Raab Heuer Fernandes als Nummer eins ab und sollte diesen Status eigentlich auch in dieser Saison behalten. In der Vorbereitung aber wurde er wochenlang ausgebremst, litt unter anderem an einer Lungenentzündung. Heuer Fernandes nutzte die sich ihm gebotene Chance in den ersten Saisonwochen, wurde wieder zum Platzhirschen – ehe er sich verletzte. Danach kehrte er in die Kiste zurück, Raab aber erhielt das Pokalspiel als Bonbon. Nun gibt es den erneuten Wechsel.

Ganz schön viel Wirbel auf der so wichtigen Position. Baumgart und Torwart-Trainer Sven Höh werden die beiden Kontrahenten genau im Auge behalten, vorerst aber steht die Entscheidung. Nun liegt es an Heuer Fernandes, zuzupacken.