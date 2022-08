Hertha-Fan stirbt nach HSV-Spiel – junger Mann verhaftet

Der Hertha-Fan Michael R. (55) starb nach dem Relegationsspiel des HSV gegen Hertha BSC in Berlin eines gewaltsamen Todes. Jetzt könnte der Täter gefasst sein. In Rostock ist ein 24-Jähriger verhaftet worden.

Der junge Mann soll R. nach dem Fußballspiel so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser mit dem Kopf auf den Boden fiel. Wenige Tage später verstarb R. im Krankenhaus. Der Beschuldigte sollte noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin mitteilte.

Lesen Sie auch: Nach HSV-Spiel angegriffen: Hertha-Fan stirbt im Krankenhaus

Was war passiert? Nach dem Abpfiff des Relegationsspiels zwischen Hertha BSC und dem HSV am 19. Mai soll es auf einer Kreuzung in der Nähe des Olympiastadions zum Streit zwischen einem Autofahrer und dem zu Fuß gehenden Hertha-Fan Michael R. gekommen sein.

HSV Relegationsspiel: Berliner tot – kommt der Täter aus Rostock?

Der Beifahrer soll ausgestiegen sein und den 55-Jährigen geschlagen haben. Durch den Aufprall auf den Asphalt erlitt dieser ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Fahrer und Beifahrer des Autos sollen dann geflüchtet sein, wie die Staatsanwaltschaft schon am 22. Juni mitteilte.

Wenige Tage später starb das Opfer im Krankenhaus. Die Experten in einer neurologischen Spezialklinik konnten ihn nicht mehr retten.

Die Spur führte nach Rostock, weil laut Zeugen der Wagen ein Rostocker Kennzeichen hatte und der beschriebene Täter ein Shirt mit einem Vereinslogo des FC Hansa Rostock. Die Polizei hatte mit einem Phantombild nach einem Verdächtigen gesucht, das auf Grundlage einer Zeugenaussage erstellt worden war.