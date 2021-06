Heiße Stürmer-Frage beim HSV: Hecking: Pohjanpalo-Deal hat sich schon ausgezahlt

Auf welchen Stürmer soll Dieter Hecking am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker bei mopo.de) im Derby gegen St. Pauli setzen? Lukas Hinterseer stand in allen vier Liga-Spielen des HSV in diesem Jahr in der Startelf und erzielte dabei drei Tore, Joel Pohjanpalo kam in drei Spielen als Joker zum Einsatz und sorgte für zwei Treffer.

Hinterseer in der Startelf, Pohjanpalo als zusätzliche Waffe auf der Bank. Bleibt die Rollenverteilung weiter so? „Es ist gut, dass Joel so gut in das Spiel reinkommt und nur wenige Chancen braucht, um Torgefahr zu haben. Das spricht für ihn. Er hat uns mit seinen beiden Toren schon vier Punkte geholt, also hat sich der Transfer für uns schon absolut ausgezahlt. Aber auch Lukas hat zuletzt viele Tore gemacht. Ich bin froh, dass wir Stürmer haben, die so treffen“, sagt Hecking, der sich mit Blick auf das Derby noch nicht entschieden hat, wie er seinen Sturm besetzen wird.

Vor Derby gegen St. Pauli: HSV-Superjoker Pohjanpalo macht Druck

Fest steht: Pohjanpalo macht immer Druck. Dass er oft nur als Super-Joker gesehen wird, nervt den Finnen. Er will beim HSV den nächsten Schritt machen und Stammspieler werden. Seine Ansage: „Natürlich will ich von Anfang an spielen. Wenn du reinkommst, willst du ein Tor machen, das ist mein Job. Es ist deswegen aber nicht so, dass ich immer nur ein Tor machen kann, wenn ich von der Bank komme. Wenn ich von Anfang an spiele, mache ich vielleicht drei oder vier Tore.“