Heimspiel-Woche: HSV jetzt in Quasi-Quarantäne – weitere Corona-Tests

Knapp eine Woche war der HSV im Quarantäne-Trainingslager in Herzogenaurach, um sich nahezu komplett abgeschottet von der Außenwelt auf den Neustart in der Zweiten Liga vorzubereiten.

„Ich bin ich froh, dass wir spielen durften. So wie es aus meiner Sicht gelaufen ist, gibt es von außen jetzt auch keinen Grund zur Kritik daran. Die Vereine haben sich extrem viel Mühe gegeben, aus den ungewöhnlichen Umständen das bestmögliche zu machen. Vom Ablauf her ist alles gut gelungen“, sagt Trainer Dieter Hecking. Der Start hat also geklappt. Wie geht es nun weiter?

HSV-Profis durften wieder nach Hause

Die Zeit der strikten Quarantäne ist für die HSV-Profis nun erst mal vorbei. Am Sonntagabend flogen alle gemeinsam zurück nach Hamburg, danach trennten sich die Wege. Es ging nicht gemeinsam ins Hotel, sondern zurück zur Familie in die eigenen vier Wände. Ab sofort befinden sich die Spieler in einer Quasi-Quarantäne.

Das bedeutet: Die Teilnahme am öffentlichen Leben soll so weit wie möglich eingeschränkt werden. Im besten Fall halten sich die Spieler erst mal nur zu Hause oder auf dem Trainingsgelände des HSV auf.

Ab Mittwoch geht es im Volkspark weiter

„Wichtig ist, dass man jetzt nicht nachlässig wird. Man wird sich an die neuen Dinge gewöhnen, da wird dann auch bald eine gewisse Normalität einkehren“, sagt Hecking, der seinen Spielern zum Start in die Woche erst mal zwei freie Tage gegeben hat.

Ab Mittwoch geht es dann auf dem Trainingsplatz im Volkspark weiter. Auch die nächsten Corona-Tests stehen für die HSV-Profis in dieser Woche an.

HSV: Nur eine Nacht im Hotel

Gemeinsam ins Hotel geht es diesmal nur für eine Nacht direkt vor dem Spiel gegen Bielefeld am Sonntag. Alle Trainingseinheiten werden in dieser Woche weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.