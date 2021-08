Heimat des HSV: 20 Jahre neues Volksparkstadion: Tore, Triumphe – und Tränen

13. September 2000 Der HSV holt in der Champions League gegen Juventus Turin ein 4:4. Foto: WITTERS 13. September 2000 Der HSV holt in der Champions League gegen Juventus Turin ein 4:4. WITTERS Foto:

Von 1998 bis 2000 leitete der HSV mit dem Neubau des Volksparkstadions eine neue Ära ein. Aus der alten Betonschüssel entstand ein echtes Schmuckkästchen. In diesem Sommer wird der 20. Geburtstag gefeiert.

Titel, Triumphe und Tränen – alles hat es in den vergangenen Jahren im Volkspark gegeben. Die MOPO blickt zum Jubiläum noch mal auf einige außergewöhnliche Momente zurück. Dazu gehören große Spiele wie das 4:4 gegen Juve, hohe Siege wie beim 7:0 gegen Karlsruhe, bittere Pleiten wie im Europa-League-Halbfinale gegen Werder und auch Auftritte ohne HSV-Beteiligung.

Heimat des HSV: Seit 20 Jahren steht das neue Volksparkstadion

Fünf WM-Spiele, zehn Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft und ein Europa-League-Finale wurden im neuen Volkspark ausgetragen. Der Name des Stadions hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach geändert. Die Faszination ist geblieben. Es ist nicht nur für HSV-Fans ein ganz besonderer Ort. Die MOPO blickt zurück.

12. August 2000 Der HSV spielt gegen 1860 München 2:2. BONGARTS, 4c Foto:

Neuer Volkspark: Premiere mit freien Plätzen

Zur Saison 2000/01 trat der HSV erstmals im komplett fertigen Volksparkstadion an. Erster Bundesliga-Gegner war 1860 München (2:2). Etwas enttäuschend: Nur 38.167 Zuschauer waren dabei. Doch das sollte sich in den nächsten Spielen schnell ändern.

13. September 2000 Der HSV holt in der Champions League gegen Juventus Turin ein 4:4. WITTERS Foto:

HSV: Der Juve-Wahnsinn im Volkspark

Totale Ekstase auf den Rängen! Beim 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin erlebten die Fans eines der spektakulärsten HSV-Spiele aller Zeiten. Mit 1:3 lagen die Hamburger gegen die Star-Truppe aus Italien zurück, dann drehte der HSV richtig auf und führte zwischenzeitlich mit 4:3. Sitzkissen flogen auf dem Platz. Erst kurz vor Schluss schaffte Juve per Elfmeter noch den Ausgleich.

10. Juni 2006 Bei der WM 2006 treffen im Volkspark Argentinien und die Elfenbeinküste aufeinander. WITTERS Foto:

Der Volkspark 2006 als WM-Bühne

Bei der WM 2006 wurden fünf Spiele im Volkspark ausgetragen. Das Beste gab es beim Duell Argentinien gegen die Elfenbeinküste (2:1) zu sehen. Stars wie Didier Drogba oder Hernan Crespo waren dabei. Lionel Messi saß auf der Bank.

17. Mai 2008 Der HSV feiert nach einem 7:0-Sieg gegen Karlsruhe auf dem Rasen. WITTERS Foto:

7:0! Höchster HSV-Sieg gegen Karlsruhe

Es war das letzte Spiel von Huub Stevens als HSV-Trainer und es wurde zu einer historischen Tor-Gala. Mit 7:0 wurde Karlsruhe aus dem Stadion geschossen und die Qualifikation für den UEFA-Cup erreicht. Nie gewann der HSV höher im neuen Volksparkstadion. Paolo Guerrero sorgte für drei Tore. Rafael van der Vaart erzielte einen Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

7. Mai 2009 Michael Gravgaard will den Ball wegschießen, eine Papierkugel auf dem Rasen ist im Weg. Eine Szene mit Folgen. picture-alliance/ dpa Foto:

HSV gegen Werder Bremen: Ein Drama mit Papierkugel

Der Werder-Wahnsinn im Europa-League-Halbfinale. Das Hinspiel in Bremen hatten die Hamburger mit 1:0 gewonnen und auch im Rückspiel sah es zunächst nach der 1:0-Führung durch Ivica Olic gut aus. Bremen kämpfte sich durch Tore von Diego und Claudio Pizarro zurück ins Spiel. Kurz vor Schluss wurde es dann dramatisch. HSV-Verteidiger MIchael Gravgaard wollte den Ball wegschießen, doch eine Papierkugel auf dem Rasen lenkte die Kugel ins Tor-Aus. Bremen nutzte die folgenden Ecke zum 1:3. Dem HSV gelang nur noch das 2:3. Wie zuvor im DFB-Pokal durfte Werder ins Finale einziehen.

12. Mai 2010 Atlético Madrid besiegt Fulham in Hamburg im Europa-Leageue-Finale. Sergio Agüero feiert mit der Trophäe. WITTERS Foto:

Europa League 2010: Volkspark-Finale ohne HSV

Das Europa-League-Finale im eigenen Stadion war in der Saison 2009/10 das große HSV-Ziel. Letztlich schafften es die Hamburger nur bis in das Halbfinale und schieden dort gegen Fulham aus. Im Endspiel trafen die Engländer im Volksparkstadion auf Atletico Madrid. Die Spanier setzten sich mit 2:1 nach Verlängerung durch. Ein Titelgewinn im Volkspark – nur leider ohne HSV-Beteiligung.

20. Mai 2017 Nach dem Klassenerhalt mit dem Last-Minute-Sieg gegen Wolfsburg haben die Fans den Platz gestürmt. Lewis Holtby tanzt auf dem Dach der Trainerbank. WITTERS Foto:

HSV-Rettung mit Platzsturm

Es war die letzte große Bundesliga-Party im Volkspark. Am letzten Spieltag der Saison 2016/17 kam es zum ultimativen Abstiegs-Showdown zwischen dem HSV und Wolfsburg in Hamburg. Der Sieger durfte den direkten Klassenerhalt feiern, der Verlierer musste in die Relegation. Der VfL ging durch einen Treffer von Robin Knoche (23.) in Führung, Filip Kostic (32.) gelang für den HSV der Ausgleich. Das Ergebnis hielt bis zur 88. Minute, es wäre die Rettung für Wolfburg und die Relegation für den HSV gewesen. Doch dann kam Luca Waldschmidt. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf er per Kopf zum 2:1. Der Volkspark explodierte, die Fans stürmten nach dem Abpfiff den Platz und feierten zusammen mit der Mannschaft eine wilde Party.

12. Mai 2018 Feuer auf der Nordtribüne. Nach dem ersten Bundesliga-Abstieg der HSV-Geschichte drehen einige Fans komplett durch. WITTERS Foto:

Trauriger Bundesliga-Abschied

Auf diese Bilder hätte man gerne im Volkspark verzichtet. Der HSV gewinnt mit 2:1 am letzten Spieltag der Saison 2017/18 gegen Gladbach, doch der erste Bundesliga-Abstieg der HSV-Geschichte kann damit nicht mehr verhindert werden. Einige Fans auf der Nordtribüne drehen schon vor dem Abpiff durch, zünden Rauchtöpfe und Böller. Die Partie muss unterbrochen werden, auf dem Platz gibt es ein massives Polizei-Aufgebot. Ein trauriges Ende des Bundesliga-Dinos.

23. September 2018 Der HSV verliert 0:5 gegen Jahn Regensburg. WITTERS Foto:

Historisches HSV-Debakel gegen Regensburg

Was für ein historisches Debakel! Am 6. Spieltag der ersten Zweitliga-Saison der Hamburger kommt Jahn Regensburg in den Volkspark. Die Gäste schießen den HSV mit 0:5 aus dem eigenen Stadion. Es ist die höchste HSV-Pleite im neuen Volksparkstadion. Nur im DFB-Pokal gegen Bayern München gab es 2014 ebenfalls ein 0:5.

6. Juli 2020 Der neue HSV-Trainer Daniel Thioune im Volkspark. WITTERS Foto:

Daniel Thioune: Der nächste HSV-Hoffnungsträger

Nach dem es Christian Titz, Hannes Wolf und Dieter Hecking nicht geschafft haben, den HSV zurück in die Bundesliga zu führen, wird mit Daniel Thioune am 6. Juli im Volkspark ein neuer Trainer vorgestellt. Ein historisches Datum für den HSV? Das werden die nächste Jahre zeigen. Jetzt kann Thioune seine Volkspark-Geschichte schreiben.