Heidenheim-Ikone angeschlagen: Fällt Schnatterer gegen den HSV aus?

Vor dem Topspiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim bangen die Heidenheimer weiter um ihren Kapitän. Marc Schnatterer fehlte zuletzt gegen Jahn Regensburg (4:1) und bei Greuther Fürth (0:0) mit muskulären Problemen, sein Einsatz gegen den HSV am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) ist noch immer fraglich.

Festlegen wollte sich auch Trainer Frank Schmidt noch nicht, ob er im Kracher gegen den HSV auf seinen Chef zurückgreifen kann. „Dazu kann ich noch nichts sagen. Aber ich hoffe, dass Marc dabei sein wird“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz am Freitag.

1. FC Heidenheim: Alle Profis beim Training dabei

Immerhin: Schnatterer kehrte am Freitag auf den Platz zurück, absolvierte seine erste Einheit nach der Verletzung. Nicht nur der 34-Jährige, sondern alle Heidenheimer Profis konnten beim Mannschaftstraining mitmischen.

Kurzfristige Entscheidung über Einsatz von Marc Schnatterer

Einen Ausfall von Schnatterer würde den FCH allerdings schmerzen. Der Routinier spielt seit 2008 in Heidenheim, gilt als eine der Säulen der Mannschaft. In der laufenden Saison kam der Mittelfeld-Allrounder bereits auf zwei Tore und sieben Assists. Ob es für das Spiel gegen den HSV reichen wird, soll sich erst am Spieltag entscheiden.