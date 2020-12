Heidenheim – HSV 3:2: Ulreich patzt! Hamburg verliert in letzter Minute

Dem HSV ist auch im vierten Spiel in Folge kein Sieg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune unterlag dem 1. FC Heidenheim in letzter Minute mit 2:3 (2:2) und verliert damit auch die Tabellenführung in der 2. Liga. Sonny Kittel (16.) und Toni Leistner (25.) hatten die Hamburger noch in Führung geschossen, Christian Kühlwetter (28./44./90.) erzielte dann aber alle drei Treffer für Heidenheim.

Die Partie, die wegen der Corona-Pandemie erneut ohne Zuschauer stattfinden musste, begann zunächst sehr abwartend. Beide Mannschaften brauchten lange, um ins Spiel zu finden und sich kontrollierte Angriffe zu erspielen. Immer wieder brachte Heidenheim den HSV durch frühes Pressing aus dem Konzept.

Nach einer Viertelstunde gelang dem HSV aber schließlich mit dem ersten echten Angriff die Führung. Sonny Kittel verwertete eine gute Kombination über Moritz Heyer und Manuel Wintzheimer zum 1:0 für die Hamburger (16.).

Der Treffer tat dem Spiel sichtlich gut und führte dazu, dass der HSV mutiger wurde. Der zweite Treffer von Toni Leistner nach einem Eckball (25.) war daher nicht unverdient. Allerdings ging dem Dropkick vom Elfmeterpunkt eine Ablage von Wintzheimer voraus, bei der er den Ball mit der Hand stoppte. Nachdem der Treffer zunächst aberkannt wurde, gab das Schiedsrichtergespann das 2:0 nach Videobeweis doch.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis Heidenheim zurückschlug. Christian Kühlwetter verwertete eine Flanke nach einem Eckball zum 1:2 (28.) und brachte die Gäste so postwendend wieder zurück ins Spiel. Nachdem sein zweites Tor wegen einer Abseitsposition noch zurecht aberkannt worden war (41.), profitierte er letztlich von einem Stellungsfehler von Jan Gyamerah und schob nach Vorlage von Denis Thomalla zum 2:2 ein (44.).

Nach dem Seitenwechsel brauchte die Partie wie schon zu Beginn etwas, um Tempo aufzunehmen. Heidenheim stand jetzt tiefer in der Defensive und verteidigte das 2:2, während der HSV weitgehend vergeblich nach kreativen Ansätzen in der Offensive suchte.

Stattdessen hatte Heidenheim gute Gelegenheiten zur Führung: Einmal mehr Kühlwetter (50.) und Florian Pick (67.) hätten auf 3:2 stellen können. Erst gegen Ende wurde auch der HSV wieder aktiver in der Offensive, doch Simon Terodde (86.) und Moritz Heyer (88.) vergaben ebenfalls.

Das letzte Wort hatte aber Heidenheim. HSV-Keeper Sven Ulreich legte sich den Ball zu weit vor, wurde von Kühlwetter attackiert – und der Heidenheimer Angreifer erzielte sein drittes Tor zum Last-Minute-Sieg für die Gastgeber. Das bedeutet nicht nur das vierte sieglose Spiel in Folge für den HSV: Durch den 3:2-Sieg von Greuther Fürth in Nürnberg muss Hamburg nun auch die Tabellenführung abgeben.



Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90.+3 Min Heidenheim ist in Ballbesitz und spielt die Zeit runter. Reicht das?

90.+2 Min Jetzt muss der HSV nochmal alles nach vorne werfen. Verdauen sie diesen Schock noch einmal oder war es das?

90.+1 Min Es wird drei Minuten Nachspielzeit geben.

90. Min Heidenheim hat das letzte Wort! Ulreich hat Abstoß und spielt einen Doppelpass mit Leistner. Als er den Ball zurückbekommt, legt er ihn sich etwas zu weit vor. Kühlwetter ist zur Stelle, attackiert den HSV-Keeper und trifft aus kurzer Distanz zum 3:2.

90. Min Tor für Heidenheim! Kühlwetter erhöht auf 3:2!

89. Min Auch Heidenheim wechselt zweifach aus: Schnatterer und Otto ersetzen Thomalla und Leipertz.

88. Min Heyer probiert es nochmal aus der Distanz, verfehlt das Tor aber um ein paar Meter.

87. Min Onana hält sich die rechte Schulter und tritt kurz in einen Dialog mit dem Unparteiischen. Dann geht es aber weiter.

86. Min Terodde mit der Riesenchance zum 3:2! Dudziak marschiert auf der linken Seite und bringt den Ball flach in die Mitte. Dort legt Gyamerah ab für Terodde, der in Rücklage gerät und die Kugel knapp über das Tor schießt.

85. Min Auch Heidenheim wird gleich noch mehrere Wechsel vornehmen. Kurios: Gleich fünf Spieler ziehen sich um, obwohl nur noch drei Wechsel möglich sind. Vermutlich geht damit auch nochmal etwas Zeit von der Uhr.

84. Min Es ist viel Spannung in diesem Spiel. Pick hat erneut die Gelegenheit, rutscht aber knapp an der Hereingabe vorbei.

83. Min Doppelwechsel beim HSV: Vagnoman und Jatta sind neu dabei, dafür machen Narey und Kittel Platz.

81. Min Auch im Fernduell um die Tabellenspitze deutet sich eine spannende Schlussphase an. Nürnberg verkürzt gegen Fürth auf 2:3 – bei einem Remis in beiden Spielen würde der HSV Platz eins verteidigen.

80. Min Wieder ist es Kühlwetter, der das Duell gegen Onana auf der rechten Außenbahn für sich entscheidet und Pick mit einem Steilpass schickt. Leistner drängt ihn aber ab und versperrt den direkten Weg aufs Tor, sodass Pick nicht zum Abschluss kommen darf.

79. Min Elf Minuten sind noch zu spielen. Startet der HSV noch einmal eine Schlussoffensive oder gelingt Heidenheim der entscheidende Treffer? Aktuell ist noch alles offen in dieser Begegnung.

77. Min Kühlwetter hat immer noch viel Lust auf dieses Spiel und dribbelt sich gegen Leistner und Ambrosius in den Strafraum. Dort schlägt er allerdings einen Haken zu viel, Ambrosius kann ihn stoppen.

76. Min In der Nähe der Mittellinie leistet sich Leibold ein taktisches Foul gegen Leipertz und sieht dafür Gelb.

75. Min Terodde und Narey versuchen es über den rechten Flügel und wollen Kittel zentral im Strafraum in die Abschlussposition bringen. Das Zuspiel erreicht ihn aber nicht, weil im letzten Augenblick ein Heidenheimer Bein dazwischen ist.

74. Min Der HSV wechselt erstmals aus, Dudziak ersetzt Wintzheimer für die Schlussviertelstunde.

73. Min Die Schlussphase ist angebrochen und Heidenheim wirkt einen Tick entschlossener für ein mögliches Siegtor. Was ist noch möglich in diesem Spiel?

71. Min Beim HSV macht sich Dudziak für eine Einwechslung bereit, er wird in wenigen Augenblicken in die Partie kommen.

70. Min Heidenheim attackiert nicht mehr so früh wie in der Anfangsphase, sondern steht jetzt etwas tiefer in der eigenen Hälfte. Der HSV ist zwar weiterhin viel am Ball, sucht aber vergeblich nach einer kreativen Lösung.

68. Min Der HSV zeigt jetzt kaum noch Akzente in der Offensive, bringt die Kugel kaum noch über mehrere Stationen kontrolliert in die Gefahrenzone der Hausherren. Heidenheim ist inzwischen etwas besser.

67. Min Pick! Kühlwetter setzt sich gut durch auf der rechten Seite, legt sich den Ball einmal selbst vor und flankt dann in die Mitte. Dort sind gleich drei Heidenheimer Profis zu frei, die Direktabnahme von Pick landet aber ein paar Meter über dem Tor.

65. Min Sessa bringt den Eckstoß von Links diesmal direkt aufs Tor, doch auch hier passt Ulreich auf und ist mit beiden Fäusten zur Stelle.

64. Min Heidenheim ist jetzt der Führung näher als der HSV und sucht immer wieder die Chancen in der Offensive. Diesmal probiert es der FCH per Ecke, die erneut zu kurz ist und geklärt werden kann.

62. Min Nächste Gelegenheit für die Gastgeber, diesmal per Freistoß von der linken Seite. Sessa bringt den Ball per Flanke in die Mitte, doch Ulreich faustet die Hereingabe aus der Gefahrenzone. Der darauffolgende Distanzschuss von Kühlwetter wird nicht gefährlich.

60. Min Jetzt muss Geipl doch runter. Für ihn ist nun Burnic auf dem Platz.

58. Min Nächster Eckstoß für den HSV, mit dem Kittel Terodde im Zentrum sucht. Doch erneut sind die Heidenheimer per Kopf zur Stelle.

57. Min Beim HSV machen sich nun Jatta, Vagnoman, Wood, Gjasula und Kinsombi warm und für eine mögliche Einwechslung bereit.

56. Min Für sein Einsteigen sieht der angeschlagene Geipl nun auch noch die Gelbe Karte, kehrt aber wieder aufs Feld zurück.

55. Min Geipl prallt im Mittelfeld mit Onana zusammen und muss behandelt werden. Es sieht so aus, als könnte er aber weitermachen.

53. Min Wintzheimer setzt sich im Mittelfeld sehr gut gegen gleich zwei Gegenspieler durch und hat die Übersicht für einen Pass in den Lauf von Leibold auf der linken Seite. Dieser hat jedoch leichte Probleme bei der Ballkontrolle, die Kugel verspringt ihm und landet im Toraus.

52. Min Im Parallelspiel führt Fürth im Übrigen jetzt mit 3:1 und hätte damit beim aktuellen Zwischenstand die Tabellenführung vom HSV erobert.

50. Min Schon wieder Kühlwetter! Der Stürmer leitet den Angriff selbst ein und legt ab für Leipertz, dessen Schuss von der Strafraumgrenze von Ambrosius abgefälscht wird. Dadurch kommt Kühlwetter noch einmal an den Ball und versucht es aus kurzer Distanz, scheitert allerdings an Ulreich.

49. Min Kittel wird in der Nähe der linken Seitenauslinie zu Fall gebracht, es gibt Freistoß. Dieser bringt aber keine Gefahr ein.

47. Min Zur Pause hat es keine Wechsel gegeben und beide Teams sind personell unverändert aus der Kabine zurückgekehrt.

46. Min Der Ball rollt wieder in Heidenheim.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

So ist es – zur Halbzeit steht es 2:2 zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV! Nach einer wenig lebhaften Anfangsphase und einem eher vorsichtigen Beginn nahm die Partie massiv an Tempo auf. Erst brachte Kittel den HSV in Führung (16.), wenig später erhöhte Leistner trotz eines vermeintlichen Handspiels zuvor von Wintzheimer (25.). Die Führung hielt allerdings nicht bis zur Pause stand, weil Kühlwetter (28./44.) für die Gastgeber ausglich und zudem noch ein Abseitstor (41.) erzielte. Aufgrund der letzten Minuten des ersten Durchgangs ist das auch nicht unverdient für die Hausherren. Das verspricht einiges für die zweite Hälfte – in einer Viertelstunde geht's weiter!

Halbzeit!

45. Min Das hatte sich durchaus angedeutet. Drei Minuten nach dem zurecht aberkannten Ausgleich zählt der Treffer nun – und es dürfte wohl mit einem Unentschieden in die Pause gehen.

44. Min Jetzt zählt der Treffer – 2:2! Thomalla wird mit einem langen Pass in die Spitze hoch angespielt. Gyamerah auf der rechten Seite verpasst es, herauszurücken und damit Thomalla ins Abseits zu stellen. So kann der Angreifer alleine auf Ulreich zulaufen und legt quer für den mitgelaufenen Kühlwetter, der problemlos einschieben darf.

44. Min Tor für Heidenheim! Kühlwetter trifft zum Ausgleich!

43. Min Sessa treibt den Ball nach vorne und nimmt Pick auf der reichten Außenbahn mit. Statt einer Flanke will er Ulreich mit einem Torschuss überraschen, doch der HSV-Keeper ist im Nachfassen zur Stelle.

42. Min Der Videoassistent überprüft auch diese Szene noch einmal, doch diesmal liegt der Unparteiische mit seinem Gespann richtig. Auch nach Videobeweis bestätigt sich die Abseitsstellung von Kühlwetter.

41. Min Das wäre das 2:2 für die Gastgeber gewesen! Kühlwetter wird per Steilpass im Strafraum angespielt, setzt sich im Eins-gegen-Eins gegen Leistner durch und schiebt flach links unten im Tor ein. Ulreich hatte keine Chance – doch: Beim Zuspiel stand Kühlwetter einen Schritt im Abseits. Richtige Entscheidung, es bleibt beim 1:2.

41. Min Ausgleich für Heidenheim! Kühlwetter trifft zum 2:2 – doch der Treffer zählt nicht!

39. Min Sechs Minuten sind es noch bis zur Pause. Inzwischen versucht Heidenheim, sich aus der Defensive zu befreien und offensive Akzente zu setzen.

37. Min Narey! Der HSV-Angreifer nimmt einen langen Ball gut mit der Brust an und legt ihn sich selbst vor. Aus spitzem Winkel von der linken Seite schließt er ab, verfehlt das Tor allerdings denkbar knapp und trifft nur das Außennetz.

36. Min Pick hat seine erste Aktion seit seiner Einwechslung. Mit einem Schuss aus 20 Metern zentraler Position prüft er Ulreich im Tor des HSV, der Versuch ist aber nicht platziert genug und damit kein Problem für den Hamburger Keeper.

35. Min Seit dem Treffer durch Kühlwetter hat sich das Spiel wieder ein wenig beruhigt. Inzwischen ist es aber eine sehr lebhafte Begegnung geworden, von dem vorsichtigen und häufig ideenlosen Abtasten aus den ersten Minuten ist nichts mehr zu sehen.

33. Min Heidenheim wechselt zum ersten Mal aus und stellt offenbar taktisch um: Pick kommt für Steurer in die Partie.

32. Min Auch Ambrosius leistet sich nun ein taktisches Foul in der eigenen Hälfte, es gibt die nächste Verwarnung.

31. Min Wahnsinn, was hier jetzt plötzlich los ist. Nach einer eher ruhigen Anfangsphase geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach der Führung durch Kittel erhöhte Leistner per Kopf, und kaum war der Treffer nach Videobeweis gegeben, stellte Heidenheim wieder auf 1:2. Drei Chancen, drei Tore!

29. Min Nach einem Zweikampf im Mittelfeld gegen Steurer sieht Onana die erste Gelbe Karte der Partie.

28. Min Es geht Schlag auf Schlag – Heidenheim ist wieder dran! Auch das 1:2 entsteht aus einem Eckstoß, der zunächst geklärt werden kann. Theuerkauf bekommt noch einmal die Chance per Flanke von der rechten Seite, die den einlaufenden Kühlwetter punktgenau auf dem Kopf erreicht. Aus kurzer Distanz köpft er ein – 1:2!

28. Min Tor für Heidenheim! Kühlwetter trifft zum Anschluss!

27. Min Die Wiederholung zeigt: Ja, Wintzheimer stoppt den Ball mit der Hand. Allerdings ist der Arm dabei angelegt – eine strittige Entscheidung. Nach Videobeweis wird der Schiedsrichter schließlich korrigiert, das Tor zählt!

26. Min Der Unparteiische gibt den Treffer zunächst nicht, weil Wintzheimer den Kopfball von Onana vermeintlich mit der Hand gestoppt haben soll.

25. Min Der HSV führt mit 2:0! Der Eckstoß von Kittel fliegt gefährlich in die Mitte, wo Onana zum Kopfball hochsteigt. Wintzheimer legt von der Grundlinie noch einmal ab für Leistner, der vom Elfmeterpunkt per Dropkick wuchtig zum 2:0 erhöht.

25. Min Tor für den HSV! Leistner erhöht auf 2:0 für den HSV!

24. Min Stattdessen versucht es der HSV einmal mehr über Rechtsaußen, diesmal mit einem Dribbling von Heyer. Beim Eindringen in den Strafraum wird er aber gestoppt, es gibt Eckball.

22. Min Heidenheim wirkt durch den Rückstand etwas beeindruckt. Nach vorne suchen die Gastgeber weiterhin nach ihrem Spiel, bislang fehlt ihnen noch die Idee in der Offensive.

21. Min Mit dem 1:0 gewinnt das Spiel des HSV nun auch an Dynamik. Immer wieder versuchen es die Hamburger über die rechte Seite und mit Flanken von Narey oder Wintzheimer, die die Heidenheimer Defensive reihenweise beschäftigen.

19. Min Die Führung kam weitestgehend aus dem Nichts, es war der erste echte Angriff der Hamburger und der erste Torabschluss im gesamten Spiel. Wenn etwas nach vorne geht, dann aber meistens über rechts – wie auch beim 1:0.

17. Min Für Kittel, der an diesem Sonntag wieder in die Startelf rückte, ist es der zweite Saisontreffer. Wintzheimer dagegen bereitete schon zum vierten Mal ein Tor in dieser Spielzeit vor.

16. Min Der HSV führt mit der ersten Chance des Spiels! Heyer spielt aus dem Mittelfeld einen guten Pass auf die rechte Außenbahn, wo Wintzheimer gestartet ist. Mit viel Übersicht findet er am zweiten Pfosten Kittel, der aus wenigen Metern einschieben kann. 1:0 für die Hamburger!

16. Min Tor für den HSV! Kittel bringt den HSV mit 1:0 in Führung!

13. Min Bislang ist wenig Dynamik im Spiel, Ambrosius und Leistner in der Innenverteidigung des HSV haben die meisten Ballkontakte. Das zeigt sich auch beim Ballbesitz, den der HSV bislang zu 69% dominiert.

11. Min Jetzt versucht der FCH mal einen schnellen Gegenangriff über den linken Flügel und über Theuerkauf, der von Gyamerah allerdings gestoppt werden kann.

10. Min Auch Heidenheim fehlt noch der Zugang zum Spiel. Vieles spielt sich in der Hintermannschaft des HSV ab, die es wegen der konsequenten Attacken der Gastgeber aber nicht schafft, kontrollierte Angriffe einzuleiten.

8. Min Heidenheim hat das hohe Pressing noch immer nicht heruntergefahren und will den HSV zu Fehlern zwingen. Das führt dazu, dass die Hamburger in den ersten Minuten noch nach ihrem Weg in die Partie suchen.

7. Min Einen Blitzstart gab es übrigens im Frankenderby: Greuther Fürth ging nach nur sechs Minuten im Parallelspiel in Nürnberg in Führung – und sprang damit in der Livetabelle kurzzeitig am HSV vorbei auf Platz eins. Drei Minuten später kassierte man direkt den Ausgleich, sodass der HSV weiter an der Spitze bleibt.

5. Min Auch die hereingegebene Ecke auf den kurzen Pfosten landet auf den Köpfen der Heidenheimer Defensive.

4. Min Der HSV spielt sich mit einer schnellen Kombination frei und kommt über die rechte Seite nach vorne. Narey flankt, findet jedoch keinen Abnehmer. Es gibt den ersten Eckball.

2. Min Heidenheim attackiert den HSV von der ersten Minute an sehr früh, teilweise schon am Sechzehner. Das führte direkt schon zu zwei Balleroberungen der Gastgeber in der gegnerischen Hälfte.

1. Min Der Ball rollt in Heidenheim!

Anpfiff!

- Und dann kann es losgehen!

- Zunächst gibt es noch eine Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Fußball-Idols Diego Maradona.

- Das Warmmachen ist beendet, die Spieler machen sich bereit für den Anstoß. In wenigen Augenblicken ist es soweit.

- Vor dem Spiel wurde bekannt, dass zwei Heidenheimer Profis aufgrund eines positiven Corona-Tests im Kader fehlen. Aufgrund der beiden Erkrankungen musste es am Sonntagmorgen eine Schnelltest-Reihe geben, bei der alle anderen Spieler jedoch negativ getestet wurden. Das Spiel war dadurch nicht gefährdet.

- Schiedsrichter der Begegnung ist Florian Badstübner. Der 29-Jährige ruft bei HSV-Fans keine allzu guten Erinnerungen hervor: Alle beiden Spiele unter seiner Leitung gingen verloren. Zuletzt pfiff Badstübner den HSV beim 1:4-Pokaldebakel in Dresden zu Beginn der Saison. Davor verspielten die Hamburger am 26. Spieltag der Saison 2018/19 noch eine 2:0-Führung beim 2:3 gegen Darmstadt.

- Der 1. FC Heidenheim beginnt mit dieser Startelf: Müller – Busch, Mainka, Hüsing, Steurer – Sessa, Geipl, Theuerkauf – Thomalla – Kühlwetter, Leipertz

- Thioune stellt damit im Vergleich zum 1:3 in Bochum insgesamt dreimal um. Für Jeremy Dudziak, Aaron Hunt und Bakery Jatta rücken Sonny Kittel, Khaled Narey und Stephan Ambrosius in die Startelf.

- HSV-Trainer Daniel Thioune entscheidet sich stattdessen für folgende Aufstellung: Ulreich – Gyamerah, Ambrosius, Leistner, Leibold – Heyer, Onana – Narey, Kittel, Wintzheimer – Terodde

- Für Hunt reichte es jedoch nicht. Er muss mit Adduktorenproblemen passen und steht nicht im Kader.

- Gute Nachrichten gab es für den HSV kurz vor der Begegnung. Die unter der Woche noch angeschlagenen Jeremy Dudziak (Prellung aus dem Bochum-Spiel) und Aaron Hunt (Schlag auf das Schienbein im Training) konnten beim Abschlusstraining wieder mitwirken und schienen einsatzfähig.

- Gewarnt sind die Hamburger allerdings vor dem Gegner. Der 1. FC Heidenheim ist zu Hause noch ungeschlagen, holte zwei Siege und zwei Remis. Weil es auswärts aber nicht läuft (ein Punkt aus vier Spielen), steckt der FCH in der unteren Tabellenregion.

- Nach drei sieglosen Spielen will der HSV nun zurück in die Spur. „Wir haben keine Angst vor Aufgaben und Niederlagen“, betonte Trainer Daniel Thioune. „Wir schütteln so etwas auch ab. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wir werden auch wieder ein Spiel verlieren. Im besten Fall ist es aber nicht so zeitnah.“

- Für den HSV gilt es an diesem Sonntag, den leichten Abwärtstrend aufzuhalten. Nach fünf Siegen zum Saisonstart gab es jüngst zwei Unentschieden und am vergangenen Wochenende die erste Niederlage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Sonntag! Der HSV tritt beim 1. FC Heidenheim an, Anstoß ist um 13.30 Uhr.