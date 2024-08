Hefti gegen Hertha vorm HSV-Debüt? Darum pokert Baumgart noch mit seinem Neuen

Er kam gerade rechtzeitig, um bestens vorbereitet zu sein. Mit einer kompletten Trainingswoche in den Knochen freut sich Silvan Hefti auf sein HSV-Debüt gegen Hertha BSC. Keine Frage, der Schweizer wird am Samstag (20.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) zum Einsatz kommen. Fragt sich nur: wie lange? Steffen Baumgart jedenfalls pokert noch mit seiner Verstärkung.

In den Trainingseinheiten dieser Woche vermittelte Hefti (kam für 1,3 Millionen Euro vom CFC Genua) einen stabilen und guten Eindruck. „Die HSV-Fans werden sich wundern“, lobte auch Ex-HSV-Trainer Joe Zinnbauer und verwies auf die enorme Konstanz des Schweizers. Und dennoch: Zurzeit spricht einiges dafür, dass Hefti gegen die Hertha erstmal draußen bleibt.

„Der Junge ist jetzt drei, vier Tage hier“, erklärte Baumgart am Donnerstag in Richtung Hefti und legte sich fest, dass Bakery Jatta – wie bereits beim 2:1 in Köln – rechts auflaufen soll: „Da bin ich relativ klar: Baka wird das Spiel beginnen, wenn er sich am Freitag und am Samstag gesund meldet.“ Für Hefti hingegen bliebe dann nur die Jokerrolle, wie sein Trainer wissen lässt: „Ich gehe davon aus, dass Hefti ein Kandidat ist, der am Samstag reinkommt und der erst nächste Woche vielleicht eine neue Rolle einnehmen wird.“

Kommende Woche gastiert der HSV im Pokal in Meppen

Baumgart will dem Schweizer die Gelegenheit geben, sich erst richtig an den HSV zu gewöhnen. Kommende Woche, wenn der HSV im DFB-Pokal beim Regionalligisten SV Meppen antritt (18.8.), könnte dann Heftis Stunde in der Startelf schlagen.