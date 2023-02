Vor diesem Gegenspieler warnt HSV-Trainer Walter ganz explizit

Beim Blick auf die Tabelle sollte es für den HSV am Sonntag im Heimspiel gegen Bielefeld eigentlich eine klare Sache sein. Die Hamburger stehen 14 Plätze vor der Arminia, haben in dieser Saison bislang schon mehr als doppelt so viele Siege (13/6) und mehr als doppelt so viele Punkte (41/20) geholt. Blenden lassen will sich HSV-Trainer Tim Walter davon aber nicht.

Dass Bielefeld nach dem Abstieg aus der Bundesliga so große Probleme in der Zweiten Liga haben wird, war für Walter nicht zu erwarten. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagt der HSV-Coach, der die individuelle Qualität und auch das Potenzial im Kader der Bielefelder in den Vordergrund stellt. „Sie bringen es vielleicht nicht so auf den Platz. Trotzdem musst du immer Respekt haben vor ihnen, weil sie individuell gut bestückt sind und jeder von ihnen Situationen für sich und den Verein nutzen kann.“

MOPO

Explizit nennt Walter beim Blick auf die Qualität des Gegners mit Janni Serra auch einen seiner Ex-Schützlinge. In der Saison 2018/19 arbeiteten beide sehr erfolgreich in Kiel zusammen. Walter hatte damals geholfen den Angreifer, der früher eigentlich mal Innenverteidiger war, von Dortmund II an die Förde zu holen. Für Serra war das der Durchbruch im Profi-Fußball. Er kam unter Walter in der Saison bei 31 Liga-Spielen zum Einsatz, erzielte dabei 13 Tore und wechselte ein Jahr später nach Bielefeld in die Bundesliga.

Nur ein Spiel hat Bielefeld bislang beim HSV gewonnen

Nun gibt es das Wiedersehen im Volkspark. Mit bislang sechs Toren ist Serra in dieser Saison hinter Robin Hock (acht Treffer) der zweitbeste Torschütze der Bielefelder. Walter wird sein Team gut darauf einstellen, dass am Sonntag nicht noch weitere Treffer dazukommen, sondern Bielefeld weiterhin einer der Lieblingsgegner des HSV bleiben wird. Von bislang 19 Pflichtspielen beim HSV konnte die Arminia bislang nur eins gewinnen. Es ist eine Bilanz, die dann auch irgendwie wieder zum Bild der aktuellen Tabelle passt.