„Hat mit Fußball nichts zu tun“: Boldt tobt nach zurückgepfiffenem Glatzel-Tor

Ärger über einen Schiedsrichter nach einem Sieg, das kommt nicht oft vor. Tobias Reichel hat es mit seinem Auftritt im Volkspark geschafft.

Der Referee aus Stuttgart nahm in der 72. Minute ein Tor von Robert Glatzel nach Eingriff des VAR und anschließender TV-Überprüfung zurück. Nur warum?

HSV: Jonas Boldt versteht Entscheidung gegen Robert Glatzel nicht

„Eine Berührung ist schon da, aber es ist unerklärlich, dass der VAR eingreift. Das ist Wahnsinn“, sagte Glatzel, der sich vor seinem Tor in einem Zweikampf mit Gegenspieler Schindler durchgesetzt hatte. Dabei gab es auch eine Berührung, aber dafür war eher der Nürnberger verantwortlich.

Richtig sauer über die Szene war Jonas Boldt. „Wir reden immer wieder darüber, dass es hier um Fußball geht. Wir haben so viele Szenen jetzt schon dieses Jahr gehabt, wo dann noch mal rausgegangen wird und irgendetwas gesucht wird“, so der HSV-Sportvorstand, der grundsätzlich ein Verfechter der technischen Unterstützung ist. „Aber es muss klar sein. In so einer Szene darfst du nicht eingreifen. Das geht nicht. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun.“