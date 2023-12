In der Abwehrmitte herrscht Bedarf, darüber ist man sich im Volkspark einig. Der Schuh drückt, im Laufe der Winter-Transferperiode will der HSV einen neuen Innenverteidiger präsentieren. Eine Absicht, die durch neue Entwicklungen rund um Mario Vuskovic nur noch untermauert wird. Ein Comeback des unter Doping-Verdacht stehenden Kroaten in dieser Saison ist nun in weite Ferne gerückt.

In der Abwehrmitte herrscht Bedarf, darüber ist man sich im Volkspark einig. Der Schuh drückt, im Laufe der Winter-Transferperiode will der HSV einen neuen Innenverteidiger präsentieren. Eine Absicht, die durch neue Entwicklungen rund um Mario Vuskovic nur noch untermauert wird. Ein Comeback des unter Doping-Verdacht stehenden Kroaten in dieser Saison ist mittlerweile in weite Ferne gerückt. Im Januar steht die nächste wichtige Entscheidung an.

Erst zum Wochenstart offenbarte er wieder, wie sehr es ihn juckt. Da zeigte sich Vuskovic in den sozialen Netzwerken voller Elan beim Training und strotzte vor Tatendrang. Der 22-Jährige, der wegen des Verdachts auf Epo-Doping bis November 2024 gesperrt wurde, brennt auf sein Comeback. Vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) will er seine Unschuld beweisen, nachdem er mit diesem Versuch vor dem DFB-Sportgericht gescheitert war und gesperrt wurde. Doch als vorerst höchste Hürde erweist sich die Festlegung eines Termins in Lausanne.

Prozess-Termin von HSV-Verteidiger Vuskovic wohl frühestens im März

Nach MOPO-Informationen ist damit frühestens im März zu rechnen. Der nächste herbe Rückschlag für Vuskovic, nachdem es bereits vor wenigen Wochen zu Problemen kam. Zunächst sollte die Angelegenheit Anfang Dezember vor dem CAS verhandelt werden, der geblockte Termin wurde allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben.

Klar ist derzeit nur, dass es voraussichtlich Mitte Januar zu einer großen Telefon-Konferenz mit allen beteiligten Parteien des Prozesses kommen soll. Dann soll über einen neuen Termin beraten werden. Eine komplizierte Nummer. Neben Vuskovic sind die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, der deutsche Ableger NADA und der DFB-Kontrollausschuss beteiligt. Viele Personen also, genau das macht die Terminfindung so schwierig.

Ein Vuskovic-Comeback beim HSV ist in dieser Saison so gut wie ausgeschlossen

Völlig offen ist, wann der Prozess endlich beginnen könnte. Selbst im Vuskovic-Lager geht man mittlerweile allerdings davon aus, dass frühestens im März, eher noch später, in Lausanne gestartet werden kann. Da auch im Anschluss nicht sofort mit einem Urteil zu rechnen sein dürfte, ist ein Comeback des Abwehrspielers (selbst bei einem positiven Prozess-Ausgang) in dieser Spielzeit so gut wie ausgeschlossen. Seit Vuskovic im November 2022 vom DFB aus dem Verkehr gezogen wurde, darf er sich lediglich mit Einzeltraining fit halten. Ehe er sich wieder an die Belastungen des Profi-Fußballs gewöhnt hätte, dürften nach dem Wiedereinstieg ins Team-Training mehrere Wochen vergehen.

Die Karriere von Vuskovic hängt vom Urteil des CAS ab

Für Vuskovic setzt sich damit die nicht enden wollende Ungewissheit weiter fort. Vom Ausgang in Lausanne könnte nicht weniger als seine Karriere abhängen. Während der Spieler und seine Anwälte einen Freispruch fordern, pochen WADA, NADA und DFB-Kontrollausschuss auf eine Vierjahressperre (gemäß der Regularien). Dann wäre Vuskovic bis November 2026 gesperrt.

Zumindest für diese Saison kann der HSV wohl nicht mehr mit seinem Kroaten planen. Nicht die einzige Abwehr-Baustelle: Sebastian Schonlaus Wadenverletzung brach zuletzt in Nürnberg erneut auf, der Kapitän wird dem HSV fünf bis sechs Wochen lang fehlen. Ghanas Nationalspieler Stephan Ambrosius könnte wegen des Afrika-Cups die ersten vier Rückrundenspiele verpassen. Mehrere Gründe, warum der HSV im Winter aktiv werden will.