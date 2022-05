Für Rostock! Schalke-Fan darf nach Party-Exzess gegen den HSV spielen

Timo Becker lebt Schalke. Das stellte der 25-Jährige am Samstagabend eindrucksvoll unter Beweis, als er beim 3:2-Heimsieg gegen St. Pauli erst auf der Tribüne, dann auf dem Platz und später auf Tischen in den Kneipen Gelsenkirchens feierte, was Handyvideos belegten.

Kurios: Keine zwölf Stunden zuvor stand Becker noch selbst in einem Zweitliga-Spiel auf dem Rasen, wurde beim 0:0 von Hansa Rostock beim FC Ingolstadt in der Schlussphase eingewechselt.

Becker, der seit seinem zehnten Lebensjahr bei Schalke ausgebildet wurde, wurde in der Winterpause mangels Spielzeit verliehen. In Rostock ist der Innenverteidiger gesetzt, kam bislang auf 14 Einsätze. Auch am Sonntag gegen den HSV steht der Schalke-Fan zum Abschied vor einem Startelfeinsatz – so er denn die Party verkraftet hat.