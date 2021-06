Hannover-Spiel findet statt, aber:: Muss der HSV ins Quarantäne-Trainingslager?

Die Partie stand auf der Kippe. Mit der Rolle rückwärts der Politik in Sachen Oster-Ruhe aber durfte auch im Volkspark aufgeatmet werden. Der Austragung der Partie bei Hannover 96 (4. April) steht erstmal nichts im Wege.

Tags zuvor ging Niedersachsens Regierung noch von einem Profisport-Verbot über Ostern aus. Nun aber beschäftigt den HSV ein anderes logistisches Problem.

Nach Merkel-Wende: HSV darf Ostern bei Hannover 96 spielen

Das Derby dürfte gesichert sein, so weit, so gut. Corona aber hält den HSV weiter auf Trab. Die DFL informierte die 36 Erst- und Zweitligisten darüber, dass sie eventuell zwischen dem 14. und 26. April (in diesen Bereich fallen drei Spieltage) ein Quarantäne-Trainingslager beziehen müssen.

Beim HSV bereitet man sich auf diesen Fall der Fälle vor, ohne aber schon konkret zu planen. Das Problem: Zwei der drei Partien der englischen Woche finden auswärts statt, in Sandhausen und Regensburg.

Muss der HSV ins Quarantäne-Trainingslager im Süden?

Allein die Begegnung mit Karlsruhe steigt im Volkspark (alle drei Spieltage sollen noch in dieser Woche genau terminiert werden).

Nicht auszuschließen, dass der HSV aufgrund der beiden Auswärtsspiele sogar ein Trainingslager im südlichen Teil der Republik in Betracht ziehen würde. Das hätte dann das Kuriosum zur Folge, dass die Mannschaft zu ihrem eigenen Heimspiel nur zwischendurch zurück nach Hamburg reisen müsste …