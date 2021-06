Härtetest in Österreich: Der HSV spielt gegen Stuttgart – und die MOPO überträgt live!

Das schmerzt den HSV und seine Fans! Gonzalo Castro hat gerade den Siegtreffer für Stuttgart erzielt. Foto: Pressefoto Bauman/Hansjürgen Das schmerzt den HSV und seine Fans! Gonzalo Castro hat gerade den Siegtreffer für Stuttgart erzielt. Pressefoto Bauman/Hansjürgen Foto:

Schon am dritten Tag des Trainingslagers im österreichischen Bad Häring wartet auf den HSV der erste Härtetest. Am Mittwoch treffen die Hamburger im Rahmen des „Helden Cup“ im naheliegenden Kuftstein auf den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Das Besondere: Dank einer Kooperation mit dem übertragenden Sender Servus TV können Sie hier auf MOPO.de das gesamte Spiel im Internet-Stream live sehen. Natürlich bietet die MOPO auch wieder wie gewohnt einen Liveticker an. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Testspiel HSV gegen VfB Stuttgart live im Stream auf MOPO.de!



„Ich habe auch nur die Vergleiche im letzten Jahr gesehen, es ist schwierig da einen Vergleich zu ziehen. Da dürfen wir auch nichts ableiten für die nächsten Wochen und Monate“, sagte Thioune nach der ersten Trainingseinheit am Dienstag.

Nachdem in den Tests gegen die dänischen Klubs Midtjylland (0:2) und Randers (1:2) vor allem die Umschaltarbeit im Fokus stand, hat Thioune auch für das Duell mit den Schwaben einen klaren Matchplan: „Zum einen möchte ich, dass wir die defensive Struktur wieder finden und Räume geschlossen bekommen.“

Aber auch mit dem Ball soll was gehen. „Zum anderen haben wir am Montag einiges aufgesetzt, was die Spielfähigkeit des Balles betrifft“, erklärt der 46-Jährige und sagt: „Ich weiß aber nicht, in wiefern wir das gegen Stuttgart schon abgebildet kriegen.“

Schon vor der Abreise nach Bad Häring hatte Thioune angekündigt, dass er die Mannschaft in den Testspielen gegen Stuttgart und am Freitag gegen Feyenoord Rotterdam nach Trainingsleistung aufstellen würde – und weniger durchmischt. „Ich werde sicherlich mehr Spielzeit auf einzelne Spieler verteilen“, sagte Thioune und erklärt: „Einige werden nicht zum Einsatz kommen.“