Haben Sie es bemerkt? HSV-Trainer verzichtete in Braunschweig auf ein Markenzeichen

Sollte Steffen Baumgart mit diesem Kniff versucht haben, ein Erfolgserlebnis einzuleiten, ging der Schuss mächtig nach hinten los. Haben Sie es auch festgestellt? Beim 1:3 in Braunschweig veränderte der Trainer sein Aussehen, vermutlich aus Aberglauben. Folgt nach der Länderspielpause gegen Schalke nun direkt wieder die Rolle rückwärts?

Seit seiner Zeit beim 1.FC Köln (Sommer 2021 bis Ende 2023) ist die Schiebermütze Baumgarts Markenzeichen. So kennt man den 52-Jährigen auch beim HSV. Bei jedem seiner zuvor 25 Pflichtspiele als Hamburgs Coach thronte die Mütze auf seinem Haupt – bis zum Auftritt in Braunschweig. Da überraschte Baumgart mit einem normalen Cap.

Der HSV hat auswärts oft Probleme bei den vermeintlich kleinen Klubs der Liga

Hat die Schiebermütze etwa ausgesorgt? Oder wollte Baumgart die Auswärtsschwäche des HSV bei vermeintlich kleineren Gegnern mit dem Tausch seiner Kopfbedeckung bekämpfen?

Klingt skurril, wäre ihm aber zuzutrauen. Der Trainer ist sehr abergläubisch, gab zu seiner Kölner Zeit bereits zu: „Ich weiß schon, dass ich einen Vollknall habe.“ So aß Baumgart in seiner Zeit beim Berliner AK vor dem Anpfiff eine Weile lang stets drei Möhren oder kaute in Paderborn aus Aberglauben auf Kaffeestäbchen herum. „Aber ein paar Sachen habe ich zum Glück mit der Zeit abgelegt“, stellte er lächelnd fest.

Warum er in Braunschweig plötzlich auf seine heißgeliebte Schiebermütze verzichtete (einem der Bestseller im HSV-Fanshop), sorgte auch beim Verein für Rätselraten, vielen Fans fiel es allerdings sofort auf. Sollte tatsächlich Aberglauben der Grund gewesen sein, dürfte gegen Schalke das Comeback der Mütze erfolgen. Denn schlechter als in Braunschweig spielte der HSV in dieser Saison noch nie …