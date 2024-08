HSV-Trainer Baumgart motzt nach Hannover-Pleite über Schiris

Wenn es so weiter geht, droht dem HSV womöglich bald schon die erste Sperre der Saison. Nicht etwa die Spieler, sondern Trainer Steffen Baumgart ist momentan eifrig am Karten sammeln. Nachdem er bereits zum Saisonstart in Köln Gelb gesehen hatte, folgte am Freitagabend Verwarnung Nummer zwei. Eine Karte, die Hamburgs Trainer merklich wurmte.

Nach 28 Minuten hatte sich Baumgart während des 0:1 in Hannover derart aufgeregt, dass Schiedsrichter Patrick Alt an die Seitenlinie eilte, um dem 52-Jährigen Gelb zu zeigen. Angesprochen auf die Entscheidung machte Baumgart aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Steffen Baumgart sieht in Hannover Gelb

„Ich glaube, dass die Schiedsrichter im Moment einen Erziehungsauftrag haben und sich mehr darauf fokussieren“, ließ er wissen. „Der vierte Offizielle hat den Hinweis gegeben.“

Der Grund für Baumgarts Ärger: Der Coach war gefrustet, dass Kapitän Sebastian Schonlau verwarnt wurde, ein Foul an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes zuvor hingegen keine Strafe nach sich zog. „Ich war der Meinung, dass eine Gelbe Karte für Hannover fällig war“, erklärte Baumgart.

MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Warum hassen so viele die Grünen, Herr Tjarks?

– Helikopter-Eltern: Jetzt helfen nur noch Stahl-Poller!

– Mein buntes Idyll im Touri-Viertel: MOPO-Reporterin über „ihre“ HafenCity

– 20 Seiten Sport: Wie St. Pauli in der Bundesliga bestehen will, welche Chancen der Kiezklub tatsächlich hat

– 24 Seiten Plan7: Das „Logo“ feiert Jubiläum, Kevin Costners Westernsaga läuft in den Kinos und viele Ausgeh-Tipps

Nun fehlt nicht mehr viel, bis der HSV-Trainer ein Spiel von der Tribüne aus verfolgen muss. Bereits nach vier Verwarnungen werden Trainer für eine Partie gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechte Noten! So sah die MOPO den HSV-Auftritt in Hannover

Etwas resigniert stellt Baumgart fest: „Es wird irgendwann mal so sein, dass ich mich nur noch hinsetze und sitzen bleibe. Ich glaube, sonst sind die vierten Offiziellen überfordert …“