Gutes Zeichen!: HSV-Brasilianer Ewerton hält Wort

Er hat Wort gehalten. Wegen der Corona-Pandemie wollte Ewerton auf den Sommerurlaub in seiner stark betroffenen Heimat Brasilien verzichten. Keine leeren Worthülsen des HSV-Verteidigers: Nach MOPO-Informationen hält sich der 31-Jährige auch zwei Wochen nach dem Saisonende weiterhin in Hamburg auf.

Für die Verantwortlichen des HSV um Trainer Daniel Thioune ein gutes Zeichen. Nach seiner Seuchen-Saison mit vielen Verletzungen und nur fünf Einsätzen scheint Ewerton gewillt zu sein, anzugreifen.

HSV-Brasilianer Ewerton hält Wort und bleibt in Hamburg

Wäre gut. Denn ein fitter Ewerton könnte genau die Art Spielertyp sein, die der HSV-Abwehr in der abgelaufenen Saison fehlte. Eine Spielzeit, die schon denkbar schlecht begann, als der Routinier sich vor seinem HSV-Wechsel bei einem Hobby-Kick in Brasilien verletzt und wochenlang pausieren musste.

Nun also ein neuer Anlauf. Angedacht ist, dass sich der sonnenverwöhnte Brasilianer – wie auch einige seiner Kollegen – noch ein paar Tage Urlaub in Europas Süden gönnt. Am 3. August aber wird er im Volkspark zum Trainingsstart auf der Matte stehen.