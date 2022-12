Tolle Nachrichten für HSV-Talent: Finnland schwärmt von Suhonen

Der Temperatursprung wird heftig. Bei 28 Grad entspannt Anssi Suhonen derzeit in Dubai, kommende Woche aber wird die Badehose gegen Schal und Handschuhe getauscht. Dann geht es für den Finnen in seine Heimatstadt Järvanpää (nahe Helsinki), wo er auch die Feiertage verbringen will. Bis zu minus elf Grad wird es dort haben. Ein eiskalter Jahresausklang nach einer für den HSV-Profi heißen Hinrunde. Das Beste: Er kann für das neue Jahr schon jetzt wieder frohlocken.

Besser hätte es für den 21-Jährigen nach seinem Wadenbeinbruch nicht laufen können. Ende September feierte er sein Comeback in der Zweiten Liga, debütierte im November auch endlich für Finnlands A-Team – und wurde nach den Partien in Nordmazedonien (1:1) und Norwegen (1:1) auch von Nationaltrainer Markku Kanerva mit Lob überhäuft.

MOPO

Die klare Botschaft, die Suhonen erhielt: Er ist weiterhin fest im A-Team eingeplant und soll einer der Eckpfeiler für die Ende März beginnende EM-Quali sein. Dann stehen die Finnen in Dänemark direkt vor der schwersten aller Aufgaben in ihrer Gruppe. Davon mal abgesehen, scheint für Suhonen und seine Kollegen aber alles möglich zu sein. Mit Slowenien, Kasachstan, Nordirland und Slowenien befindet sich kein weiterer richtig großer Gegner in der Gruppe. Rang zwei würde sicher für die Teilnahme an der EURO in Deutschland reichen.