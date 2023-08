Gute Nachricht für alle HSV-Fans: Reis kehrt zurück

Im Test bei den Glasgow Rangers (1:2) hatte sich Ludovit Reis am 22. Juli eine Kapselverletzung in der linken Schulter zugezogen. Ohne den Niederländer mussten die Hamburger in die Saison starten. Für Reis ging es stattdessen zuletzt in den Sonderurlaub. Nun kehrt er zurück.

Weil Reis aufgrund der Teilnahme an der U21-EM in der Sommerpause kaum Urlaub hatte und wegen seiner Schulterverletzung nun ohnehin nicht viel machen konnte, bekam er vom HSV ein paar freie Tage, um die Akkus wieder aufzuladen. Am Mittwoch wird er nun zurück im Volkspark erwartet.

Was Reis alles wieder machen kann, wird sich auf dem Platz zeigen. Direkt mit der Mannschaft wird er wohl kaum trainieren. Auch das Pokal-Spiel in Essen am Sonntag ist sicherlich noch keine Option. Doch danach ist alles möglich. Reis will schnell wieder spielen.