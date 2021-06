Gut für den HSV? : Kiel bringt den Aufstiegskampf durcheinander

Mit dem 2:0-Sieg in Bochum steht der HSV wieder auf Platz zwei der Tabelle der Zweiten Liga. Ein Problem: Das Bild ist verzerrt, da Holstein Kiel (punktgleich mit dem HSV) ein Spiel weniger auf dem Konto hat und nun erst mal in der Zwangspause ist.

Am Freitag waren bei Holstein Kiel mehrere Corona-Tests positiv ausgefallen. Das Spiel in Heidenheim wurde abgesagt und die gesamte Mannschaft in Quarantäne geschickt. Wahrscheinlich ist, dass auch das nächste Spiel der Störche am kommenden Freitag gegen Hannover verlegt werden muss. Der Aufstiegskampf wird dadurch ganz schön durcheinander gebracht.

Nächste HSV-Gegner sind von Kieler-Spielabsagen betroffen

Das Tabellenbild in der Zweiten Liga wird durch die Spielverlegungen der Kieler nun erst mal verzerrt bleiben – und die nächsten HSV-Gegner bekommen längere Pausen. Am kommenden Samstag tritt Heidenheim im Volkspark an. Durch den Ausfall des Kiel-Spiels am Freitag ist es für den FCH das erste Spiel seit dem 5. März (2:1 in Würzburg). Danach soll der HSV in Hannover (4. April) spielen.

Doch am Samstagabend kam die Mitteilung, dass sich die gesamte Mannschaft von Hannover 96 auf Anweisung des Gesundheitsamts in Quarantäne begeben hat. Das Spiel am Sonntag gegen Würzburg fiel aus, die Tabelle droht damit noch einmal wesentlich schiefer zu werden.

Auf Kiel wartet nun ein stressiges Saisonfinale

Für den HSV kann man das nun negativ (die kommenden Gegner haben mehr Zeit für die Vorbereitung) oder positiv (die kommenden Gegner verlieren ihren Spielrhythmus) sehen. Ziemlich stressig wird alles ziemlich sicher für Aufstiegskonkurrent Kiel. Die Störche müssen sich im Saisonfinale auf einige englische Wochen einstellen. Zwei Liga-Spielen müssen wahrscheinlich nachgeholt werden, im Pokal sind sie auch noch vertreten und eine englische Woche ist im April im Spielplan ohnehin schon eingeplant.