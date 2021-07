Große Ehre: HSV-Juwel Onana kehrt als Kapitän aus Belgien zurück

Als letzter HSV-Profi kehrte am Mittwochnachmittag auch Amadou Onana von der Nationalmannschaft zurück nach Hamburg. Der 19-Jährige war erstmals bei Belgiens U21-Auswahl und absolvierte zwei Testspiele gegen belgische Klubs. Vorbehaltlich eines negativen Coronatests wird Onana am Donnerstag wieder zur Mannschaft stoßen.

Der Plan sieht vor, dass der Mittelfeldmann im Stadion ein wenig behandelt wird und dann direkt mit den Profis trainiert. Gut möglich, dass Onana am Sonntag in Hannover von Daniel Thioune direkt wieder in die Schaltzentrale beordert wird.

Dort agierte der Youngster zuletzt in der Abwesenheit von Jeremy Dudziak und David Kinsombi an der Seite von Routinier Aaron Hunt – und machte seine Sache prächtig.

Das könnte Sie auch interessieren: So ging es HSV-Profi Terodde in der Quarantäne

Da Onana voll im Saft steht und Dudziak Anfang der Woche nur dosiert trainierte, könnte der Belgier im Vorteil sein.

HSV-Profi Onana als Belgien-Kapitän

Dass der 1,94-Meter-Hüne schon in jungen Jahren das Potenzial zum Führungsspieler hat, blieb auch Belgiens U21-Coach Jacky Mathijssen nicht verborgen. Im Spiel gegen Westerlo (1:3) am Dienstag trug Onana die Kapitänsbinde. Eine große Ehre für den HSV-Youngster.