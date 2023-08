Sohn einer HSV-Legende und Weltmeister-Bruder: Das ist Pokalgegner Essen

Essen steht kopf, daran änderte auch das 1:2 zum Drittliga-Start in Halle nichts. Der Pokal-Gegner des HSV fiebert dem Sonntag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) entgegen und will an der berühmt-berüchtigten Hafenstraße die Wucht seiner Fans nutzen.

Die Tickets für den Pokal-Hit waren im Nu vergriffen, 19.100 Fans werden dabei sein. Aber RWE hätte locker die doppelte Anzahl absetzen können. Die ganze Stadt fiebert dem Traditionsduell mit dem HSV entgegen.

Was aber hat RWE drauf? Mit einem Etat von rund fünf Millionen Euro liegen die Rot-Weissen knapp unter den Top zehn der Liga, zählen damit nicht zu den Schwergewichten. Stars des Teams sind Kapitän Felix Bastians (35/spielte 92 Mal für Freiburg und Hertha in der Bundesliga) und Weltmeister-Bruder Felix Götze (25).

Felix Götze und Jakob Golz spielen bei RW Essen

Aufpassen sollte der HSV auf Mittelstürmer Leonardo Vonic (20), der aus Nürnberg kam und einen Marktwert von 600.000 Euro aufweist (laut transfermarkt.de).

Bekanntester Essener ist aber der Trainer. Ex-Bundesliga-Profi Christoph Dabrowski (48/früher Werder, Hannover, Bochum) geht in sein zweites RWE-Jahr – und ist gut befreundet mit HSV-Trainer Tim Walter. Beide machten 2017 zusammen die Fußball-Lehrer-Lizenz und lernten sich schätzen.

Trainer Dabrowski ist ein Kumpel von HSV-Walter

Eine Besonderheit: Drei Ex-Hamburger stehen im Essener Kader – aber nur einer wird gegen den HSV spielen. Jakob Golz (24), Sohn des früheren HSV-Keepers Richard (55), wurde in der HSV-Jugend groß und hütet das RWE-Tor. Ebenfalls die HSV-Jugend durchlief Erolind Krasniqi (23). Er soll Essen aber genauso verlassen wie Linksverteidiger Sascha Voelcke (21/früher Concordia, ETV, St. Pauli).